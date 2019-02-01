Эксперт объяснил повышенный интерес разведки США к Крыму
Сразу несколько американских самолетов-разведчиков были недавно замечены у крымского побережья. Военный эксперт Борис Рожин объяснил, что это означает.
РИА Новости напоминает, что в среду по состоянию на 11:40 мск близ побережья Крыма разведывательные полеты осуществляли сразу три самолета: RC-135V ВВС США и два борта американских ВМС – Lockheed ЕР-3Е и Boeing P-8A Poseidon. Все они вылетели с военных баз, расположенных в Греции и Италии.
По словам Рожина, патрулирование российских границ американскими самолетами и дронами осуществляется в рамках стратегии США и НАТО по наблюдению за военной активностью на юге и западе России.
Эксперт отметил, что разведывательные полеты по периметру российских границ продолжатся, в этом сомнений нет.
Со своей стороны Россия принимает контрмеры: ведет наблюдение за такими полетами, периодически осуществляет сопровождение разведчиков, показывая тем самым, что их действия находятся под контролем, отметил он.
Минобороны РФ неоднократно призывало американских коллег отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне ответили отказом.
РИА Новости напоминает, что в среду по состоянию на 11:40 мск близ побережья Крыма разведывательные полеты осуществляли сразу три самолета: RC-135V ВВС США и два борта американских ВМС – Lockheed ЕР-3Е и Boeing P-8A Poseidon. Все они вылетели с военных баз, расположенных в Греции и Италии.
По словам Рожина, патрулирование российских границ американскими самолетами и дронами осуществляется в рамках стратегии США и НАТО по наблюдению за военной активностью на юге и западе России.
В последние 2 года эти мероприятия особенно интенсифицировались в связи с тем, что американцы продолжают наращивать военное присутствие в Восточной Европе и раскручивать пропагандистскую кампанию по поводу "российской военной агрессии",сказал он.
Эксперт отметил, что разведывательные полеты по периметру российских границ продолжатся, в этом сомнений нет.
Со своей стороны Россия принимает контрмеры: ведет наблюдение за такими полетами, периодически осуществляет сопровождение разведчиков, показывая тем самым, что их действия находятся под контролем, отметил он.
И вряд ли стоит ожидать, что в ближайшее время что-то изменится, учитывая состояние российско-американских отношений,полагает Рожин.
Минобороны РФ неоднократно призывало американских коллег отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне ответили отказом.
- Использованы фотографии:
- http://nevskii-bastion.ru
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