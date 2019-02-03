Итоги недели. Читай! Бумага всё стерпит
Переведите, переведите: Рауфу надо выйти
Как часто говорят представители либеральных элит: политик должен работать так, чтобы народ даже не знал его фамилии... В пример обычно приводится президент Швейцарии, фамилию которого, как показывают опросы, большинство швейцарцев действительно не знает.
А вот наш ответ Швейцарии... - Рауф Арашуков... - целый сенатор от целого региона! В стране, за исключением ряда субъектов федерации от Северного Кавказа, народ и о существовании такого человека не подозревал. В гламурных кругах - знали, общались, веселились. Теперь вдруг все хором: "Был плохим человеком, кичился состоянием папочки". На федеральных каналах бабушки рассказали, что этот нехороший человек пугал Северный Кавказ.
Но дело даже не в этом 32-летнем сенаторе. Другие слуги народа теперь сидят в своих креслах и перебирают в память эпизоды своего собственного служения, пытаясь выявить те, после которых могут и за ними прийти отнюдь не с букетом алых роз. Кресла становятся жестковатыми, холодными... для отдельных творцов современного политического бытия. А то ведь обычно как - "корочку" получил человек, и после этого хоть трава не расти. Если вдруг у кого-то какие-то претензии появлялись, то этой корочкой можно было ткнуть в очи чёрные (голубые, серые, зелёные, карие) - и всё... инцидент исчерпан.
Теперь всё иначе? Или это разовая акция, ибо заплыл далеко за буйки?.. А то ненароком объявит себя ещё одним "политически преследуемым" - как г-н Ходорковский... Причём объявит не на русском, ибо русского языка сенатор у нас, как выяснилось, не понимает. Видимо, в переносном смысле тоже...
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bulvas
Кэптен45
kepmor
GerKlim
Конституция расширения
Если поправки будут внесены и приняты, то у нашей страны появляется возможность объединения с другими странами и территориями. Перспективы огромны. Правда, есть одно «но». Инициатива вносится ЛДПР. А у ЛДПР до этого было немало инициатив, которые дальше озвучивания представителями верхушки партии не продвигались. Некоторые – и слава богу, что не продвигались: включая инициативу по перекрашиванию стен Московского Кремля в белый цвет.
Инициатива по возможности объединения других стран и территорий – это, конечно, не «Кремль перекрасить». Другой вопрос, а если не поддаваться эмоциям и попытаться осмыслить предложение Владимира Жириновского. Сразу же возникает вопрос: а нужно ли для упомянутых территориальных перемен менять сам Основной закон? А то ведь у больших обожателей России с Банковой может появиться дополнительная «фишка» по поводу Крыма: мол, в России на момент марта 2014 года соответствующей нормы в Конституции не существовало, а значит, «незаконно», «неконституционно», и всё в таком духе.
У Конституции РФ полным-полно слабостей и странностей, однако, в ней и полное отсутствие каких-либо запретов на принятие в свой состав других государственных и территориальных образований. В общем, пролетарии всех стран, тьфу ты… не то… возврата же к социализму, как нам было сказано, нет. Короче, объединяйтесь!
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Арестов.С.
Shurik70
СРЦ П-15
Tochilka
Уполовиненная бригада
Доблестные воины, через одного – киборги – 72-й отдельной чернознамённой бригады «Чёрных Запорожцев» ВСУ убыли с территории Донбасса к месту постоянной дислокации – под Киев. Примечательно то, что около половины личного состава этой героической бригады комбрига Татуся ранее самодемобилизовалась – леском-леском, лужком-лужком… Где те безвестные хэрои АТО? - не знает ни пан Татусь, ни главная военная прокуратура самой европейской страны мира. Хотя главная военная прокуратура во главе с Матиосом уже особенно и не горит желанием выискивать тех, кто «сбёг» с линии «сдерживания российской агрессии». Ведь чтобы всех собрать, нужно отправиться либо на польские склады по хранению яблок, либо и вовсе в «агрессорский стан».
Бригаду встречали, как то полагается. Речь от верховного, шарики, рушники, хлеб да соль… Оружие у героев предусмотрительно отобрали – пустили маршем с опущенными головами по улице Белой Церкови. Почему отобрали стволы? Неровен час – кто-то из полукиборгов шмальнёт либо в пана Татуся, либо и вовсе в отца родного… Петро Лексеича.
А пока шли праздничные мероприятия, вдобавок выяснилось, что от батальона той бригады, подготовленного натовскими инструкторами, к месту постоянной дислокации вернулись и вовсе 15 процентов личного состава.
Поговаривают, что в натовский штаб пан Полторак по этому прискорбному факту не докладывал. Щой-то боязно… А то ж как-то не по стандартам НАТО.
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volodya
Andrei Gurov
Ретвизан 8
Cowbra
kinolog2322
Петро и его «Оплот»
И снова украинская тема. Ну разве ж можно обойти вниманием яркий старт предвыборной гонки в соседней стране. Никогда такого не было, и вот опять… Пётр Порошенко выдвинул свою кандидатуру, несмотря на рейтинг, при котором уважающий себя глава государства давно должен был отправиться на заслуженный «пенсион» с выращиванием пчеломаток.
