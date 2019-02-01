Морпехов в США потренировали контактам с искусственным интеллектом

В начале текущего года американская компания DARPA провела испытания программы, которая призвана расширить ситуационную осведомленность небольших боевых групп в реальном времени путём обнаружения и распознавания целей противника.В ходе испытаний группа морских пехотинцев работала совместно с несколькими беспилотными наземными и летательными аппаратами, оснащенными передовыми средствами обнаружения и наведения, включая радиочастотные и многоспектральные датчики, в том числе и инфракрасные для обнаружения целей в недоступных для человеческого глаза местах.Целью испытаний было обеспечение взаимодействия людей и машин с искусственным интеллектом (ИИ) ни как с «инструментами», а как с боевыми партнёрами.Руководитель программы тактических технологий подполковник Фил Рут заявил, что целью испытаний также было привить солдатам чувство доверия к автономным партнёрам и улучшить понимание того, как они будут действовать на поле боя, помогая военнослужащему.Как сообщают американские СМИ, морские пехотинцы продемонстрировали мощный разведывательный потенциал новых автономных систем, кроме того они доказали менее очевидный факт о необходимости предварительного планирования при использовании таких систем в боевых действиях.