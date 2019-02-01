Эксперт объяснил повышенный интерес разведки США к Крыму

В последние 2 года эти мероприятия особенно интенсифицировались в связи с тем, что американцы продолжают наращивать военное присутствие в Восточной Европе и раскручивать пропагандистскую кампанию по поводу "российской военной агрессии",

И вряд ли стоит ожидать, что в ближайшее время что-то изменится, учитывая состояние российско-американских отношений,