Почему властям Болгарии следует вручить Шнобелевскую премию по экономике

Болгарские власти откровенно претендуют на Шнобелевскую премию в области экономики. Дело в том, что несколько лет назад официальная София отказалась от реализации проекта «Южный поток» на том этапе, когда в порты этой страны уже начали поставляться трубы из России. Тогда власти младоевропейского государства заявили, что поддерживают антироссийские санкции в рамках так называемого Третьего энергопакета ЕС о диверсификации поставок энергоносителей.Теперь стало известно, что Болгария приняла решение поддержать реализацию проекта газопровода «Турецкий поток».Власти страны заявили, что они продлят газопровод на свою территорию. Напомним, что газ по «Турецкому потоку» пойдёт из России в газовый хаб Турции. А далее газ будет покупать Болгария. И в чём диверсификация?Таким образом, болгарские власти фактически расписались в потере миллиардов долларов. Это удивительный экономический "манёвр", который по определению должен быть отражён в учебнике вредных советов. Ведь если бы «Южный поток» был построен, то именно Болгария стала бы газовым хабом на юге Европы, имея возможность транспортировать российский газ другим странам-потребителям. Но всё же успели заскочить в последний вагон уходящего поезда.Болгария, возможно, и дальше бы тянула с решением, но на ускорение его принятия повлияла Сербия. Белград заключил соглашение с Москвой, на основании которого «Турецкий поток» будет первоначально продлён до этого государства на Балканах, и пройдёт ветка именно через Болгарию.Строительством ветки займётся «Булгартрансгаз» (болгарский оператор ГТС). Теперь Софии придётся самой вкладываться в дорогостоящее строительство участка газопровода. Предварительная оценка – 1,6 млрд евро. Но так как «свободных» средств в болгарской казне нет, вероятно, будут запрашивать кредит у Брюсселя, который в своё время и надавил на Болгарию с целью срыва строительства «Южного потока».