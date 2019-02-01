Китайский авиаконструктор: Су-57 в бою с F-35 не обязательно быть невидимкой

В России приобретают только 10-12 таких самолётов. Они проходят испытания. А по некоторым данным, авиастроители «Сухого» создают каждый истребитель Су-57 чуть ли не в ручную, что приводит к грубому качеству сборки.

Обладая инновационной аэродинамической конструкцией и способностью управлять вектором тяги, «Сухой» придает большое значение сверхзвуковым крейсерским возможностям и сверхманевренности. Концепция США истребителя следующего поколения подчеркивает атаки из-за пределов обнаружения самолётов, но пока американские ракеты будут лететь в направлении Су-57, у него есть немало времени, чтобы уйти от удара. Ему в этом поможет и новый радар, который способен отслеживать ракетные пуски с достаточно больших расстояний.