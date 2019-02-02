Преступлениям США и НАТО нет оправдания и прощения
Вмешательство Соединённых Штатов во внутренние дела Венесуэлы и попытка организации государственного переворота потрясли своим беззастенчивым цинизмом весь мир. Но ничего удивительного в этих действиях Вашингтона нет: США привыкли добиваться своих целей любыми средствами, не брезгуя ни наглой ложью, ни грязными провокациями, ни развязыванием кровавых агрессий и «цветных революций». Всё это служит одной задаче – сохранению глобального доминирования западного мира во главе с США и максимальной прибыли для западных корпораций.
За десятилетия своей разрушительной политики (только после Второй мировой войны США возглавили почти 80 интервенций!) Вашингтон выстроил громадный механизм манипуляции сознанием. Он состоит из множества средств массовой информации, неправительственных организаций и различных «экспертных» площадок. Все они моментально приводятся в действие, когда Соединёнными Штатами избрана новая жертва. Неугодный им режим начинает обвиняться во всех грехах: от нарушения прав человека до создания гуманитарного кризиса. Затем находится (точнее, искусственно конструируется) повод для вмешательства. Перед вторжением в Ирак в 2003 году это было якобы разрабатываемое Багдадом оружие массового поражения, в случае с Сирией – «химатаки», в действительности инспирированные поддерживаемыми Западом экстремистами, и т.д.
События вокруг Венесуэлы показали, что этот механизм не только не отошел в прошлое — он активно действует и приобретает все более изощренные формы. Поэтому перед современным миром встает задача противодействия этой машине лжи и агрессии. И в первую очередь важно постоянное и как можно более широкое опровержение тех потоков дезинформации, которые обрушиваются на неугодные Западу государства. С этой точки зрения большой интерес представляет документальный фильм «Всё будет забыто?», недавно снятый антивоенными активистами из Италии.
Главное достоинство фильма – его объективность. На основе огромного массива фактического материала авторы показали подноготную всех значимых конфликтов, произошедших после 1991 года: интервенции против Югославии, Ирака, Афганистана, Сирии, Ливии, Йемена. Фильм показывает, как готовились эти вторжения, какую ложь и какие провокации использовали страны НАТО для очернения самостоятельных политических режимов. Возьмем пример Ливии, разобранный в фильме. Банды террористов, выступившие против легитимного правительства в Триполи, были представлены как «борцы за свободу и демократию». Их чудовищные преступления, включающие массовые убийства, пытки и уничтожение целых городов (например, Таверги) всячески замалчивались. Зато в этих грехах был обвинен режим Каддафи, причем абсолютно безосновательно. Однако повод для вторжения был найден, и на Ливию, самую процветающую страну африканского континента, обрушились варварские бомбардировки НАТО. В фильме рассказывается о страшной трагедии ливийца Халеда аль Хамиди, дом которого был уничтожен. Под обломками погибли его беременная жена, двое малолетних детей и другие родственники. С тех пор Халед так и не смог добиться справедливости. Все западные правозащитные организации буквально смеются ему в лицо. Да и как может быть иначе, если Анна Мария Слотер, советница тогдашнего госсекретаря США Хиллари Клинтон, сегодня открыто признается: «Мы не стремились защитить мирное население, которое поддерживало Каддафи».
И таких чудовищных в своей циничности эпизодов фильм приводит немало. Его создатели попытались донести до зрителя масштаб тех преступлений, которые совершили США, НАТО и их сателлиты. Рассказ о каждом из вторжений завершается беспристрастной констатацией его итогов. Вот, например, к чему уже привела продолжающаяся интервенция против Йемена: как минимум 10 тысяч жертв среди мирного населения, коллапс гражданской инфраструктуры и гуманитарная катастрофа, сотни тысяч голодающих детей…
Для достижения своих целей Запад не гнушается созданием и поддержкой террористических организаций (как это происходило на Ближнем Востоке и в Афганистане), а также неофашистских группировок, действующих сегодня на Украине.
При этом, подчеркивается в фильме, никто из западных политиков не только не понес наказания, но даже не предстал перед судом. Все дело в том, что система правозащитных и судебных организаций функционирует с единственной целью: наказывать неугодные режимы и неугодных политиков, при этом закрывая глаза на истинные преступления. Вот почему и Халед аль Хамиди, и тысячи других несчастных жертв агрессии годами не могут добиться справедливости.
Не меньший интерес представляет еще одна проблема, поднятая в фильме: тема «цветных революций» и их подготовки. По словам авторов, США стремятся уйти от обвинений в жестокости, а потому добиваются своих целей чужими руками. Этими «руками» являются многочисленные неправительственные организации. Работая в большинстве стран мира, они ведут кропотливую работу по созданию «пятой колонны». Для этого запускаются различные программы, в которых участвуют журналисты, молодые политики и правозащитники. В качестве примера приводится деятельность организации «Интерньюс», сыгравшей ведущую роль в переворотах в Киргизии и Молдавии.
Задавая вопрос «Всё будет забыто?», авторы фильма отвечают: «Нет!» Но чтобы преступления западных агрессоров получили широкую огласку, необходимо объединение всех здоровых сил планеты, заинтересованных в создании системы справедливого мироустройства. И это – задача каждого из нас!
