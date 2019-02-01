Гуайдо не исключает военной интервенции США в Венесуэлу
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо полагает, что для свержения действующего президента Николаса Мадуро в первую очередь необходимо лишить его поддержки вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Гуайдо, лишение Мадуро поддержки военных сделает более эффективным политическое давление на него. В связи с этим он напомнил, что оппозиция готова предоставить военнослужащим амнистию.
На вопрос журналистов, запрашивал ли он поддержку со стороны Пентагона, Гуайдо ответил, что хотел бы оказать «любое возможное давление» на Мадуро с целью отстранения его от власти.
При этом он подчеркнул, что оппозиция предпринимает всё возможное, чтобы не прийти к такому сценарию, «которого не желает никто».
Между тем в МИД Италии заявили, что не признают «временного президентства» Гуайдо.
Он напомнил, что в международном праве существует принцип невмешательства, признанный Организацией Объединенных Наций.
По его словам, главная цель на сегодня – предотвратить войну в Венесуэле.
Между тем, глава итальянского МИД Энцо Моаверо Миланези заявил в среду, что Рим полностью поддерживает позицию ЕС и призывает к проведению в Венесуэле «прозрачных» президентских выборов.
В четверг Европарламент принял резолюцию, в которой «временное президентство» Гуайдо признается легитимным.
По словам Гуайдо, лишение Мадуро поддержки военных сделает более эффективным политическое давление на него. В связи с этим он напомнил, что оппозиция готова предоставить военнослужащим амнистию.
На вопрос журналистов, запрашивал ли он поддержку со стороны Пентагона, Гуайдо ответил, что хотел бы оказать «любое возможное давление» на Мадуро с целью отстранения его от власти.
При этом он подчеркнул, что оппозиция предпринимает всё возможное, чтобы не прийти к такому сценарию, «которого не желает никто».
Между тем в МИД Италии заявили, что не признают «временного президентства» Гуайдо.
Италия не признает Гуайдо. Мы категорически против того, чтобы группа третьих стран определяла внутреннюю политику другой страны,сказал замглавы МИД Манлио Ди Стефано.
Он напомнил, что в международном праве существует принцип невмешательства, признанный Организацией Объединенных Наций.
По его словам, главная цель на сегодня – предотвратить войну в Венесуэле.
Такая же ошибка в свое время была совершена в Ливии, и сегодня это признается всеми. В Венесуэле этого произойти не должно,добавил замминистра.
Между тем, глава итальянского МИД Энцо Моаверо Миланези заявил в среду, что Рим полностью поддерживает позицию ЕС и призывает к проведению в Венесуэле «прозрачных» президентских выборов.
В четверг Европарламент принял резолюцию, в которой «временное президентство» Гуайдо признается легитимным.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/jguaido
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