А если пан Петро ещё и выиграет, что это ж будет полное ощущение дежавю. Ну, тот «исторический» случай, когда с рейтингом в 14% (и это наивысшие показатели) выборы в России в 1996-м выиграл Борис Ельцин. Если всё идёт по тому же сценарию, то Порошенко нужно уже сейчас обратить пристальное внимание на предвыборную кампанию Бориса Николаевича. Чтобы взять из неё всё лучшее. Главное – больше танцев. В украинском случае – нужен гопак. Однозначно…
На фоне выборов украинская оборонка продолжает демонстрировать полный и окончательный успех. Танк «Оплот» в количестве одной боевой единицы тщетно ожидали американские партнёры Украины. Не дошёл… Мало того, немецкие партнёры подложили изрядного поросёнка, заявив, что выходят из программы по совместному созданию с Украиной «новейшего передвижного зенитного ракетного комплекса». То ли программа «Оплота» немцев не впечатлила, то ли заявление представителя украинской оборонки, в котором тот высказался о «совместном» ЗРК как о средстве, которое могло бы «уничтожить десяток вражеских самолётов, чтобы забыли дорогу в украинское небо». Если учесть, что в этом небе, кроме гражданских лайнеров и собственных военных, никаких иных самолётов не летает, немцы решили, что с оружейным партнёрством с этой великой евродержавой практичнее завязать.
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СРЦ П-15
Irokez
askort154
Андрей Чистяков
Супердемократия. Два президента на одно государство
В Государственном департаменте США приняли мудрое решение. Дабы не погружать несчастную Венесуэлу в пучину гражданской войны, господа в Вашингтоне готовятся внедрить одну политическую новацию.
Как известно из политологии, существуют президентская республика, президентско-парламентская, или смешанная республика, а также парламентская республика. В первом случае гражданин, избираемый народом на высокий пост, является главой государства и исполнительной власти. Иногда в тех местах, что традиционно склонны к авторитаризму и тоталитаризму, возникает суперпрезидентская республика (superpresidentialism). В таких случаях практически вся власть сосредоточена в руках президента, несмотря на принцип разделения властей. Именно такой тип правления характерен для многих латиноамериканских стран.
Так уж вышло, что в одной из этих стран, а именно в Венесуэле, нынче образовалось целых два президента. Одного, как считается, выбрал народ, и его фамилия Мадуро. Другого выбрали в оппозиции, Белом доме и Европарламенте, и его фамилия Гуаидо.
По мнению людей в Вашингтоне, второй президент куда более легитимен — ведь его выбирали чуть ли не всей планетой. Словом, ясно: Мадуро — не наш президент и тем более не наш сукин сын. Примерно так со слов источника в Госдепе записал трезвый корреспондент «ВО» Ефим Забулдыжный. Хуан же, который Гуаидо, видимо, был не вполне трезв, когда сморозил следующее: «Ходят слухи о моём возможном задержании. Если меня задержат, то это будет госпереворотом».
Разумеется, госпереворота в Венесуэле миролюбивые США не допустят.
Политическая новация, которую Белый дом предложил братской латиноамериканской стране, состоит в следующем: в Венесуэле отныне будут править два президента. Левую часть Венесуэлы возьмёт себе товарищ Мадуро, а правую — господин Гуаидо.
В экономическом отношении это означает, что нефтяные земли отойдут к сторонникам Хуана, а остальные — к поклонникам Николаса.
В политическом отношении это означает, что в Венесуэле возникнет новая форма правления: президентско-президентская республика.
Говорят, госсекретарь Майкл Помпео уже пишет докторскую диссертацию по экономической политологии на тему «Как увеличить число президентов демократическим способом и откачать из страны лишнюю нефть».
Кстати, расклад с охраной обоих президентов анонсирован и вот-вот будет опробован на практике. Господина Гуаидо будут охранять люди Джона Болтона в количестве 5000 солдат, которые уже сосредоточились на колумбийской границе. Безопасность же товарища Мадуро будут обеспечивать некие «российские военные» общим числом не то 400, не то 500 человек. Если арифметика не подводит собкора Забулдыжного, то пять сотен русских стоят пяти тысяч американцев!
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Rusland
Spartanez300
loki565
Orkraider
voyaka uh
Параллельные дороги, перпендикулярные миры
В Прибалтике ожил «проект века»: все железные дороги Эстонии, Латвии и Литвы будут превращены, по словам анонимного источника из кафе «Ленинград», в «параллельные».
Нет, пояснил источник, это не значит, что дороги уведут граждан прибалтийских республик в параллельные миры или в антимир, который однажды узрел тот персонаж писателя-фантаста Варшавского, которому пора было сдавать пустую стеклотару. Это значит, что по старым широкополосным советским путям из Прибалтики будут вывозиться в Россию шпроты и сливочное масло, а по новому узкому полотну евростандарта в Прибалтику пойдут европейские танки, пушки и прочая военная техника, при помощи которой Рига, Вильнюс и Таллинн убедят Москву покупать продукты, ныне находящиеся под контрсанкциями.
