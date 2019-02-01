Пентагон: ИГ может восстановить контроль над утраченными территориями
В отсутствии военного давления террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) может восстановить контроль над ранее утраченными территориями в Сирии, сообщает NBC со ссылкой на ежеквартальный доклад Пентагона о ходе операции «Непоколебимая решимость».
Автор доклада – генеральный инспектор Минобороны США. Документ составлен на основании сообщений военных, правительственных структур и открытых источников.
В докладе утверждается, что террористы намерены «физически восстановить халифат». Это связано с решение Дональда Трампа о выводе американского контингента с территории Сирии, которое приведет к значительному ослаблению давления на ИГ.
По мнению автора, главари ИГ смогут восстановить организацию в некоторых районах САР в течение года. При этом вариант вступления сирийских властей в открытое противостояние с террористами, угрожающими государственной инфраструктуре, он назвал «маловероятным».
Стало известно также, что американский суд признал официальный Дамаск виновным в гибели американской журналистки Мэри Колвин. По решению суда, сирийское правительство должно выплатить семье погибшей $300 млн. в качестве компенсации, сообщает РИА Новости.
Напомним, Колвин и фотограф из Франции Реми Ошлик погибли в 2012 году, попав под обстрел в городе Хомс. В 2016 году родственники журналистки подали в суд Вашингтона иск против правительства САР. По их мнению, сирийская армия умышленно нанесла удар по вещательной студии, в которой работали и жили представители различных западных СМИ.
Суд удовлетворил требования истцов. При этом он удвоил обычную компенсацию, выплачиваемую в таких случаях, «в связи с характером гибели» журналистки.
Ранее президент Башар Асад заявлял, что Колвин прибыла в Сирию нелегально, ее смерть являлась случайностью, и ни о каком умышленном убийстве речи быть не может.
Автор доклада – генеральный инспектор Минобороны США. Документ составлен на основании сообщений военных, правительственных структур и открытых источников.
В докладе утверждается, что террористы намерены «физически восстановить халифат». Это связано с решение Дональда Трампа о выводе американского контингента с территории Сирии, которое приведет к значительному ослаблению давления на ИГ.
По мнению автора, главари ИГ смогут восстановить организацию в некоторых районах САР в течение года. При этом вариант вступления сирийских властей в открытое противостояние с террористами, угрожающими государственной инфраструктуре, он назвал «маловероятным».
Стало известно также, что американский суд признал официальный Дамаск виновным в гибели американской журналистки Мэри Колвин. По решению суда, сирийское правительство должно выплатить семье погибшей $300 млн. в качестве компенсации, сообщает РИА Новости.
Напомним, Колвин и фотограф из Франции Реми Ошлик погибли в 2012 году, попав под обстрел в городе Хомс. В 2016 году родственники журналистки подали в суд Вашингтона иск против правительства САР. По их мнению, сирийская армия умышленно нанесла удар по вещательной студии, в которой работали и жили представители различных западных СМИ.
Суд удовлетворил требования истцов. При этом он удвоил обычную компенсацию, выплачиваемую в таких случаях, «в связи с характером гибели» журналистки.
Ранее президент Башар Асад заявлял, что Колвин прибыла в Сирию нелегально, ее смерть являлась случайностью, и ни о каком умышленном убийстве речи быть не может.
- Использованы фотографии:
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