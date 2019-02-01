Новости

Американский генерал назвал ключ к сдерживанию "российской агрессии"

57
Генерал американской армии Бен Ходжес во время встречи с представителями польской организации Business Centre Club заявил, что расположение Польши имеет ключевое значение для поддержания безопасности и стабильности в Европе.




Ходжес отметил, что "эффективность стратегии сдерживания потенциальной агрессии со стороны Российской Федерации зависит от сильной и модернизированной польской армии на суше, на воде и в воздухе", а также от ее интеграции под командованием НАТО и сотрудничества со странами Прибалтики и Германией.

Также было отмечено, что для эффективной реализации стратегии сдерживания важными являются транспортные маршруты, проходящие через Польшу по направлениям восток-запад и север-юг.

Кроме того, он добавил, что проектирование и строительство транспортного узла между Варшавой и Лодзью (Solidarity Transport Hub) поспособствует повышению безопасности Европы и поможет улучшить маневренность войск НАТО в случае возможного конфликта с Россией.

Генерал Бен Ходжес является главой департамента стратегических исследований в Центре анализа европейской политики (CEPA). Ранее, с 2014 по 2017 год, он возглавлял командование вооруженными силами США в Европе.
Использованы фотографии:
twitter.com
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
57 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти