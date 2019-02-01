Украинцев захотели проверить на полиграфе на предмет симпатий ЛДНР

Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины, во время политического ток-шоу на канале «112 Украина» заявил о том, что украинские власти хотят проверить население страны на детекторе лжи на предмет их лояльности к "оккупационным" властям ЛНР и ДНР.Для этого, по словам Матиоса, на базе одесского интеллектуально-научного центра уже разработана компьютерная программа, которая действует по принципу полиграфа. По тому, как человек ответил на определённый круг вопросов по заданному алгоритму, будет определяться, сотрудничает он или нет с властями на Донбассе.Матиос рассказал, что проверка граждан Украины на детекторе лжи станет исполнением поручения Петра Порошенко по "отсеву" людей, которые "вынужденно живут в режиме оккупации".Военный прокурор подчеркнул, что через полиграф в перспективе могли бы пройти все граждане Украины, проживающие на подконтрольных Киеву территориях региона, а "потом и в ОРДЛО" (отдельные районы Донецкой и Луганской областей). Такая необходимость, по его мнению, обусловлена, прежде всего, стремлением Киева пресечь рост социальной напряжённости, который "может начаться в любой момент".Ранее на Украине прозвучало предложение проверить на полиграфе кандидатов в президенты Украины. А на программе "60 минут" ТК "Россия 1" Янина Соколовская (журналист, Украина) отметила, что эта процедура для украинских кандидатов не имеет смысла, так как за деньги они "обманут полиграф".