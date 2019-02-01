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Россия сократила вложения в ценные бумаги США ещё почти на два миллиарда

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Россия продолжает сокращать объем вложений в ценные бумаги американского правительства. Согласно опубликованным данным министерства финансов США, в ноябре прошлого года объем вложений сократился еще на 1,815 млрд долларов и достиг 12,814 млрд.

Россия сократила вложения в ценные бумаги США ещё почти на два миллиарда



Пик российских вложений в ценные бумаги Соединенных Штатов пришелся на февраль 2013 года, когда они достигли 164,3 млрд. долларов. Сокращение вложений началось в 2014 году, когда Вашингтон начал вводить ограничительные меры против Москвы. В январе прошлого года Россия хранила в американских ценных бумагах 96,9 млрд., однако после введения очередных антироссийских санкций, в апреле 2018 года, РФ резко избавилась от облигаций минфина США почти на 80 млрд. долларов. На сегодняшний день вложения России составляют в долгосрочные казначейские бумаги США - 3,75 млрд, в краткосрочные - 9,06 млрд.

На ноябрь 2018 года иностранные государства владели ценными бумагами США на общую сумму 6,141 трлн. долларов. При этом главным держателем американского госдолга по прежнему остается Китай, вложивший в США 1,121 трлн., на второй позиции Япония с 1,036 трлн., на третьей - Бразилия с 311 млрд.
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