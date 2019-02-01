Инженерные войска пополнят модернизированные «Ураны-6»
В текущем годы российские инженерные войска получат 12 модернизированных многофункциональных робототехнических комплексов разминирования «Уран-6», сообщает газета Красная звезда.
Комплексы поступят в части и соединения инженерных войск окружного и центрального подчинения, говорится в сообщении.
По данным газеты, «Ураны» поставляются вместе с новой платформой для транспортировки, которая представляет собой 4-осный КамАЗ, оснащенный системой «мультилифт».
Расположенный на платформе робототехнический комплекс за короткое время спускается на землю при помощи гидравлического привода и также быстро поднимается. Процесс занимает максимум 4 минуты.
Газета напоминает, что многофункциональный робототехнический комплекс разминирования (МРТК) «Уран-6» предназначен для проделывания проходов в минных заграждениях, а также для площадного разминирования территорий. Вес машины на легкой гусеничной платформе – около 6 тонн.
При очистке местности от мин и других взрывоопасных предметов «Уран» позволяет исключить непосредственный контакт военнослужащих с боеприпасами.
Комплекс был испытан в Сирии при разминировании Пальмиры, Алеппо и Дейр-эз-Зора.
«Рособоронэкспорт» ведет работу по продвижению МРТК «Уран-6» на международном рынке. По словам специалистов, востребованность комплекса за рубежом предрешена фактом его успешного участия в разминировании в условиях реальной боевой обстановки.
Комплексы поступят в части и соединения инженерных войск окружного и центрального подчинения, говорится в сообщении.
По данным газеты, «Ураны» поставляются вместе с новой платформой для транспортировки, которая представляет собой 4-осный КамАЗ, оснащенный системой «мультилифт».
Расположенный на платформе робототехнический комплекс за короткое время спускается на землю при помощи гидравлического привода и также быстро поднимается. Процесс занимает максимум 4 минуты.
Газета напоминает, что многофункциональный робототехнический комплекс разминирования (МРТК) «Уран-6» предназначен для проделывания проходов в минных заграждениях, а также для площадного разминирования территорий. Вес машины на легкой гусеничной платформе – около 6 тонн.
При очистке местности от мин и других взрывоопасных предметов «Уран» позволяет исключить непосредственный контакт военнослужащих с боеприпасами.
Комплекс был испытан в Сирии при разминировании Пальмиры, Алеппо и Дейр-эз-Зора.
«Рособоронэкспорт» ведет работу по продвижению МРТК «Уран-6» на международном рынке. По словам специалистов, востребованность комплекса за рубежом предрешена фактом его успешного участия в разминировании в условиях реальной боевой обстановки.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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