Американский генерал назвал ключ к сдерживанию "российской агрессии"
Генерал американской армии Бен Ходжес во время встречи с представителями польской организации Business Centre Club заявил, что расположение Польши имеет ключевое значение для поддержания безопасности и стабильности в Европе.
Ходжес отметил, что "эффективность стратегии сдерживания потенциальной агрессии со стороны Российской Федерации зависит от сильной и модернизированной польской армии на суше, на воде и в воздухе", а также от ее интеграции под командованием НАТО и сотрудничества со странами Прибалтики и Германией.
Также было отмечено, что для эффективной реализации стратегии сдерживания важными являются транспортные маршруты, проходящие через Польшу по направлениям восток-запад и север-юг.
Кроме того, он добавил, что проектирование и строительство транспортного узла между Варшавой и Лодзью (Solidarity Transport Hub) поспособствует повышению безопасности Европы и поможет улучшить маневренность войск НАТО в случае возможного конфликта с Россией.
Генерал Бен Ходжес является главой департамента стратегических исследований в Центре анализа европейской политики (CEPA). Ранее, с 2014 по 2017 год, он возглавлял командование вооруженными силами США в Европе.
Ходжес отметил, что "эффективность стратегии сдерживания потенциальной агрессии со стороны Российской Федерации зависит от сильной и модернизированной польской армии на суше, на воде и в воздухе", а также от ее интеграции под командованием НАТО и сотрудничества со странами Прибалтики и Германией.
Также было отмечено, что для эффективной реализации стратегии сдерживания важными являются транспортные маршруты, проходящие через Польшу по направлениям восток-запад и север-юг.
Кроме того, он добавил, что проектирование и строительство транспортного узла между Варшавой и Лодзью (Solidarity Transport Hub) поспособствует повышению безопасности Европы и поможет улучшить маневренность войск НАТО в случае возможного конфликта с Россией.
Генерал Бен Ходжес является главой департамента стратегических исследований в Центре анализа европейской политики (CEPA). Ранее, с 2014 по 2017 год, он возглавлял командование вооруженными силами США в Европе.
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