Итоги недели. Читай! Бумага всё стерпит

Переведите, переведите: Рауфу надо выйти

Главное - на виду у всех сенаторов!

А чтобы каждый знал и помнил, что бессмертных и неприкасаемых нет. Любого лидера в шесть сек сделают аутсайдером, загнут ласты и поставят раком... при желании. Только желание это проявляется что-то редко, видно когда уж совсем через край польётся, вот тогда все на месте и при полномочиях и генпрокурор, и председатель Совфеда и прочие приглашённые и заинтересованные лица.

Да все знали о воровстве ещё с 90-х годов...

система воровства была простая до безобразия... вводился лимит на потребление газа по божеской цене для конкретного потребителя... естественно лимита не хватало, а сверх лимита цена уже драконовская.. .увеличить лимит без "бакшиша" дела абсолютно не реальное, да сам "бакшиш" был минимум с пять нулями... потом появлялись "проверяющие" и предлагали свои услуги по "разумной оптимизации" расходов газа... а вариантов оптимизации у них было предостаточно...

но как говорится это уже другая история...

Интересно другое - кому это семейство помешало, и кто на них указал пальцем следственным органам.

Конституция расширения

Ясно, готовят к воссоединению с Беларусью

А чего сразу с Беларусью-то?

Беларусь может и подождать, у неё всё нормально. Следующим шагом (или даже перед принятием поправок к конституции) должно стать признание ДНР и ЛНР независимыми от Украины государствами, вот этим ребятам помощь нужна. А затем уже и поправки пригодятся.

Надеюсь, это только первая ласточка. В нашей конституции много чего надо поменять и дополнить!

Вообще-то там указано, что поправки готовит сама ЛДПР, а её руководитель даже не озвучивает, а пишет в социальной сети. Далеко не факт, что их даже рассматривать станут. Очередная клоунада.

Уполовиненная бригада

Всё правильно, настоящая "Свадьба в Малиновке"!

Комбриг передовик по разбазариванию средств ВСУ, думаю, Москва уже должна отметить его званием " Почётный диверсант".

... "по городу маршем без оружия идут"...

С оружием нельзя, а то могли Порося завалить.))

Обычная стая бандерлогов, не лучше и не хуже прочих. 40% состава вывел? А у других как, если призыв с самого начала был сорван, несмотря на все волны "могилизации", а главвоенпрокурор в 100-тысячной группировке на Донбассе ещё в 2015 году насчитал 16 тысяч только "дезертиров с оружием"? 7% состава когти рванули из частей, это без всех потерь, и в котлах и по синьке! И без учёта недобора по призыву...

Бригада «Чёрных Запорожцев». А разве запорожцы в черном цвете выпускали?

Петро и его «Оплот»

На украинском форуме выдали лозунг: "Либо Порошенко, либо Путин"



Конечно Путин:

Петя,

Уходи!

Ты

Избирателям

Надоел!

А вот интересно, давал ли Путин разрешение на использование своего фото и фамилии в рекламных целях? Надо прозондировать этот момент и счёт выставить или снять с выборов нарушителя.

Весь украинский экспорт держался на продаже колоссальных остатков оружия СССР. Своего (советского) было там море, да ещё сколько вывезли из Германии.

Более 20-ти лет бойко продавали во все страны, где были "очаги". БОльшая часть, досталась Африке.

Распылились просто. Планов то "громадьё". "Антонов"-"Миг"- "модернизированный"- "Оплот".

Попробуйте всё "одолеть"…

Супердемократия. Два президента на одно государство

«Если меня задержат, то это будет госпереворотом».

А если ему дадут по лбу, то у него будет шишка. Второе изречение более правдоподобное.

Если Мадуро хочет остаться у власти, то придется жестко пободаться и с США, и с пятой колонной, опять же, без поддержки извне шансов у него мало.

Проскочила новость , что в Венесуэлу из Москвы вылетел борт на 500 человек, самолёт вылетел пустой… Ну что, ЧВК перебрасываем или Мадуро вывозим???)))

Каждый президент Америки обязан организовать войнушку. По-другому никак, иначе какой он президент? А так сейчас повоюет, и деньги на его стену, глядишь, сразу согласуют :)

Прямые вложения России в Венесуэлу не так велики — 4 млрд. долларов. Китайцы вложили во много раз больше.

Но вряд ли сотня вагнеровцев из Африки спасет Мадуро. Бразилия им очень недовольна. Так как миллионы разоренных венесуэльцев бежали в эту страну. И бразильская армия может поставить точку в этом вопросе.

