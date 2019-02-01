Украинцев захотели проверить на полиграфе на предмет симпатий ЛДНР
Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины, во время политического ток-шоу на канале «112 Украина» заявил о том, что украинские власти хотят проверить население страны на детекторе лжи на предмет их лояльности к "оккупационным" властям ЛНР и ДНР.
Для этого, по словам Матиоса, на базе одесского интеллектуально-научного центра уже разработана компьютерная программа, которая действует по принципу полиграфа. По тому, как человек ответил на определённый круг вопросов по заданному алгоритму, будет определяться, сотрудничает он или нет с властями на Донбассе.
Матиос рассказал, что проверка граждан Украины на детекторе лжи станет исполнением поручения Петра Порошенко по "отсеву" людей, которые "вынужденно живут в режиме оккупации".
Военный прокурор подчеркнул, что через полиграф в перспективе могли бы пройти все граждане Украины, проживающие на подконтрольных Киеву территориях региона, а "потом и в ОРДЛО" (отдельные районы Донецкой и Луганской областей). Такая необходимость, по его мнению, обусловлена, прежде всего, стремлением Киева пресечь рост социальной напряжённости, который "может начаться в любой момент".
Ранее на Украине прозвучало предложение проверить на полиграфе кандидатов в президенты Украины. А на программе "60 минут" ТК "Россия 1" Янина Соколовская (журналист, Украина) отметила, что эта процедура для украинских кандидатов не имеет смысла, так как за деньги они "обманут полиграф".
Для этого, по словам Матиоса, на базе одесского интеллектуально-научного центра уже разработана компьютерная программа, которая действует по принципу полиграфа. По тому, как человек ответил на определённый круг вопросов по заданному алгоритму, будет определяться, сотрудничает он или нет с властями на Донбассе.
Матиос рассказал, что проверка граждан Украины на детекторе лжи станет исполнением поручения Петра Порошенко по "отсеву" людей, которые "вынужденно живут в режиме оккупации".
Военный прокурор подчеркнул, что через полиграф в перспективе могли бы пройти все граждане Украины, проживающие на подконтрольных Киеву территориях региона, а "потом и в ОРДЛО" (отдельные районы Донецкой и Луганской областей). Такая необходимость, по его мнению, обусловлена, прежде всего, стремлением Киева пресечь рост социальной напряжённости, который "может начаться в любой момент".
Ранее на Украине прозвучало предложение проверить на полиграфе кандидатов в президенты Украины. А на программе "60 минут" ТК "Россия 1" Янина Соколовская (журналист, Украина) отметила, что эта процедура для украинских кандидатов не имеет смысла, так как за деньги они "обманут полиграф".
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