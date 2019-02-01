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В России разрабатывается новая ракета-носитель «Союз-7»

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Конструкторы Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в Роскосмос) ведут эскизное проектирование новой российской ракеты-носителя «Союз-7» с условным названием «Волга», сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.




В 2006 году Дмитрий Рогозин (тогда – вице-премьер) рассказал, что носители и разгонные блоки получат названия российских рек. Так, работа над разгонным блоком для ракеты «Ангара» ведется под названием «Двина»; сверхтяжелая ракета ранее получила название «Енисей», а ракета среднего класса «Союз-5» – «Иртыш».

По словам источника, эскизный проект по «Союзу-7» («Волга») в рамках проекта сверхтяжелого носителя «Енисей» будет подготовлен до конца 2019 года. Работы ведет РКЦ «Прогресс» – головной разработчик сверхтяжелой ракеты.

Сообщается, что «Союз-7» станет центральным блоком носителя, вокруг которого будут размещены 6 ракет «Союз-5». При этом «Союз-7» в отличие от «Союза-5» будет оснащен двигателем РД-180, а не РД-171МВ. Условно он представляет половину РД-171 – двухкамерный вместо четырехкамерного.

Напомним, указ о создании сверхтяжелой ракеты был подписан Владимиром Путиным в начале прошлого года. Ожидается, что ее разработка станет частью программы освоения Луны. Первый пуск носителя запланирован на 2028 год. На его создание Роскосмос просит выделить около 1,2 трлн. рублей.

Ранее о разработке ракеты с аналогичным названием («Союз-7») объявила компания S7 Space (владелец проекта «Морской старт»). В ее планах – сделать «Союз-7» многоразовым носителем. Ракета должна создаваться на базе «Союза-5», первый запуск которой намечен на 2022 год.
Использованы фотографии:
Роскосмос / vk.com
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