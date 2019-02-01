Сколько военнослужащих США могут потерять в случае войны в Венесуэле

Ситуация в Венесуэле складывается таким образом, что предводитель местной оппозиции Хуан Гуаидо фактически сам подтверждает факт: если на его сторону не перейдут силовые структуры, то с реальной сменой власти в стране могут возникнуть нешуточные проблемы. Нешуточные для тех, кто и затевал государственный переворот с приводом к власти подконтрольного человека.Признанный американцами «временно исполняющим президента Венесуэлы» Гуаидо не скрывает и того, что ведёт "сепаратные" переговоры с высокопоставленными военными на предмет возможного перетягивания их на свою сторону. Однако кроме единичных случаев, иных нарушений присяги военными на данный момент не фиксируется. В такой ситуации Гуаидо даёт понять, что ему вскоре может понадобиться радикальная помощь – военной американской силой.В такой ситуации и сам Гуаидо, и его американские кураторы попадают в не менее непростую ситуации, чем та, в которой вследствие в том числе и их деятельности оказался президент Венесуэлы Николас Мадуро. На данный момент Трамп пока ещё остаётся президентом США, который не развязывал войн против иностранных государств. Развязанные ранее – ведёт, это да. Но чтобы развязать «собственную»... До сих пор удерживался от такого шага.И сложность ситуации для Трампа в том, что поддержка Гуаидо со стороны его последователей может начать неуклонно падать, если Мадуро действительно в короткие сроки сумеет провести экономические преобразования (даже в условиях санкций) на фоне поддержки со стороны силовых структур. А если поддержка будет падать у марионетки, то марионетку придётся спасать. Факт. И пытаются. Уже и замороженные правительственные активы для Гуаидо открыли, уже и Европарламент заставили взять под козырёк в ситуации с признанием, уже и санкции против крупнейшего венесуэльского налогоплательщика (PDVSA) ввели, но ситуация всё равно похожа на патовую. Каждый стоит на своём, и за тем же Гуаидо, кроме телефонных звонков из Белого дома и советников из числа сотрудников американских спецслужб, фактически ничего нет. Народ уже обращает внимание на то, что Гуаидо - типичный популист, да ещё и не скрывающий своих контактов с теми, кто всё последнее время пытался экономически ослабить государство.Для США в такой ситуации возникает сценарий проигрыша в Венесуэле без введения военного контингента. С другой стороны, введение военного контингента США – это кровавая развязка с непрогнозируемым числом жертв как минимум с американской стороны. На фоне заявлений в самой же американской прессе о том, что для силового свержения Мадуро может понадобиться ввод не менее 20 тысяч американских военных, потери можно оценить не менее чем в 15-20% от этого числа. То есть, примерно в 3 тысячи накрытых звёздно-полосатым флагом гробов для Америки - в случае прямых боестолкновений с венесуэльскими войсками и создаваемым ополчением.Мало того, Трамп рискует на длительное время увязнуть в этой войне, да ещё и буквально под боком у самих Соединённых Штатов.Отступить сейчас для США – репутационный кошмар, и фактически победа России без единого выстрела.На этом фоне в американской прессе обращают на себя внимание высказывания противников Трампа о том, что «он сам загоняет США в угол с венесуэльским вопросом». И как вывод записных конспирологов в США: «И это тоже доказательство связей Трампа с Москвой».