Параллельные дороги, перпендикулярные миры

Какая им вообще железная дорога? НАТО же уже отработала на учениях в Германии метод доставки своих войск по воздуху, когда от нескольких армейских автомобилей осталась металлическая лепёшка. С танками, надо полагать, ситуация будет получше: когда войдёт в землю по башню, можно будет его использовать как огневую точку.

«Главная и, похоже, единственная цель Rail Baltica, которая должна заработать в 2026 году, — это обеспечение быстрой переброски войск НАТО к российским границам. Таково мнение ведущих экспертов».

Пусть строят дорогу поскорее: есть возможность ускорить движение наших войск на Запад в Европу, причём на халяву.

Вы на карту смотрели? В Европу из Белоруссии ближе будет! Конечно, если она ещё будет нашим союзником!

Прибалтийцы видят бюджет проекта в 4 лярда и очень рассчитывают на 7 лярдов. Конечно, этих денег у них нет, но в этом вся фишка, деньги будут трясти с ЕС. Естественно, не прибалтийцы, а США.

А смогут ли? Вон история с «СП-2» показывает, что уже не всё так гладко.

Как выйти из-под санкций: радикальный метод

«Ситуация с американскими санкциями лишь обнажила положение, при котором наши чиновники в условиях давления или угрозы такового с готовностью признают верховенство «старшего брата», в расчёте сохранить свою часть контроля над экономикой и финансовыми потоками. Точно так же, как ситуация вокруг Крыма, от которого крупный бизнес шарахается, как чёрт от ладана, при полном попустительстве властей, наглядно продемонстрировала, сколько в реальности стоит суверенитет России».

Так и есть, хорошая статья. У меня давно сложилось ощущение,что Россия управляется из США… А вся эта якобы конфронтация — это лишь борьба между демократами и республиканцами, где наше руководство выступает, по-видимому, на стороне республиканцев.

Колония, одним словом.

Теперь жду: «В России это мнение разделяют приверженцы небезызвестной концепции «хитрых планов Кремля». Она же всегда отличалась тем, что любые действия российской власти, в том числе сомнительные и даже откровенно провальные, являются частью блестящей многоходовой комбинации, которая в итоге приведёт к сокрушительной победе нашей стороны и посрамлению недругов».

Статья правильная!

Более того, американские эксперты уже предложили Вашингтону не начинать США совсем пока вообще горячую войну с Россией, а подождать ещё лет 10, когда Россия при нынешнем либеральном курсе (при "кудринэкономике" либерального правительства РФ) с исторической неизбежностью из последних сил упадёт в собственность прямо в руки Вашингтона, как наливное спелое яблоко, которое США сможет просто взять себе голыми руками.

Вопрос у американцев состоит только в том, позволяет ли нынешнее кризисное состояние экономики США ждать окончательной победы над Россией ещё 10 лет?

По сути, Россия фактически потеряла контроль над своей алюминиевой отраслью и передаёт её американцам и британцам. Сначала созданная в советское время алюминиевая отрасль была изъята путём приватизации у народа и передана Дерипаске, а теперь и из самой России.

Для снятия санкций США со своих ключевых компаний: En+, «Русала» и «Евросибэнерго» Дерипаска согласился на реализацию «плана Баркера» (TOR).

Таким образом, схема обкатана.

Отказ российской власти от деприватизации предприятий олигархов приводит к потере контроля над отраслями.

Говоря русским языком, идёт распродажа России с переходом на колониальную экономику.

Что это? Реализация хитрого плана с многоходовочкой или очередной гроссмейстерский успех президента во всемирных геополитических шахматах?

Тут потерянная голова, а «Русал» — лишь волосы.

Как могло быть иначе, если львиную долю алюминия компания продаёт на американском рынке? Т.е. зарабатываешь на рынке США — пляши под американскую дуду.

И никакая тут национализация и деприватизация не помогут: невозможно годами скупать алюминий за счёт госбюджета "в запас".

Вот когда "потерянная голова" в виде переработки этого сырья в России отрастёт снова, хотя бы больше половины алюминия пойдёт на переработку внутри страны, то у кого там акции, будет вопрос второй, и регулировать его будут российские власти, а не американцы.

А пока… Главное, чтобы заводы работали, платили зарплату и платежи в бюджет.

Да, технично порабощают нас Штаты, технично… А ведь выглядит как всё пристойно: акции, оффшоры, совет директоров, кого-то вывели, кого-то ввели, и сказать нечего… Венесуэла сознательно превратила себя в колонию белых, ибо индейцы не умели добывать нефть. А мы? Бессознательно? Или сознание у кого-то такое высокое, что нам снизу полёт мыслей не виден. А ему что видится? Великая Колонизированная Держава?