Американский генерал назвал ключ к сдерживанию "российской агрессии"

Генерал американской армии Бен Ходжес во время встречи с представителями польской организации Business Centre Club заявил, что расположение Польши имеет ключевое значение для поддержания безопасности и стабильности в Европе.Ходжес отметил, что, а также от ее интеграции под командованием НАТО и сотрудничества со странами Прибалтики и Германией.Также было отмечено, что для эффективной реализации стратегии сдерживания важными являются транспортные маршруты, проходящие через Польшу по направлениям восток-запад и север-юг.Кроме того, он добавил, что проектирование и строительство транспортного узла между Варшавой и Лодзью (Solidarity Transport Hub) поспособствует повышению безопасности Европы и поможет улучшить маневренность войск НАТО в случае возможного конфликта с Россией.Генерал Бен Ходжес является главой департамента стратегических исследований в Центре анализа европейской политики (CEPA). Ранее, с 2014 по 2017 год, он возглавлял командование вооруженными силами США в Европе.