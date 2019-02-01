СМИ: модернизация крейсера «Москва» отложена на несколько лет
Модернизация флагмана ЧФ ракетный крейсер «Москва» (проект 1164) начнется после 2020 года, пока у подрядчика нет средств даже на разработку соответствующего проекта, передает Mil.Press FlotProm сообщение отраслевого источника.
Информацию подтвердил один из инженеров Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ). Он рассказал, что предприятие пока не получило ни заказа, ни финансирования на разработку проекта модернизации.
По словам собеседника, в настоящее время инженеры СПКБ сосредоточены на разработке эскизного проекта перспективного фрегата проекта 22350М согласно контракту от 25 декабря 2018 года. Учитывая, что на создание проекта модернизации «Москвы» понадобится не менее года, работы на крейсере в лучшем случае могут начаться в 2020 году.
Другой источник рассказал изданию, что усиление Черноморского флота за счет поступления новых кораблей проходит в целом успешно. Крейсер «Москва» ремонтируется сегодня на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе, что при текущем финансировании командованию ЧФ, вероятно, представляется достаточным (ранее сообщалось, что крейсер будет ремонтироваться в Центре судоремонта «Звездочка»).
Журналистам не удалось получить информацию о техническом состоянии крейсера. На 13-м СРЗ им сообщили только, что ремонт проходит в штатном режиме. Планируется восстановление походной готовности корабля.
Что касается «Звездочки», то там заявили, что готовы принять «Москву» для модернизации в случае получения заказа и при наличии свободных стапельных мест. Ранее завод успешно провел модернизацию крейсера «Маршал Устинов».
Напомним, «Москва» является головным крейсером проекта 1164 «Атлант». Введен в состав флота в 1983 году. Его водоизмещение – 11380 тонн. Оснащен 16 пусковыми установками ракет «Вулкан», артиллерией, средствами ПВО, торпедными аппаратами и установками для ведения огня глубинными бомбами. Последняя боевая служба – январь 2016 года.
Информацию подтвердил один из инженеров Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ). Он рассказал, что предприятие пока не получило ни заказа, ни финансирования на разработку проекта модернизации.
По словам собеседника, в настоящее время инженеры СПКБ сосредоточены на разработке эскизного проекта перспективного фрегата проекта 22350М согласно контракту от 25 декабря 2018 года. Учитывая, что на создание проекта модернизации «Москвы» понадобится не менее года, работы на крейсере в лучшем случае могут начаться в 2020 году.
Другой источник рассказал изданию, что усиление Черноморского флота за счет поступления новых кораблей проходит в целом успешно. Крейсер «Москва» ремонтируется сегодня на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе, что при текущем финансировании командованию ЧФ, вероятно, представляется достаточным (ранее сообщалось, что крейсер будет ремонтироваться в Центре судоремонта «Звездочка»).
Журналистам не удалось получить информацию о техническом состоянии крейсера. На 13-м СРЗ им сообщили только, что ремонт проходит в штатном режиме. Планируется восстановление походной готовности корабля.
Что касается «Звездочки», то там заявили, что готовы принять «Москву» для модернизации в случае получения заказа и при наличии свободных стапельных мест. Ранее завод успешно провел модернизацию крейсера «Маршал Устинов».
Напомним, «Москва» является головным крейсером проекта 1164 «Атлант». Введен в состав флота в 1983 году. Его водоизмещение – 11380 тонн. Оснащен 16 пусковыми установками ракет «Вулкан», артиллерией, средствами ПВО, торпедными аппаратами и установками для ведения огня глубинными бомбами. Последняя боевая служба – январь 2016 года.
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