Вашингтон объявит о приостановке обязательств по ДРСМД
Соединенные Штаты намерены приостановить выполнение своих обязательств по Договору о РСМД сроком на 6 месяцев, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
По словам чиновников, соответствующее официальное заявление будет сделано в ближайшие дни.
Напомним, о намерении выйди из ДРСМД президент США объявил 20 октября прошлого года. А четвертого декабря госсекретарь Майк Помпео выдвинул Москве ультиматум с требованием в течение 2 месяцев уничтожить либо модифицировать ракету 9М729, характеристики которой, по его словам, нарушают соглашение. В противном случае, по его словам, США «приостановят свое участие в договоре». Срок ультиматума истекает 2 февраля.
Последствия выхода американцев из ДРСМД оценил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Он отметил, что подобные действия США подрывают международную стабильность и ставят под сомнение необходимость пролонгации другого договора – СНВ-3 (о сокращении стратегических наступательных вооружений).
Вместе с тем, отказ от пролонгации может побудить другие страны, близкие к созданию ядерного оружия, наращивать военную мощь, добавил он.
Ранее глава американского Центра военно-политических исследований Ричард Вайц сообщил, что Белый дом еще не определился с дальнейшей судьбой СНВ, после истечения срока его действия в 2021 году.
По словам чиновников, соответствующее официальное заявление будет сделано в ближайшие дни.
Этот шаг позволит начать шестимесячный обратный отсчет, который может привести к постоянному выходу США из договора, который запрещает обеим сторонам размещать ракеты малой и средней дальности наземного базирования в Европе,пишет агентство.
Напомним, о намерении выйди из ДРСМД президент США объявил 20 октября прошлого года. А четвертого декабря госсекретарь Майк Помпео выдвинул Москве ультиматум с требованием в течение 2 месяцев уничтожить либо модифицировать ракету 9М729, характеристики которой, по его словам, нарушают соглашение. В противном случае, по его словам, США «приостановят свое участие в договоре». Срок ультиматума истекает 2 февраля.
Последствия выхода американцев из ДРСМД оценил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Он отметил, что подобные действия США подрывают международную стабильность и ставят под сомнение необходимость пролонгации другого договора – СНВ-3 (о сокращении стратегических наступательных вооружений).
Вместе с тем, отказ от пролонгации может побудить другие страны, близкие к созданию ядерного оружия, наращивать военную мощь, добавил он.
Ранее глава американского Центра военно-политических исследований Ричард Вайц сообщил, что Белый дом еще не определился с дальнейшей судьбой СНВ, после истечения срока его действия в 2021 году.
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