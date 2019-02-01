WSJ: США предупредили НАТО о развёртывании Россией новых ракет 9М729
Соединенные Штаты информировали своих западных союзников, что Россия якобы развернула дополнительное количество ракет 9М729, которые, по мнению Вашингтона, нарушают договор по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.
Как пишет издание, вместо того, чтобы выполнить требования Соединенных Штатов, выдвинутые России по уничтожению ракет 9М729, Москва разместила дополнительное число данных ракет и пусковых установок, тем самым подтвердив стремление к несоблюдению положений договора. По сведениям, предоставленным американской разведкой, Россия не только не сократила количество ракет, но и продолжает их развертывать. На сегодняшний день имеется информация о четырех дивизионах ракет 9М729, хотя несколько месяцев назад их было всего три. Всего же, по версии газеты, Россия якобы располагает почти ста такими ракетами, "включая запасные". Об этом Соединенные Штаты уведомили своих союзников и партнеров по НАТО.
По утверждению Вашингтона, именно ракета 9М729 для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", является нарушением ДРСМД, поскольку якобы испытывалась на расстояние, превышающее разрешенное соглашением. Для сохранения договора Соединенные Штаты выдвинули России ультиматум, в котором потребовали публично уничтожить все ракеты 9М729 и пусковые установки к ним. В Москве ранее заявили, что все обвинения России в нарушении ДРСМД являются голословными и представляют собой некую "дымовую завесу", за которой американцы пытаются срыть свое желание выйти из договора.
Как пишет издание, вместо того, чтобы выполнить требования Соединенных Штатов, выдвинутые России по уничтожению ракет 9М729, Москва разместила дополнительное число данных ракет и пусковых установок, тем самым подтвердив стремление к несоблюдению положений договора. По сведениям, предоставленным американской разведкой, Россия не только не сократила количество ракет, но и продолжает их развертывать. На сегодняшний день имеется информация о четырех дивизионах ракет 9М729, хотя несколько месяцев назад их было всего три. Всего же, по версии газеты, Россия якобы располагает почти ста такими ракетами, "включая запасные". Об этом Соединенные Штаты уведомили своих союзников и партнеров по НАТО.
По утверждению Вашингтона, именно ракета 9М729 для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", является нарушением ДРСМД, поскольку якобы испытывалась на расстояние, превышающее разрешенное соглашением. Для сохранения договора Соединенные Штаты выдвинули России ультиматум, в котором потребовали публично уничтожить все ракеты 9М729 и пусковые установки к ним. В Москве ранее заявили, что все обвинения России в нарушении ДРСМД являются голословными и представляют собой некую "дымовую завесу", за которой американцы пытаются срыть свое желание выйти из договора.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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