Профессор Низшей школы экономики Иван Голозадов-Бесштанный не считает, что такой масштабный проект прибалтийцы реализуют без помощи братских государств. По мнению экономиста, Рига и Вильнюс могли бы обратиться за содействием к Киеву.
«Украинская рабочая сила, — пояснил эксперт, — отличается дисциплинированностью, выносливостью и имеет большой исторический опыт в подобного рода трудовых свершениях. В частности, в Киеве мало кто рискует оспаривать тот факт, что украинцы выкопали Чёрное море. Сделать параллельные насыпи и провести железные дороги — пара пустяков для этих гигантов. Пану Порошенко следует серьёзно подумать над такой перспективой. Сотрудничество с передовыми республиками, входящими в ЕС, позволило бы создать для украинцев новые рабочие места, что, в свою очередь, могло бы стать козырем в предвыборной программе Порошенко. Кроме того, Рига рассчиталась бы твёрдой валютой. Дело за малым: даст ли Риге взаймы эту твёрдую валюту Брюссель?»
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Рысь33
av58
horlet
SanichSan
Как выйти из-под санкций: радикальный метод
По мнению профессора НШЭ Ивана Голозадова-Бесштанного, в Минэкономразвития сумели найти гениальный выход и избавиться наконец от американской и европейской санкционной удавки.
«Всё гениальное просто! — сказал профессор в интервью «ВО». — Все мы помним, как недавно с так называемого алюминиевого фронта пришли позитивные новости для господина Дерипаски. Не он сам, зато его бизнес, скорее оффшорный, нежели российский, успешно увильнул от санкций!»
Напомним, личная доля олигарха в управляющей структуре холдинга En+ сократилась до 44,95% (а было примерно 70%). Дерипаска оставил совет директоров En+ и UC Rusal. Алюминиевая отрасль России передаётся в управление иностранцев, в основном представителей США и Великобритании, чья деятельность будет подконтрольна американскому Минфину.
«Конечно, — заметил эксперт из НШЭ, — некоторые паникёры считают перемены в «Русале» опасным прецедентом, который угрожает не только промышленности, но даже суверенитету России. Позвольте, но это же полная чепуха! Каким местом оффшорный бизнес мог считаться «российским»? И какая выгода от него России? Вот от бизнеса, который будет считаться преимущественно американским и британским, выгода есть. Его не коснутся санкции!»
И профессор продолжил: «Предлагаю на достигнутом не останавливаться. Хватит развивать Кипр и инвестировать в Мальту! «Газпром», «Роснефть», «Ростех», Сбербанк и так далее — всё передаём США. Санкции тотчас будут отменены, бизнес освободится от американской удавки! Свобода! Свобода… от экономики».
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Svarog
Татьяна
nils
алексеев
депрессант
Как часто говорят представители либеральных элит: политик должен работать так, чтобы народ даже не знал его фамилии... В пример обычно приводится президент Швейцарии, фамилию которого, как показывают опросы, большинство швейцарцев действительно не знает.
А вот наш ответ Швейцарии... - Рауф Арашуков... - целый сенатор от целого региона! В стране, за исключением ряда субъектов федерации от Северного Кавказа, народ и о существовании такого человека не подозревал. В гламурных кругах - знали, общались, веселились. Теперь вдруг все хором: "Был плохим человеком, кичился состоянием папочки". На федеральных каналах бабушки рассказали, что этот нехороший человек пугал Северный Кавказ.
Но дело даже не в этом 32-летнем сенаторе. Другие слуги народа теперь сидят в своих креслах и перебирают в память эпизоды своего собственного служения, пытаясь выявить те, после которых могут и за ними прийти отнюдь не с букетом алых роз. Кресла становятся жестковатыми, холодными... для отдельных творцов современного политического бытия. А то ведь обычно как - "корочку" получил человек, и после этого хоть трава не расти. Если вдруг у кого-то какие-то претензии появлялись, то этой корочкой можно было ткнуть в очи чёрные (голубые, серые, зелёные, карие) - и всё... инцидент исчерпан.
Теперь всё иначе? Или это разовая акция, ибо заплыл далеко за буйки?.. А то ненароком объявит себя ещё одним "политически преследуемым" - как г-н Ходорковский... Причём объявит не на русском, ибо русского языка сенатор у нас, как выяснилось, не понимает. Видимо, в переносном смысле тоже...
ФСБ провела задержание сенатора от Карачаево-Черкесии прямо в Совфеде
Уголовные будни Совета Федерации
Уголовные будни Совета Федерации
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bulvas
Главное - на виду у всех сенаторов!
Кэптен45
А чтобы каждый знал и помнил, что бессмертных и неприкасаемых нет. Любого лидера в шесть сек сделают аутсайдером, загнут ласты и поставят раком... при желании. Только желание это проявляется что-то редко, видно когда уж совсем через край польётся, вот тогда все на месте и при полномочиях и генпрокурор, и председатель Совфеда и прочие приглашённые и заинтересованные лица.
kepmor
Да все знали о воровстве ещё с 90-х годов...
система воровства была простая до безобразия... вводился лимит на потребление газа по божеской цене для конкретного потребителя... естественно лимита не хватало, а сверх лимита цена уже драконовская.. .увеличить лимит без "бакшиша" дела абсолютно не реальное, да сам "бакшиш" был минимум с пять нулями... потом появлялись "проверяющие" и предлагали свои услуги по "разумной оптимизации" расходов газа... а вариантов оптимизации у них было предостаточно...
но как говорится это уже другая история...
система воровства была простая до безобразия... вводился лимит на потребление газа по божеской цене для конкретного потребителя... естественно лимита не хватало, а сверх лимита цена уже драконовская.. .увеличить лимит без "бакшиша" дела абсолютно не реальное, да сам "бакшиш" был минимум с пять нулями... потом появлялись "проверяющие" и предлагали свои услуги по "разумной оптимизации" расходов газа... а вариантов оптимизации у них было предостаточно...
но как говорится это уже другая история...
GerKlim
Интересно другое - кому это семейство помешало, и кто на них указал пальцем следственным органам.
Конституция расширения
Если поправки будут внесены и приняты, то у нашей страны появляется возможность объединения с другими странами и территориями. Перспективы огромны. Правда, есть одно «но». Инициатива вносится ЛДПР. А у ЛДПР до этого было немало инициатив, которые дальше озвучивания представителями верхушки партии не продвигались. Некоторые – и слава богу, что не продвигались: включая инициативу по перекрашиванию стен Московского Кремля в белый цвет.
Инициатива по возможности объединения других стран и территорий – это, конечно, не «Кремль перекрасить». Другой вопрос, а если не поддаваться эмоциям и попытаться осмыслить предложение Владимира Жириновского. Сразу же возникает вопрос: а нужно ли для упомянутых территориальных перемен менять сам Основной закон? А то ведь у больших обожателей России с Банковой может появиться дополнительная «фишка» по поводу Крыма: мол, в России на момент марта 2014 года соответствующей нормы в Конституции не существовало, а значит, «незаконно», «неконституционно», и всё в таком духе.
У Конституции РФ полным-полно слабостей и странностей, однако, в ней и полное отсутствие каких-либо запретов на принятие в свой состав других государственных и территориальных образований. В общем, пролетарии всех стран, тьфу ты… не то… возврата же к социализму, как нам было сказано, нет. Короче, объединяйтесь!
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Арестов.С.
Ясно, готовят к воссоединению с Беларусью
Shurik70
А чего сразу с Беларусью-то?
Беларусь может и подождать, у неё всё нормально. Следующим шагом (или даже перед принятием поправок к конституции) должно стать признание ДНР и ЛНР независимыми от Украины государствами, вот этим ребятам помощь нужна. А затем уже и поправки пригодятся.
Беларусь может и подождать, у неё всё нормально. Следующим шагом (или даже перед принятием поправок к конституции) должно стать признание ДНР и ЛНР независимыми от Украины государствами, вот этим ребятам помощь нужна. А затем уже и поправки пригодятся.
СРЦ П-15
Надеюсь, это только первая ласточка. В нашей конституции много чего надо поменять и дополнить!
Tochilka
Вообще-то там указано, что поправки готовит сама ЛДПР, а её руководитель даже не озвучивает, а пишет в социальной сети. Далеко не факт, что их даже рассматривать станут. Очередная клоунада.
Уполовиненная бригада
Доблестные воины, через одного – киборги – 72-й отдельной чернознамённой бригады «Чёрных Запорожцев» ВСУ убыли с территории Донбасса к месту постоянной дислокации – под Киев. Примечательно то, что около половины личного состава этой героической бригады комбрига Татуся ранее самодемобилизовалась – леском-леском, лужком-лужком… Где те безвестные хэрои АТО? - не знает ни пан Татусь, ни главная военная прокуратура самой европейской страны мира. Хотя главная военная прокуратура во главе с Матиосом уже особенно и не горит желанием выискивать тех, кто «сбёг» с линии «сдерживания российской агрессии». Ведь чтобы всех собрать, нужно отправиться либо на польские склады по хранению яблок, либо и вовсе в «агрессорский стан».
Бригаду встречали, как то полагается. Речь от верховного, шарики, рушники, хлеб да соль… Оружие у героев предусмотрительно отобрали – пустили маршем с опущенными головами по улице Белой Церкови. Почему отобрали стволы? Неровен час – кто-то из полукиборгов шмальнёт либо в пана Татуся, либо и вовсе в отца родного… Петро Лексеича.
А пока шли праздничные мероприятия, вдобавок выяснилось, что от батальона той бригады, подготовленного натовскими инструкторами, к месту постоянной дислокации вернулись и вовсе 15 процентов личного состава.
