Гуайдо не исключает военной интервенции США в Венесуэлу

Италия не признает Гуайдо. Мы категорически против того, чтобы группа третьих стран определяла внутреннюю политику другой страны,

Такая же ошибка в свое время была совершена в Ливии, и сегодня это признается всеми. В Венесуэле этого произойти не должно,