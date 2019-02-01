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Сапёры ЮВО применили на учении новейший комплекс разминирования

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Военнослужащие инженерно-саперного подразделения, дислоцированного в Ростовской области, провели учение по обнаружению и уничтожению взрывоопасных предметов в городских условиях с применением новейшего мобильного инженерного комплекса разминирования (МИКР), сообщает пресс-служба ЮВО.

Сапёры ЮВО применили на учении новейший комплекс разминирования



Сообщается, что в ходе учения инженеры применили четыре типа новейших миноискателей: металлоискатель глубинный МГ-1, «Коршун-ИНВ-3М», селективный индукционный миноискатель ИМП-С2, переносной искатель проводных линий ПИПЛ.

По данным пресс-службы, задачи разминирования саперы выполняли с использованием новейшего взрывозащитного костюма «Доспехи-КП-М», который оснащен встроенной системой климат-контроля, громкоговорящим устройством и системой передачи аудио- и видеоинформации.



Куртка, брюки и шорты комплекта изготовлены из тканевой брони. Костюм комплектуется также композитными бронепанелями, обеспечивающих защиту от осколков на уровне 1100 м/с. Стойкость шлема в области маски, составляет 700 м/с.

Обнаруженные взрывоопасные предметы военнослужащими были обезврежены и уничтожены на специальной площадке.

В округе пояснили, что МИКР предназначен для разминирования объектов и местности в городских условиях. Комплекс применяется для разведки местности, помещений, транспорта и других объектов, обнаружения взрывоопасных предметов, а также проведения работ по их обезвреживанию и ликвидации.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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