Поговаривают, что в натовский штаб пан Полторак по этому прискорбному факту не докладывал. Щой-то боязно… А то ж как-то не по стандартам НАТО.
От подготовленного натовцами батальона ВСУ осталось 15 процентов состава
72-я бригада ВСУ выведена из Донбасса после потери половины личного состава
Возвращение остатков 72-й омбр ВСУ назвали похожим на марш военнопленных
72-я бригада ВСУ выведена из Донбасса после потери половины личного состава
Возвращение остатков 72-й омбр ВСУ назвали похожим на марш военнопленных
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volodya
Всё правильно, настоящая "Свадьба в Малиновке"!
Andrei Gurov
Комбриг передовик по разбазариванию средств ВСУ, думаю, Москва уже должна отметить его званием " Почётный диверсант".
Ретвизан 8
... "по городу маршем без оружия идут"...
С оружием нельзя, а то могли Порося завалить.))
С оружием нельзя, а то могли Порося завалить.))
Cowbra
Обычная стая бандерлогов, не лучше и не хуже прочих. 40% состава вывел? А у других как, если призыв с самого начала был сорван, несмотря на все волны "могилизации", а главвоенпрокурор в 100-тысячной группировке на Донбассе ещё в 2015 году насчитал 16 тысяч только "дезертиров с оружием"? 7% состава когти рванули из частей, это без всех потерь, и в котлах и по синьке! И без учёта недобора по призыву...
kinolog2322
Бригада «Чёрных Запорожцев». А разве запорожцы в черном цвете выпускали?
Петро и его «Оплот»
И снова украинская тема. Ну разве ж можно обойти вниманием яркий старт предвыборной гонки в соседней стране. Никогда такого не было, и вот опять… Пётр Порошенко выдвинул свою кандидатуру, несмотря на рейтинг, при котором уважающий себя глава государства давно должен был отправиться на заслуженный «пенсион» с выращиванием пчеломаток.
А если пан Петро ещё и выиграет, что это ж будет полное ощущение дежавю. Ну, тот «исторический» случай, когда с рейтингом в 14% (и это наивысшие показатели) выборы в России в 1996-м выиграл Борис Ельцин. Если всё идёт по тому же сценарию, то Порошенко нужно уже сейчас обратить пристальное внимание на предвыборную кампанию Бориса Николаевича. Чтобы взять из неё всё лучшее. Главное – больше танцев. В украинском случае – нужен гопак. Однозначно…
На фоне выборов украинская оборонка продолжает демонстрировать полный и окончательный успех. Танк «Оплот» в количестве одной боевой единицы тщетно ожидали американские партнёры Украины. Не дошёл… Мало того, немецкие партнёры подложили изрядного поросёнка, заявив, что выходят из программы по совместному созданию с Украиной «новейшего передвижного зенитного ракетного комплекса». То ли программа «Оплота» немцев не впечатлила, то ли заявление представителя украинской оборонки, в котором тот высказался о «совместном» ЗРК как о средстве, которое могло бы «уничтожить десяток вражеских самолётов, чтобы забыли дорогу в украинское небо». Если учесть, что в этом небе, кроме гражданских лайнеров и собственных военных, никаких иных самолётов не летает, немцы решили, что с оружейным партнёрством с этой великой евродержавой практичнее завязать.
На украинском форуме выдали лозунг: "Либо Порошенко, либо Путин"
Толкнувший Ольгу Скабееву объяснил свой поступок нервным напряжением
Украинский танк БМ "Оплот" так и не доехал до американских военных
Толкнувший Ольгу Скабееву объяснил свой поступок нервным напряжением
Украинский танк БМ "Оплот" так и не доехал до американских военных
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СРЦ П-15
На украинском форуме выдали лозунг: "Либо Порошенко, либо Путин"
Конечно Путин:
Петя,
Уходи!
Ты
Избирателям
Надоел!
Конечно Путин:
Петя,
Уходи!
Ты
Избирателям
Надоел!
Irokez
А вот интересно, давал ли Путин разрешение на использование своего фото и фамилии в рекламных целях? Надо прозондировать этот момент и счёт выставить или снять с выборов нарушителя.
askort154
Весь украинский экспорт держался на продаже колоссальных остатков оружия СССР. Своего (советского) было там море, да ещё сколько вывезли из Германии.
Более 20-ти лет бойко продавали во все страны, где были "очаги". БОльшая часть, досталась Африке.
Более 20-ти лет бойко продавали во все страны, где были "очаги". БОльшая часть, досталась Африке.
Андрей Чистяков
Распылились просто. Планов то "громадьё". "Антонов"-"Миг"- "модернизированный"- "Оплот".
Попробуйте всё "одолеть"…
Попробуйте всё "одолеть"…
Супердемократия. Два президента на одно государство
В Государственном департаменте США приняли мудрое решение. Дабы не погружать несчастную Венесуэлу в пучину гражданской войны, господа в Вашингтоне готовятся внедрить одну политическую новацию.
