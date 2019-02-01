В Индии разбился истребитель ВВС Mirage 2000
В Индии потерпел крушение многофункциональный истребитель индийских ВВС Mirage 2000, оба пилота погибли, сообщает журнал India Today.
Согласно опубликованным индийским изданием данным, учебно-тренировочный многофункциональный истребитель ВВС Индии в пятницу утром совершал испытательный полет после прохождения модернизации на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Крушение самолета произошло в районе испытательного аэропорта предприятия в городе Бангалуру (штат Карнатака). Пилоты истребителя смогли катапультироваться, однако один из них приземлился прямо на обломки самолета и погиб на месте, а второй был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где от полученных травм скончался. Причина крушения неизвестна.
Многофункциональные истребители Mirage 2000 французского производства стоят на вооружении индийских ВВС с 1985 года, на сегодняшний день в индийской армии имеется около 50 данных самолетов, которые в связи с устареванием проходят модернизацию на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
Кстати, это уже второе крушение самолетов индийских ВВС на этой неделе. В понедельник на севере Индии в штате Уттар-Прадеш разбился истребитель "Ягуар", после того как вылетел с базы ВВС Горакхпур. Пилоту удалось благополучно катапультироваться.
Согласно опубликованным индийским изданием данным, учебно-тренировочный многофункциональный истребитель ВВС Индии в пятницу утром совершал испытательный полет после прохождения модернизации на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Крушение самолета произошло в районе испытательного аэропорта предприятия в городе Бангалуру (штат Карнатака). Пилоты истребителя смогли катапультироваться, однако один из них приземлился прямо на обломки самолета и погиб на месте, а второй был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где от полученных травм скончался. Причина крушения неизвестна.
Многофункциональные истребители Mirage 2000 французского производства стоят на вооружении индийских ВВС с 1985 года, на сегодняшний день в индийской армии имеется около 50 данных самолетов, которые в связи с устареванием проходят модернизацию на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
Кстати, это уже второе крушение самолетов индийских ВВС на этой неделе. В понедельник на севере Индии в штате Уттар-Прадеш разбился истребитель "Ягуар", после того как вылетел с базы ВВС Горакхпур. Пилоту удалось благополучно катапультироваться.
- Использованы фотографии:
- https://www.aninews.in/
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter