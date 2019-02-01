СМИ: Великобритания может отказаться от закупок F-35 Lightning II
Вооруженные силы Великобритании рискуют остаться без новейших американских многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, пишет газета The Daily Telegraph. Все дело в том, что американские истребители довольно дорогие, а Лондон и так уже испытывает дефицит финансирования военных программ на сумму свыше 9 млрд. долларов.
Великобритания может отказаться от закупок истребителей F-35 Lightning II из-за дефицита финансирования в размере £7 млрд ($9,2 млрд), который может увеличится еще в два раза в течении следующих десяти лет, следует из доклада парламентского комитета по бюджетному контролю. По данным издания, речь идёт о программе перевооружения, согласно которой в течение ближайшего десятилетия в Британию должны быть поставлены 138 самолётов F-35.
По словам председателя комитета по бюджетному контролю Мег Хильер, которая прокомментировала предстоящие закупки дорогих американских истребителей F-35, Министерство обороны Великобритании " не желает жить по средствам", позволяя тратить деньги налогоплательщиков на дорогостоящие масштабные программы, вместо того, чтобы на эти средства "добиться лучшего соотношения цены и качества".
На сегодняшний день Великобритания уже подписала контракт на поставку 48 истребителей F-35 до 2025 года стоимостью 12 млрд. долларов. Всего же британское военное ведомство планирует потратить на оборону в период с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2028 года 253 млрд долларов, хотя в бюджете заложена сумма с учетом резервного финансирования 244 млрд.
Великобритания может отказаться от закупок истребителей F-35 Lightning II из-за дефицита финансирования в размере £7 млрд ($9,2 млрд), который может увеличится еще в два раза в течении следующих десяти лет, следует из доклада парламентского комитета по бюджетному контролю. По данным издания, речь идёт о программе перевооружения, согласно которой в течение ближайшего десятилетия в Британию должны быть поставлены 138 самолётов F-35.
По словам председателя комитета по бюджетному контролю Мег Хильер, которая прокомментировала предстоящие закупки дорогих американских истребителей F-35, Министерство обороны Великобритании " не желает жить по средствам", позволяя тратить деньги налогоплательщиков на дорогостоящие масштабные программы, вместо того, чтобы на эти средства "добиться лучшего соотношения цены и качества".
На сегодняшний день Великобритания уже подписала контракт на поставку 48 истребителей F-35 до 2025 года стоимостью 12 млрд. долларов. Всего же британское военное ведомство планирует потратить на оборону в период с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2028 года 253 млрд долларов, хотя в бюджете заложена сумма с учетом резервного финансирования 244 млрд.
- Использованы фотографии:
- lockheedmartin.com
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