Как известно из политологии, существуют президентская республика, президентско-парламентская, или смешанная республика, а также парламентская республика. В первом случае гражданин, избираемый народом на высокий пост, является главой государства и исполнительной власти. Иногда в тех местах, что традиционно склонны к авторитаризму и тоталитаризму, возникает суперпрезидентская республика (superpresidentialism). В таких случаях практически вся власть сосредоточена в руках президента, несмотря на принцип разделения властей. Именно такой тип правления характерен для многих латиноамериканских стран.
Так уж вышло, что в одной из этих стран, а именно в Венесуэле, нынче образовалось целых два президента. Одного, как считается, выбрал народ, и его фамилия Мадуро. Другого выбрали в оппозиции, Белом доме и Европарламенте, и его фамилия Гуаидо.
По мнению людей в Вашингтоне, второй президент куда более легитимен — ведь его выбирали чуть ли не всей планетой. Словом, ясно: Мадуро — не наш президент и тем более не наш сукин сын. Примерно так со слов источника в Госдепе записал трезвый корреспондент «ВО» Ефим Забулдыжный. Хуан же, который Гуаидо, видимо, был не вполне трезв, когда сморозил следующее: «Ходят слухи о моём возможном задержании. Если меня задержат, то это будет госпереворотом».
Гуаидо в Венесуэле: если меня задержат, это будет госпереворотом
Колумбия отреагировала на слова Болтона об отправке 5 тысяч военнослужащих США
В СМИ заявили об отправке "российских военных" для охраны Мадуро
Колумбия отреагировала на слова Болтона об отправке 5 тысяч военнослужащих США
В СМИ заявили об отправке "российских военных" для охраны Мадуро
Разумеется, госпереворота в Венесуэле миролюбивые США не допустят.
Политическая новация, которую Белый дом предложил братской латиноамериканской стране, состоит в следующем: в Венесуэле отныне будут править два президента. Левую часть Венесуэлы возьмёт себе товарищ Мадуро, а правую — господин Гуаидо.
В экономическом отношении это означает, что нефтяные земли отойдут к сторонникам Хуана, а остальные — к поклонникам Николаса.
В политическом отношении это означает, что в Венесуэле возникнет новая форма правления: президентско-президентская республика.
Говорят, госсекретарь Майкл Помпео уже пишет докторскую диссертацию по экономической политологии на тему «Как увеличить число президентов демократическим способом и откачать из страны лишнюю нефть».
Кстати, расклад с охраной обоих президентов анонсирован и вот-вот будет опробован на практике. Господина Гуаидо будут охранять люди Джона Болтона в количестве 5000 солдат, которые уже сосредоточились на колумбийской границе. Безопасность же товарища Мадуро будут обеспечивать некие «российские военные» общим числом не то 400, не то 500 человек. Если арифметика не подводит собкора Забулдыжного, то пять сотен русских стоят пяти тысяч американцев!
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Rusland
«Если меня задержат, то это будет госпереворотом».
А если ему дадут по лбу, то у него будет шишка. Второе изречение более правдоподобное.
А если ему дадут по лбу, то у него будет шишка. Второе изречение более правдоподобное.
Spartanez300
Если Мадуро хочет остаться у власти, то придется жестко пободаться и с США, и с пятой колонной, опять же, без поддержки извне шансов у него мало.
loki565
Проскочила новость, что в Венесуэлу из Москвы вылетел борт на 500 человек, самолёт вылетел пустой… Ну что, ЧВК перебрасываем или Мадуро вывозим???)))
Orkraider
Каждый президент Америки обязан организовать войнушку. По-другому никак, иначе какой он президент? А так сейчас повоюет, и деньги на его стену, глядишь, сразу согласуют :)
voyaka uh
Прямые вложения России в Венесуэлу не так велики — 4 млрд. долларов. Китайцы вложили во много раз больше.
Но вряд ли сотня вагнеровцев из Африки спасет Мадуро. Бразилия им очень недовольна. Так как миллионы разоренных венесуэльцев бежали в эту страну. И бразильская армия может поставить точку в этом вопросе.
Но вряд ли сотня вагнеровцев из Африки спасет Мадуро. Бразилия им очень недовольна. Так как миллионы разоренных венесуэльцев бежали в эту страну. И бразильская армия может поставить точку в этом вопросе.
Параллельные дороги, перпендикулярные миры
В Прибалтике ожил «проект века»: все железные дороги Эстонии, Латвии и Литвы будут превращены, по словам анонимного источника из кафе «Ленинград», в «параллельные».
Нет, пояснил источник, это не значит, что дороги уведут граждан прибалтийских республик в параллельные миры или в антимир, который однажды узрел тот персонаж писателя-фантаста Варшавского, которому пора было сдавать пустую стеклотару. Это значит, что по старым широкополосным советским путям из Прибалтики будут вывозиться в Россию шпроты и сливочное масло, а по новому узкому полотну евростандарта в Прибалтику пойдут европейские танки, пушки и прочая военная техника, при помощи которой Рига, Вильнюс и Таллинн убедят Москву покупать продукты, ныне находящиеся под контрсанкциями.
