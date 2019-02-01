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Берлин запретил совместное с Украиной создание "блуждающего" ЗРК

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Стало известно о принятом в Германии решении по совместной разработке вооружений с украинскими компаниями. Замдиректора украинской компании «Арсенал» Александр Клочко сообщил СМИ о том, что правительство ФРГ ввело запрет для концерна Rheinmetall по кооперации с Украиной.

Берлин запретил совместное с Украиной создание "блуждающего" ЗРК



Немецкая компания планировала создать вместе с украинскими партнёрами подвижный зенитный ракетный комплекс. На самой Украине комплекс называют «блуждающим». Комплекс должен был получить шасси от той самой немецкой компании Rheinmetall. Также немецкий концерн собирался разработать систему целеуказания и сопровождения цели. В таком случае возникает вопрос, что же была готова на себя взять сама Украина в случае такой кооперации? Поставлять уже имеющиеся ПЗРК?

Из заявления Клочко:
Мы пытались создать такой подвижный комплекс, который очень бы усложнил возможные атаки вражеской авиации на наши позиции. Этот комплекс был бы блуждающим и прячущимся в разных балках и окопах. И после первых десяти сбитых самолетов таким комплексом враг бы не очень захотел летать безнаказанно и иметь превосходство в воздухе.


Самолёты какого именно врага «безнаказанно летают над Украиной», Клочко не пояснил. Хочется верить, что не имелись в виду пассажирские авиалайнеры, исходя из обстоятельств трагедии с малайзийским «Боингом»… Если речь о беспилотниках НМ ЛДНР, то, судя по бодрым отчётам ВСУ, украинская армия уже сейчас "сбивает их десятками".

В своём заявлении Александр Клочко отметил, что немецкому концерну запретили сотрудничество с украинской оборонной отраслью по созданию вооружений. На Украине это восприняли как "предательство" со стороны европейского партнёра.
Использованы фотографии:
Livejournal.com
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