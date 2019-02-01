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Эксперт объяснил повышенный интерес разведки США к Крыму

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Сразу несколько американских самолетов-разведчиков были недавно замечены у крымского побережья. Военный эксперт Борис Рожин объяснил, что это означает.




РИА Новости напоминает, что в среду по состоянию на 11:40 мск близ побережья Крыма разведывательные полеты осуществляли сразу три самолета: RC-135V ВВС США и два борта американских ВМС – Lockheed ЕР-3Е и Boeing P-8A Poseidon. Все они вылетели с военных баз, расположенных в Греции и Италии.

По словам Рожина, патрулирование российских границ американскими самолетами и дронами осуществляется в рамках стратегии США и НАТО по наблюдению за военной активностью на юге и западе России.

В последние 2 года эти мероприятия особенно интенсифицировались в связи с тем, что американцы продолжают наращивать военное присутствие в Восточной Европе и раскручивать пропагандистскую кампанию по поводу "российской военной агрессии",
сказал он.

Эксперт отметил, что разведывательные полеты по периметру российских границ продолжатся, в этом сомнений нет.

Со своей стороны Россия принимает контрмеры: ведет наблюдение за такими полетами, периодически осуществляет сопровождение разведчиков, показывая тем самым, что их действия находятся под контролем, отметил он.

И вряд ли стоит ожидать, что в ближайшее время что-то изменится, учитывая состояние российско-американских отношений,
полагает Рожин.

Минобороны РФ неоднократно призывало американских коллег отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне ответили отказом.
Использованы фотографии:
http://nevskii-bastion.ru
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