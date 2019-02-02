Военно-техническое сотрудничество Украины с США: провал!
На днях российское медиаполе взбодрила информация Центра анализа стратегий и технологий, размещённая в его блоге bmpd. Новость подхватили RT, РИА «Новости» и другие авторитетные издания. В ней шла речь о срыве поставки одного украинского боевого танка «Оплот» военным США.
Конфуз с «Оплотом»
Интерес к этой новости вызван тем, что украинцы объявляли поставку своего танка в США «стартом военно-технического сотрудничества Украины с Америкой». Военные Соединённых Штатов покупку «Оплота» назвали проще – «перспективной, поскольку речь идет об изучении украинских технологий».
Про украинские технологии это так, для красного американского словца. Основной боевой танк «Оплот» Украины разработан Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова на базе советского танка Т-80УД, состоящего сегодня на вооружении российской армии. Так что на самом деле за океаном хотели внимательно изучить недра нашей «восьмидесятки». Не получилось.
Вместо этого случился конфуз. О продаже «Оплота» Америке в Киеве отрапортовали ещё прошлой зимой. Летом выяснилось, что танк не готов, а его производитель ГП «Завод имени Малышева» объявлен банкротом. Обязательства перед собственными ВСУ и США он не выполнил. Из-за этого американцы разорвали соглашение о поставке «Оплота» и потребовали вернуть аванс. Но деньги уже потрачены на другие цели. Теперь завод-банкрот будет возвращать их равными долями аж до 31 марта 2023 года.
Сложно сказать, на что рассчитывали американцы. Ведь им достаточно было изучить контракт Украины на поставку того же «Оплота» Таиланду. Его подписали осенью 2011 года. По условиям соглашения 49 танков должны были изготовить до конца 2015 года, но что-то пошло не так. Поставки не раз срывались и переносились. Только под угрозой полного разрыва контракта и возврата предоплаты дело сдвинулось. Наконец, в марте 2018 года «Укрспецтехноэкспорт» объявил об отправке в Таиланд последней партии из пяти танков.
Кстати, соглашение о поставке «Оплота» в Америку тоже имеет многолетнюю историю. Его подписали в 2012 году, оговорив исполнение контракта после отгрузки всей партии танков Таиланду. За неполные шесть лет украинцы подняли стоимость «Оплота» в четыре раза, что для американцев стало ещё одной причиной прекращения контракта и возврата денег.
Как коррупционная схема утопила канадский кредит
Похожая история случилась с канадским кредитом на строительство телекоммуникационного спутника "Лыбидь". С этим проектом украинские власти носятся с далёких теперь «девяностых» прошлого века. Реально к нему приступили только в 2009 году, когда «Укркосмос» заключил договор на 254,6 миллиона долларов США о создании спутника с канадским разработчиком Macdonald Dettwiler and Associates Corporation (MDA).
Деньги под проект ссудило Канадское экспортное агентство. На MDA легла ответственность за разработку электронной начинки спутника. Российская компания «Информационные спутниковые системы имени Решетникова» (ИСС) создавала платформу и наземную станцию управления. Для запуска спутника на орбиту украинский завод «Южмаш» должен был построить ракету «Зенит-3SLБ».
В Киеве хотели запустить «Лыбидь» к чемпионату Европы по футболу «Евро-2012», но в 2011 году выяснилось, что украинские чиновники не согласовали вовремя орбитальную позицию спутника, и её заняли другие. Под новые частоты пришлось менять конфигурацию начинки, что не только увеличило стоимость проекта на $10 миллионов, но привело к хроническому переносу запуска объекта.
Меж тем спутник был готов ещё в 2014 году и с тех пор в ожидании своего запуска находится на хранении в российской компании ИСС в городе Железногорске, а Киев встал перед проблемой доставки объекта на орбиту. За девять лет «Южмаш» так и не построил ракету для «Лыбидя».
Год назад задержку с реализацией проекта на «Южмаше» объяснили недополучением $ 8,2 миллиона от компании-посредника. С тех пор в Киеве разбираются и с этим посредником, и с коррупционной украинской схемой, умело прилепившейся к международному проекту.
Канадцы выдали кредит «Укркосмосу» под государственные гарантии Украины. Так что долг уже четвёртый год подряд возвращает теперь украинское правительство. В бюджете 2019 года на эти цели выделено полтора миллиарда гривен. Своеобразный довесок к внешним долгам Киева, которые нужно погасить в текущем году.
В декабре украинский премьер Владимир Гройсман жаловался, что на выплату внешнего долга в 2019 году уйдёт треть национального бюджета. «Украинские новости» со ссылкой на министерство финансов назвали конкретную цифру выплат – 150,13 млрд. гривен ($5,4 млрд.). Теперь мы знаем, что в эту сумму «посильный вклад» внёс и «Укркосмос», замотавший кредитные средства нереализованным проектом.
Лунный прожект киевских мечтателей
Однако жизнь не стоит на месте. Пока спутник «Лыбидь» пылится на земле, «Укркосмос» строит новые планы международного сотрудничества и ищет для них средства. Весь прошлый год в Киеве обсуждалось строительство постоянной базы на поверхности Луны. Весной было заявлено: в ближайшие десятилетия украинское КБ «Южное» совместно с Европейским космическим агентством реализует этот проект.
Ожидалось, что на призыв Киева сбегутся европейцы с полными кошельками денег. Однако в Европейском космическом агентстве даже не стали комментировать эту украинскую инициативу. Зато бурную деятельность развил «Укркосмос». К осени он объявил о формировании вместе с Ассоциацией украинских научных и технологических предприятий Комитета по разработке проекта лунной базы.
В новую структуру включат почти 40 оборонных и научных компаний, в том числе, шесть институтов Национальной академии наук Украины, несколько университетов и государственных предприятий, имеющих опыт создания ракетно-космической техники. Они должны разработать новую космическую стратегию, определить сферы применения проекта, найти партнёров для расширения международного сотрудничества.
А чтобы эти партнёры заразились киевской идеей освоения Луны, в КБ «Южное» расписали поэтапный план проекта. На первом предварительном этапе (2020-2030 годы) украинские специалисты сделают картографирование поверхности Луны, разработают тяжелую ракету-носитель «Криптон», разгонный и посадочный модули.
Следующие два года (2030 – 2032) уйдут на выбор места будущей базы, куда «Криптон» доставит четырех космонавтов и модули для создания самой базы. Десятилетие третьего этапа (2032 – 2042 годы) будет занято монтажом командного и ремонтного модулей, энергетической установки питания базы и лунохода.
Четвёртый этап – самая длинная часть амбициозной украинской программы (2042-2062). Он завершит создание систем жизнеобеспечения, производственной базы и обсерватории. Потом наступит настоящее украинское счастье. После 2062 года начнётся эксплуатация базы на Луне, не предусматривающая постоянное пребывание там людей.
В Киеве справедливо оценивают лунный проект как очень сложный и дорогой и надеются, что его финансированием займутся правительства наиболее развитых стран Европы. Их интерес подогреет то обстоятельство, что Украина готова открыть проект для «усилий компаний из многих стран мира».
Трудно сказать, отнесётся ли кто-то серьёзно к этому киевскому прожекту. Сегодня очевидно одно: Украина пока не может выполнить условия научного и военно-технического сотрудничества даже со своими главными партнёрами. Теперь только самый большой оптимист сможет через годы увидеть украинцев в числе лидеров масштабных международных космических программ.
Однако мечтать не вредно. Это гораздо проще, чем построить американцам танк «Оплот» или ракету для своего спутника «Лыбидь».
Конфуз с «Оплотом»
Интерес к этой новости вызван тем, что украинцы объявляли поставку своего танка в США «стартом военно-технического сотрудничества Украины с Америкой». Военные Соединённых Штатов покупку «Оплота» назвали проще – «перспективной, поскольку речь идет об изучении украинских технологий».
Про украинские технологии это так, для красного американского словца. Основной боевой танк «Оплот» Украины разработан Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова на базе советского танка Т-80УД, состоящего сегодня на вооружении российской армии. Так что на самом деле за океаном хотели внимательно изучить недра нашей «восьмидесятки». Не получилось.
Вместо этого случился конфуз. О продаже «Оплота» Америке в Киеве отрапортовали ещё прошлой зимой. Летом выяснилось, что танк не готов, а его производитель ГП «Завод имени Малышева» объявлен банкротом. Обязательства перед собственными ВСУ и США он не выполнил. Из-за этого американцы разорвали соглашение о поставке «Оплота» и потребовали вернуть аванс. Но деньги уже потрачены на другие цели. Теперь завод-банкрот будет возвращать их равными долями аж до 31 марта 2023 года.
Сложно сказать, на что рассчитывали американцы. Ведь им достаточно было изучить контракт Украины на поставку того же «Оплота» Таиланду. Его подписали осенью 2011 года. По условиям соглашения 49 танков должны были изготовить до конца 2015 года, но что-то пошло не так. Поставки не раз срывались и переносились. Только под угрозой полного разрыва контракта и возврата предоплаты дело сдвинулось. Наконец, в марте 2018 года «Укрспецтехноэкспорт» объявил об отправке в Таиланд последней партии из пяти танков.
Кстати, соглашение о поставке «Оплота» в Америку тоже имеет многолетнюю историю. Его подписали в 2012 году, оговорив исполнение контракта после отгрузки всей партии танков Таиланду. За неполные шесть лет украинцы подняли стоимость «Оплота» в четыре раза, что для американцев стало ещё одной причиной прекращения контракта и возврата денег.
Как коррупционная схема утопила канадский кредит
Похожая история случилась с канадским кредитом на строительство телекоммуникационного спутника "Лыбидь". С этим проектом украинские власти носятся с далёких теперь «девяностых» прошлого века. Реально к нему приступили только в 2009 году, когда «Укркосмос» заключил договор на 254,6 миллиона долларов США о создании спутника с канадским разработчиком Macdonald Dettwiler and Associates Corporation (MDA).