Оригинал фильма находится здесь.
Посмотреть фильм с русскими субтитрами можно по ссылкам: первая; вторая.
За десятилетия своей разрушительной политики (только после Второй мировой войны США возглавили почти 80 интервенций!) Вашингтон выстроил громадный механизм манипуляции сознанием. Он состоит из множества средств массовой информации, неправительственных организаций и различных «экспертных» площадок. Все они моментально приводятся в действие, когда Соединёнными Штатами избрана новая жертва. Неугодный им режим начинает обвиняться во всех грехах: от нарушения прав человека до создания гуманитарного кризиса. Затем находится (точнее, искусственно конструируется) повод для вмешательства. Перед вторжением в Ирак в 2003 году это было якобы разрабатываемое Багдадом оружие массового поражения, в случае с Сирией – «химатаки», в действительности инспирированные поддерживаемыми Западом экстремистами, и т.д.
События вокруг Венесуэлы показали, что этот механизм не только не отошел в прошлое — он активно действует и приобретает все более изощренные формы. Поэтому перед современным миром встает задача противодействия этой машине лжи и агрессии. И в первую очередь важно постоянное и как можно более широкое опровержение тех потоков дезинформации, которые обрушиваются на неугодные Западу государства. С этой точки зрения большой интерес представляет документальный фильм «Всё будет забыто?», недавно снятый антивоенными активистами из Италии.
Главное достоинство фильма – его объективность. На основе огромного массива фактического материала авторы показали подноготную всех значимых конфликтов, произошедших после 1991 года: интервенции против Югославии, Ирака, Афганистана, Сирии, Ливии, Йемена. Фильм показывает, как готовились эти вторжения, какую ложь и какие провокации использовали страны НАТО для очернения самостоятельных политических режимов. Возьмем пример Ливии, разобранный в фильме. Банды террористов, выступившие против легитимного правительства в Триполи, были представлены как «борцы за свободу и демократию». Их чудовищные преступления, включающие массовые убийства, пытки и уничтожение целых городов (например, Таверги) всячески замалчивались. Зато в этих грехах был обвинен режим Каддафи, причем абсолютно безосновательно. Однако повод для вторжения был найден, и на Ливию, самую процветающую страну африканского континента, обрушились варварские бомбардировки НАТО. В фильме рассказывается о страшной трагедии ливийца Халеда аль Хамиди, дом которого был уничтожен. Под обломками погибли его беременная жена, двое малолетних детей и другие родственники. С тех пор Халед так и не смог добиться справедливости. Все западные правозащитные организации буквально смеются ему в лицо. Да и как может быть иначе, если Анна Мария Слотер, советница тогдашнего госсекретаря США Хиллари Клинтон, сегодня открыто признается: «Мы не стремились защитить мирное население, которое поддерживало Каддафи».
И таких чудовищных в своей циничности эпизодов фильм приводит немало. Его создатели попытались донести до зрителя масштаб тех преступлений, которые совершили США, НАТО и их сателлиты. Рассказ о каждом из вторжений завершается беспристрастной констатацией его итогов. Вот, например, к чему уже привела продолжающаяся интервенция против Йемена: как минимум 10 тысяч жертв среди мирного населения, коллапс гражданской инфраструктуры и гуманитарная катастрофа, сотни тысяч голодающих детей…
Для достижения своих целей Запад не гнушается созданием и поддержкой террористических организаций (как это происходило на Ближнем Востоке и в Афганистане), а также неофашистских группировок, действующих сегодня на Украине.
При этом, подчеркивается в фильме, никто из западных политиков не только не понес наказания, но даже не предстал перед судом. Все дело в том, что система правозащитных и судебных организаций функционирует с единственной целью: наказывать неугодные режимы и неугодных политиков, при этом закрывая глаза на истинные преступления. Вот почему и Халед аль Хамиди, и тысячи других несчастных жертв агрессии годами не могут добиться справедливости.
Не меньший интерес представляет еще одна проблема, поднятая в фильме: тема «цветных революций» и их подготовки. По словам авторов, США стремятся уйти от обвинений в жестокости, а потому добиваются своих целей чужими руками. Этими «руками» являются многочисленные неправительственные организации. Работая в большинстве стран мира, они ведут кропотливую работу по созданию «пятой колонны». Для этого запускаются различные программы, в которых участвуют журналисты, молодые политики и правозащитники. В качестве примера приводится деятельность организации «Интерньюс», сыгравшей ведущую роль в переворотах в Киргизии и Молдавии.
Задавая вопрос «Всё будет забыто?», авторы фильма отвечают: «Нет!» Но чтобы преступления западных агрессоров получили широкую огласку, необходимо объединение всех здоровых сил планеты, заинтересованных в создании системы справедливого мироустройства. И это – задача каждого из нас!
Оригинал фильма находится здесь.
Посмотреть фильм с русскими субтитрами можно по ссылкам: первая; вторая.
- Автор:
- Алмаз Байкадамов
- Использованы фотографии:
- dailynews.lk
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