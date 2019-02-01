Китайский авиаконструктор: Су-57 в бою с F-35 не обязательно быть невидимкой
На канале гостелевидения Китая вышел материал, посвящённый вопросам развития программ истребителей пятого поколения. В материале представлено мнение главного конструктора Шэньянского исследовательского института авиастроения Ван Юнцина. Специалист в области авиастроения высказался по поводу российских самолётов пятого поколения Су-57. Напомним, что в китайской авианоменклатуре самолёты пятого поколения относят к поколению 4-му.
Ван Юнцин занимается разработками новейшего китайского истребителя-невидимки J-31. Этот самолёт в будущем планируется сделать частью авиационного крыла авианосцев ВМС НОАК, включая авианосец Type001A, который должен войти в состав китайского военно-морского флота через несколько месяцев.
Ван Юнцин, делясь соображениями по поводу Су-57, отметил, что этот российский самолёт по-настоящему уникален. По мнению авиаконструктора, концепция российского истребителя такова, что самолёт в итоге по ряду параметров превосходит зарубежные, в том числе и китайские, аналоги – те же J-31 и J-20. В частности, отмечается, что Су-57 в ближайшее время может получить гиперзвуковое оружие, аналогов которому пока нет ни в Китае, ни в США.
После таких заявлений китайского конструктора в китайском издании Global Times вышел материал с критикой его слов. В частности, заявлено, что «сомнение вызывает сама линия сборки Су-57».
Из материала:
При этом в материале китайского издания отмечено, что «несмотря на то, что Китай обошёл Россию в плане создания новейших боевых истребителей, опыт создания Су-57 может быть взять на вооружение». Эту идею поддержал всё тот же Ван Юнцин:
Ван Юнцин отмечает, что невидимость для Су-57, которую в Китае часто называют слабым местом российских истребителей, в таких условиях самолёту не особенно нужна. Отмечено, что если американские F-22 или F-35 войдут в зону видимости Су-57, то в этом случае они сами становятся уязвимыми, в том числе и благодаря сверхманевренности российского истребителя, которая существенно вырастет после постановки на него двигателей «второй очереди».
При этом в Китае основной проблемой развития программы истребителей J-20 и J-31 являются именно двигатели. А как обстоят дела у китайской стороны с другими параметрами?
Вопросы реализации российской и китайской программ истребителей 5-го поколения для "Военного обозрения" прокомментировал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор авиации Михаил Макарук:
– Надо отдать должное китайским конструкторам и учёным в области авиационной техник - они используют не только достижения советского и российского самолетостроения, но и достижения конструкторов других стран мира. И у них по некоторым параметрам получается превосходство. Но сказать, что новые китайские самолеты J-20 и J-31 превосходят российские Су-57 однозначно нельзя.
Нужно сравнивать отдельные параметры: продолжительность полёта, ресурс авиационного двигателя, возможности обнаружения радиолокационных целей, невидимость самолёта и другие. Какие-то параметры могут быть лучше, какие-то хуже. Но сказать, что эти китайский истребители превосходят российские последние образцы в комплексе, я не могу.
Китайцы использовали, используют и будут использовать наши достижения, и не только российские, но и других стран. СССР и Россия много и в космической, и в авиационной сфере помогали Китаю, но, если они нас в чём-то превзойдут, думаю, нам будет полезно пронализировать эти достижения и реализовать на новом витке развития отечественного авиастроения, использовать их в интересах боевого применения.
Если предположим, что китайские и российские истребители встретились бы в бою, то, думаю, китайцы не имели бы комплексного успеха. Надо верить в боевой потенциал и боевые возможности российских лётчиков.
Ван Юнцин занимается разработками новейшего китайского истребителя-невидимки J-31. Этот самолёт в будущем планируется сделать частью авиационного крыла авианосцев ВМС НОАК, включая авианосец Type001A, который должен войти в состав китайского военно-морского флота через несколько месяцев.
Ван Юнцин, делясь соображениями по поводу Су-57, отметил, что этот российский самолёт по-настоящему уникален. По мнению авиаконструктора, концепция российского истребителя такова, что самолёт в итоге по ряду параметров превосходит зарубежные, в том числе и китайские, аналоги – те же J-31 и J-20. В частности, отмечается, что Су-57 в ближайшее время может получить гиперзвуковое оружие, аналогов которому пока нет ни в Китае, ни в США.
После таких заявлений китайского конструктора в китайском издании Global Times вышел материал с критикой его слов. В частности, заявлено, что «сомнение вызывает сама линия сборки Су-57».
Из материала:
В России приобретают только 10-12 таких самолётов. Они проходят испытания. А по некоторым данным, авиастроители «Сухого» создают каждый истребитель Су-57 чуть ли не в ручную, что приводит к грубому качеству сборки.
При этом в материале китайского издания отмечено, что «несмотря на то, что Китай обошёл Россию в плане создания новейших боевых истребителей, опыт создания Су-57 может быть взять на вооружение». Эту идею поддержал всё тот же Ван Юнцин:
Обладая инновационной аэродинамической конструкцией и способностью управлять вектором тяги, «Сухой» придает большое значение сверхзвуковым крейсерским возможностям и сверхманевренности. Концепция США истребителя следующего поколения подчеркивает атаки из-за пределов обнаружения самолётов, но пока американские ракеты будут лететь в направлении Су-57, у него есть немало времени, чтобы уйти от удара. Ему в этом поможет и новый радар, который способен отслеживать ракетные пуски с достаточно больших расстояний.
Ван Юнцин отмечает, что невидимость для Су-57, которую в Китае часто называют слабым местом российских истребителей, в таких условиях самолёту не особенно нужна. Отмечено, что если американские F-22 или F-35 войдут в зону видимости Су-57, то в этом случае они сами становятся уязвимыми, в том числе и благодаря сверхманевренности российского истребителя, которая существенно вырастет после постановки на него двигателей «второй очереди».
При этом в Китае основной проблемой развития программы истребителей J-20 и J-31 являются именно двигатели. А как обстоят дела у китайской стороны с другими параметрами?
Вопросы реализации российской и китайской программ истребителей 5-го поколения для "Военного обозрения" прокомментировал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор авиации Михаил Макарук:
– Надо отдать должное китайским конструкторам и учёным в области авиационной техник - они используют не только достижения советского и российского самолетостроения, но и достижения конструкторов других стран мира. И у них по некоторым параметрам получается превосходство. Но сказать, что новые китайские самолеты J-20 и J-31 превосходят российские Су-57 однозначно нельзя.
Нужно сравнивать отдельные параметры: продолжительность полёта, ресурс авиационного двигателя, возможности обнаружения радиолокационных целей, невидимость самолёта и другие. Какие-то параметры могут быть лучше, какие-то хуже. Но сказать, что эти китайский истребители превосходят российские последние образцы в комплексе, я не могу.
Китайцы использовали, используют и будут использовать наши достижения, и не только российские, но и других стран. СССР и Россия много и в космической, и в авиационной сфере помогали Китаю, но, если они нас в чём-то превзойдут, думаю, нам будет полезно пронализировать эти достижения и реализовать на новом витке развития отечественного авиастроения, использовать их в интересах боевого применения.
Если предположим, что китайские и российские истребители встретились бы в бою, то, думаю, китайцы не имели бы комплексного успеха. Надо верить в боевой потенциал и боевые возможности российских лётчиков.
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter