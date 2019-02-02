Коррупция непреодолимой силы

Однажды, лет примерно двести назад, одной старухе надоело быть вольною царицей, а захотелось ей стать владычицей морскою. Чтобы жить ей, значит, в море-окияне, чтоб служила ей рыбка золотая и была у неё на посылках. Чем закончилась та история, многие, наверное, помнят…А вот наши чиновники, похоже, забыли. А иначе как расценить очередную инициативу российского Минюста, предложившего не наказывать за коррупцию «из-за обстоятельств непреодолимой силы». То есть форс-мажор. Катастрофа. Стихийное коррупционное бедствие. Денежное наводнение, например. Или золотое цунами. Финансовая лавина или взяточный сель. Раз, и накрыло. «Простите, дорогие товарищи, но денег было так много, что отказаться не было никакой возможности. Не виноват я!»То, что российский Минюст является организацией вредительской, я понял ещё давно, когда была проведена либерализация и декриминализация законодательства в сфере борьбы с наркотиками. С тех пор прошло много лет, а от разгула наркомании в стране и связанных с этим заболеваний (гепатит С, ВИЧ) умерли, без преувеличения, миллионы россиян.Новая инициатива напоминает ту страшную «наркотическую либерализацию». Потому что вместо борьбы с коррупцией нам предлагают узаконить разного рода поблажки для коррупционеров. К чему это приводит, мы уже знаем, разного рода либерализаций мы видели достаточно, вспомним только современную конфискацию имущества и множество оговорок, связанных с её применением. Причем сам термин «обстоятельства непреодолимой силы» применительно к коррупции тянет на Нобелевскую премию по хитроумию и по глупости одновременно: это же надо было додуматься, с одной стороны, и кто в это поверит, с другой?Очевидно, осознавая странность предложенных нововведений, Минюст озвучил некоторые примеры таких «обстоятельств непреодолимой силы». Итак, что же нам предлагают под соусом «невозможности соблюдения антикоррупционных запретов, ограничений, требований и исполнения обязанностей»? А вот что…В качестве примера приводится, в частности, конфликт интересов в моногородах, закрытых АТО, удаленных районах Крайнего Севера «и других образованиях, характеризующихся отдаленностью, малочисленностью». Что же конкретно имеется в виду? Ну, например…Скажем, глава какого-то небольшого закрытого города может оказать влияние на распределение каких-то выгодных контрактов. Но в силу некоторых объективных причин выполнить эти работы может не так уж много подрядчиков. А часто и никто, кроме небольшой фирмы, принадлежащей супруге мэра. Ну, так уж исторически сложилось, что она много лет подвизается на этом поприще и чуть-чуть монополизировала рынок. Но если раньше это могло заинтересовать прокуратуру и другие правоохранительные органы, то теперь нет: обстоятельства непреодолимой силы, только один нормальный подрядчик и т. д. В итоге супруга мэра, как обычно, получит выгодный подряд, перепоручит его реализацию паре субподрядчиков, у которых коррупционная крыша пожиже, и спокойно, ничего не делая (как обычно), поимеет свои 15% от суммы подряда.Потом она, как полагается честному человеку, даже заплатит из этой прибыли налоги. Тем более что прибыль будет большой – подряды миллиардные, а у неё в штате только юрист да бухгалтер. Таким кушем можно и с государством поделиться, правда? Тем более что куш не первый и не последний, а доброе государство в лице Минюста позаботилось, чтобы за подобные схемы больше не сажали в тюрьму.Вопрос о том, что было в основе проблем маленького АТО, автоматически отбрасывается как неинтересный. Хотя интересного там много: а действительно, что лежало в основе монополизации рынка – недостаток заинтересованных компаний или все-таки коррупционная компонента?Кроме того, раньше подобным жертвам форс-мажоров нужно было хоть как-то крутиться, а потому сторонние подрядчики все-таки могли рассчитывать на прямой доступ к господрядам. Сейчас же, вероятно, им просто запретят выставлять свои заявки на подряды, которые понравились супруге мэра: неофициально, но весьма сурово. И ситуация станет совсем «прозрачной и законной» — видите, граждане проверяющие, совсем ни одного конкурента на заявку не было, опять пришлось женушке, труженице моей, подряд отдать…В общем, «обстоятельства непреодолимой силы» станут ещё непреодолимее. Но не для коррупционера, а для тех, кто в этом городе пытается вести хоть какой-то честный бизнес. Но сажать такого чиновника мы, конечно, не будем: бедный, его горой денег завалило, еле дышит теперь, болезный…Ещё один пример от Минюста: бывший супруг не хочет, чтобы были раскрыты доходы ребенка от первого брака.О чем речь и почему это может быть важно? Да просто чиновники в рамках антикоррупционного законодательства обязаны предоставлять сведения об имуществе членов своей семьи. И тут, казалось бы, есть повод задуматься: действительно, иная «бывшая» будет рада специально мужику «кровь свернуть». Следовательно, мера законная? Форс-мажор?Увы, тоже весьма сомнительно. Во-первых, какие там доходы у малолетних и несовершеннолетних? Разве что по дарственным и наследному имуществу (а там могут быть и акции, и так далее). Но получить эту информацию можно из вполне официальных источников, и нужно лишь подправить законодательство в части способов предоставления чиновниками подобной информации. Скажем, если у него нет возможности предоставить её в деталях, то достаточно просто указать ФИО, возраст и пол. Дальше уже пусть государственная машина крутанет пару шестеренок.Что касается совершеннолетних детей, то они вполне дееспособны и могут отвечать за свои дела. В том числе и за участие в коррупционных схемах, и за незаконное предпринимательство, и за отмывание доходов и т. д. Поэтому нет никакой нужды называть все это «обстоятельствами непреодолимой силы» — все там вполне решаемо, нужно лишь немного подправить законодательство.Но совсем странным выглядит приравнивание к обстоятельствам непреодолимой силы клановости. Да, вы не ослышались: клановости! Представляю, как ликуют сейчас на Северном Кавказе! Первый тост на любом кавказском застолье сейчас, наверное, звучит именно так: «Ну, за Минюст!»Хотя я, признаться, до конца даже не понимаю всей глубины и революционности новшества. То есть теперь официально можно все государственные подряды и заказы родственникам раздавать? Дескать, все равно разворуют, так пусть хоть сильно при этом не переживают, все законно?— Эй, Москва, пришли моему тейпу ещё сотню миллиардов!— Позвольте, мы же вам месяц назад пятьсот миллиардов направляли! Куда дели?— Да тот пришлось делить с тейпами министра транспорта и министра жилищного строительства. Крохи, а не деньги, понимаешь?Слушайте, а ведь это же неравенство по национальному признаку, правильно? У русских, насколько я помню, нет никакой клановости. Да и некоторые другие народы от средневековья давно уже отошли. Не привлечь ли главу Минюста за разжигание межнациональной розни? А то ведь правда, как-то очень уж несправедливо получается…Нет, я догадываюсь, что это может быть такая выдающаяся социальная новация: просто выделяешь триллион, а они там пусть сами между собой решат, кому и сколько достанется. Так, лет за десять, глядишь, там не останется бедных.Проблема лишь в том, что, если деньги выделять правильно и контролировать их распределение, на этот триллион можно будет осчастливить в сто раз больше людей. В этом, наверное, и есть принципиальное отличие правильной социальной и экономической политики от подобной безумной коррупционной инициативы.В общем, я опять думаю, что в Минюсте сидят враги, которые думают, как бы им посильнее пнуть Путина. Потому что других рациональных объяснений подобным инициативам найти просто не могу.А тут ещё и Валентина Матвиенко со своей стороны масла в огонь плеснула. Она считает несправедливым, если чиновникам и членам их семей запретят лечиться за границей. И вообще, это нарушает конституцию.Ну что тут скажешь? Нарушает, наверное. Но и ограничения на выезд за границу некоторых категорий военных тоже её нарушают. Да и вообще, любые ограничения являются ущемлением чьих-либо прав и требуют немедленной отмены.Или все-таки нет?Сам я сторонник того, чтобы конституцию у нас соблюдали. И запрещать чиновникам лечиться за рубежом, а тем более отправлять туда детей на лечение просто недопустимо. Но есть один нюанс…Лечение там – весьма дорогое удовольствие. Поскольку лечить насморк туда не ездят, то в каждом случае мы имеем право говорить о стоимости от десятков и до сотен тысяч долларов. И пусть они летают, лечатся.Но хотелось бы, чтобы источники таких доходов были понятны. И слишком заботящихся о своем здоровье чиновников иногда брали под белы рученьки и отправляли в несколько иные места. На трудотерапию…И тогда у меня никаких вопросов к ним не будет.Но в свете новых предложений Минюста верится в подобное все меньше. Супруги у них, как правило, отлично зарабатывают. Да и дети обычно не отстают…