Профессор Низшей школы экономики Иван Голозадов-Бесштанный не считает, что такой масштабный проект прибалтийцы реализуют без помощи братских государств. По мнению экономиста, Рига и Вильнюс могли бы обратиться за содействием к Киеву.
«Украинская рабочая сила, — пояснил эксперт, — отличается дисциплинированностью, выносливостью и имеет большой исторический опыт в подобного рода трудовых свершениях. В частности, в Киеве мало кто рискует оспаривать тот факт, что украинцы выкопали Чёрное море. Сделать параллельные насыпи и провести железные дороги — пара пустяков для этих гигантов. Пану Порошенко следует серьёзно подумать над такой перспективой. Сотрудничество с передовыми республиками, входящими в ЕС, позволило бы создать для украинцев новые рабочие места, что, в свою очередь, могло бы стать козырем в предвыборной программе Порошенко. Кроме того, Рига рассчиталась бы твёрдой валютой. Дело за малым: даст ли Риге взаймы эту твёрдую валюту Брюссель?»
Комментарии наших читателей:
Рысь33
Какая им вообще железная дорога? НАТО же уже отработала на учениях в Германии метод доставки своих войск по воздуху, когда от нескольких армейских автомобилей осталась металлическая лепёшка. С танками, надо полагать, ситуация будет получше: когда войдёт в землю по башню, можно будет его использовать как огневую точку.
av58
«Главная и, похоже, единственная цель Rail Baltica, которая должна заработать в 2026 году, — это обеспечение быстрой переброски войск НАТО к российским границам. Таково мнение ведущих экспертов».
Пусть строят дорогу поскорее: есть возможность ускорить движение наших войск на Запад в Европу, причём на халяву.
Пусть строят дорогу поскорее: есть возможность ускорить движение наших войск на Запад в Европу, причём на халяву.
horlet
Вы на карту смотрели? В Европу из Белоруссии ближе будет! Конечно, если она ещё будет нашим союзником!
SanichSan
Прибалтийцы видят бюджет проекта в 4 лярда и очень рассчитывают на 7 лярдов. Конечно, этих денег у них нет, но в этом вся фишка, деньги будут трясти с ЕС. Естественно, не прибалтийцы, а США.
А смогут ли? Вон история с «СП-2» показывает, что уже не всё так гладко.
А смогут ли? Вон история с «СП-2» показывает, что уже не всё так гладко.
Как выйти из-под санкций: радикальный метод
По мнению профессора НШЭ Ивана Голозадова-Бесштанного, в Минэкономразвития сумели найти гениальный выход и избавиться наконец от американской и европейской санкционной удавки.
«Всё гениальное просто! — сказал профессор в интервью «ВО». — Все мы помним, как недавно с так называемого алюминиевого фронта пришли позитивные новости для господина Дерипаски. Не он сам, зато его бизнес, скорее оффшорный, нежели российский, успешно увильнул от санкций!»
Напомним, личная доля олигарха в управляющей структуре холдинга En+ сократилась до 44,95% (а было примерно 70%). Дерипаска оставил совет директоров En+ и UC Rusal. Алюминиевая отрасль России передаётся в управление иностранцев, в основном представителей США и Великобритании, чья деятельность будет подконтрольна американскому Минфину.
«Конечно, — заметил эксперт из НШЭ, — некоторые паникёры считают перемены в «Русале» опасным прецедентом, который угрожает не только промышленности, но даже суверенитету России. Позвольте, но это же полная чепуха! Каким местом оффшорный бизнес мог считаться «российским»? И какая выгода от него России? Вот от бизнеса, который будет считаться преимущественно американским и британским, выгода есть. Его не коснутся санкции!»
И профессор продолжил: «Предлагаю на достигнутом не останавливаться. Хватит развивать Кипр и инвестировать в Мальту! «Газпром», «Роснефть», «Ростех», Сбербанк и так далее — всё передаём США. Санкции тотчас будут отменены, бизнес освободится от американской удавки! Свобода! Свобода… от экономики».
Комментарии наших читателей:
Svarog
«Ситуация с американскими санкциями лишь обнажила положение, при котором наши чиновники в условиях давления или угрозы такового с готовностью признают верховенство «старшего брата», в расчёте сохранить свою часть контроля над экономикой и финансовыми потоками. Точно так же, как ситуация вокруг Крыма, от которого крупный бизнес шарахается, как чёрт от ладана, при полном попустительстве властей, наглядно продемонстрировала, сколько в реальности стоит суверенитет России».
Так и есть, хорошая статья. У меня давно сложилось ощущение,что Россия управляется из США… А вся эта якобы конфронтация — это лишь борьба между демократами и республиканцами, где наше руководство выступает, по-видимому, на стороне республиканцев.
Колония, одним словом.
Теперь жду: «В России это мнение разделяют приверженцы небезызвестной концепции «хитрых планов Кремля». Она же всегда отличалась тем, что любые действия российской власти, в том числе сомнительные и даже откровенно провальные, являются частью блестящей многоходовой комбинации, которая в итоге приведёт к сокрушительной победе нашей стороны и посрамлению недругов».
Так и есть, хорошая статья. У меня давно сложилось ощущение,что Россия управляется из США… А вся эта якобы конфронтация — это лишь борьба между демократами и республиканцами, где наше руководство выступает, по-видимому, на стороне республиканцев.
Колония, одним словом.
Теперь жду: «В России это мнение разделяют приверженцы небезызвестной концепции «хитрых планов Кремля». Она же всегда отличалась тем, что любые действия российской власти, в том числе сомнительные и даже откровенно провальные, являются частью блестящей многоходовой комбинации, которая в итоге приведёт к сокрушительной победе нашей стороны и посрамлению недругов».
Татьяна
Статья правильная!
Более того, американские эксперты уже предложили Вашингтону не начинать США совсем пока вообще горячую войну с Россией, а подождать ещё лет 10, когда Россия при нынешнем либеральном курсе (при "кудринэкономике" либерального правительства РФ) с исторической неизбежностью из последних сил упадёт в собственность прямо в руки Вашингтона, как наливное спелое яблоко, которое США сможет просто взять себе голыми руками.
Вопрос у американцев состоит только в том, позволяет ли нынешнее кризисное состояние экономики США ждать окончательной победы над Россией ещё 10 лет?
Более того, американские эксперты уже предложили Вашингтону не начинать США совсем пока вообще горячую войну с Россией, а подождать ещё лет 10, когда Россия при нынешнем либеральном курсе (при "кудринэкономике" либерального правительства РФ) с исторической неизбежностью из последних сил упадёт в собственность прямо в руки Вашингтона, как наливное спелое яблоко, которое США сможет просто взять себе голыми руками.
Вопрос у американцев состоит только в том, позволяет ли нынешнее кризисное состояние экономики США ждать окончательной победы над Россией ещё 10 лет?
nils
По сути, Россия фактически потеряла контроль над своей алюминиевой отраслью и передаёт её американцам и британцам. Сначала созданная в советское время алюминиевая отрасль была изъята путём приватизации у народа и передана Дерипаске, а теперь и из самой России.
Для снятия санкций США со своих ключевых компаний: En+, «Русала» и «Евросибэнерго» Дерипаска согласился на реализацию «плана Баркера» (TOR).
Таким образом, схема обкатана.
Отказ российской власти от деприватизации предприятий олигархов приводит к потере контроля над отраслями.
Говоря русским языком, идёт распродажа России с переходом на колониальную экономику.
Что это? Реализация хитрого плана с многоходовочкой или очередной гроссмейстерский успех президента во всемирных геополитических шахматах?
Для снятия санкций США со своих ключевых компаний: En+, «Русала» и «Евросибэнерго» Дерипаска согласился на реализацию «плана Баркера» (TOR).
Таким образом, схема обкатана.
Отказ российской власти от деприватизации предприятий олигархов приводит к потере контроля над отраслями.
Говоря русским языком, идёт распродажа России с переходом на колониальную экономику.
Что это? Реализация хитрого плана с многоходовочкой или очередной гроссмейстерский успех президента во всемирных геополитических шахматах?
алексеев
Тут потерянная голова, а «Русал» — лишь волосы.
Как могло быть иначе, если львиную долю алюминия компания продаёт на американском рынке? Т.е. зарабатываешь на рынке США — пляши под американскую дуду.
И никакая тут национализация и деприватизация не помогут: невозможно годами скупать алюминий за счёт госбюджета "в запас".
Вот когда "потерянная голова" в виде переработки этого сырья в России отрастёт снова, хотя бы больше половины алюминия пойдёт на переработку внутри страны, то у кого там акции, будет вопрос второй, и регулировать его будут российские власти, а не американцы.
А пока… Главное, чтобы заводы работали, платили зарплату и платежи в бюджет.
Как могло быть иначе, если львиную долю алюминия компания продаёт на американском рынке? Т.е. зарабатываешь на рынке США — пляши под американскую дуду.
И никакая тут национализация и деприватизация не помогут: невозможно годами скупать алюминий за счёт госбюджета "в запас".
Вот когда "потерянная голова" в виде переработки этого сырья в России отрастёт снова, хотя бы больше половины алюминия пойдёт на переработку внутри страны, то у кого там акции, будет вопрос второй, и регулировать его будут российские власти, а не американцы.
А пока… Главное, чтобы заводы работали, платили зарплату и платежи в бюджет.
депрессант
Да, технично порабощают нас Штаты, технично… А ведь выглядит как всё пристойно: акции, оффшоры, совет директоров, кого-то вывели, кого-то ввели, и сказать нечего… Венесуэла сознательно превратила себя в колонию белых, ибо индейцы не умели добывать нефть. А мы? Бессознательно? Или сознание у кого-то такое высокое, что нам снизу полёт мыслей не виден. А ему что видится? Великая Колонизированная Держава?
- Автор:
- Алексей Володин, Олег Чувакин
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