Деньги под проект ссудило Канадское экспортное агентство. На MDA легла ответственность за разработку электронной начинки спутника. Российская компания «Информационные спутниковые системы имени Решетникова» (ИСС) создавала платформу и наземную станцию управления. Для запуска спутника на орбиту украинский завод «Южмаш» должен был построить ракету «Зенит-3SLБ».
В Киеве хотели запустить «Лыбидь» к чемпионату Европы по футболу «Евро-2012», но в 2011 году выяснилось, что украинские чиновники не согласовали вовремя орбитальную позицию спутника, и её заняли другие. Под новые частоты пришлось менять конфигурацию начинки, что не только увеличило стоимость проекта на $10 миллионов, но привело к хроническому переносу запуска объекта.
Меж тем спутник был готов ещё в 2014 году и с тех пор в ожидании своего запуска находится на хранении в российской компании ИСС в городе Железногорске, а Киев встал перед проблемой доставки объекта на орбиту. За девять лет «Южмаш» так и не построил ракету для «Лыбидя».
Год назад задержку с реализацией проекта на «Южмаше» объяснили недополучением $ 8,2 миллиона от компании-посредника. С тех пор в Киеве разбираются и с этим посредником, и с коррупционной украинской схемой, умело прилепившейся к международному проекту.
Канадцы выдали кредит «Укркосмосу» под государственные гарантии Украины. Так что долг уже четвёртый год подряд возвращает теперь украинское правительство. В бюджете 2019 года на эти цели выделено полтора миллиарда гривен. Своеобразный довесок к внешним долгам Киева, которые нужно погасить в текущем году.
В декабре украинский премьер Владимир Гройсман жаловался, что на выплату внешнего долга в 2019 году уйдёт треть национального бюджета. «Украинские новости» со ссылкой на министерство финансов назвали конкретную цифру выплат – 150,13 млрд. гривен ($5,4 млрд.). Теперь мы знаем, что в эту сумму «посильный вклад» внёс и «Укркосмос», замотавший кредитные средства нереализованным проектом.
Лунный прожект киевских мечтателей
Однако жизнь не стоит на месте. Пока спутник «Лыбидь» пылится на земле, «Укркосмос» строит новые планы международного сотрудничества и ищет для них средства. Весь прошлый год в Киеве обсуждалось строительство постоянной базы на поверхности Луны. Весной было заявлено: в ближайшие десятилетия украинское КБ «Южное» совместно с Европейским космическим агентством реализует этот проект.
Ожидалось, что на призыв Киева сбегутся европейцы с полными кошельками денег. Однако в Европейском космическом агентстве даже не стали комментировать эту украинскую инициативу. Зато бурную деятельность развил «Укркосмос». К осени он объявил о формировании вместе с Ассоциацией украинских научных и технологических предприятий Комитета по разработке проекта лунной базы.
В новую структуру включат почти 40 оборонных и научных компаний, в том числе, шесть институтов Национальной академии наук Украины, несколько университетов и государственных предприятий, имеющих опыт создания ракетно-космической техники. Они должны разработать новую космическую стратегию, определить сферы применения проекта, найти партнёров для расширения международного сотрудничества.
А чтобы эти партнёры заразились киевской идеей освоения Луны, в КБ «Южное» расписали поэтапный план проекта. На первом предварительном этапе (2020-2030 годы) украинские специалисты сделают картографирование поверхности Луны, разработают тяжелую ракету-носитель «Криптон», разгонный и посадочный модули.
Следующие два года (2030 – 2032) уйдут на выбор места будущей базы, куда «Криптон» доставит четырех космонавтов и модули для создания самой базы. Десятилетие третьего этапа (2032 – 2042 годы) будет занято монтажом командного и ремонтного модулей, энергетической установки питания базы и лунохода.
Четвёртый этап – самая длинная часть амбициозной украинской программы (2042-2062). Он завершит создание систем жизнеобеспечения, производственной базы и обсерватории. Потом наступит настоящее украинское счастье. После 2062 года начнётся эксплуатация базы на Луне, не предусматривающая постоянное пребывание там людей.
В Киеве справедливо оценивают лунный проект как очень сложный и дорогой и надеются, что его финансированием займутся правительства наиболее развитых стран Европы. Их интерес подогреет то обстоятельство, что Украина готова открыть проект для «усилий компаний из многих стран мира».
Трудно сказать, отнесётся ли кто-то серьёзно к этому киевскому прожекту. Сегодня очевидно одно: Украина пока не может выполнить условия научного и военно-технического сотрудничества даже со своими главными партнёрами. Теперь только самый большой оптимист сможет через годы увидеть украинцев в числе лидеров масштабных международных космических программ.
Однако мечтать не вредно. Это гораздо проще, чем построить американцам танк «Оплот» или ракету для своего спутника «Лыбидь».
- Автор:
- Геннадий Грановский
- Использованы фотографии:
- Государственное космическое агентство Украины, Wikipedia
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