Наказание от Вашингтона: за канал, за Осетию, за Абхазию!

«Власти Сальвадора приняли это решение непрозрачным путем, и его последствия будут сказываться в течение десятилетий. Решение Сальвадора, потворствующее вмешательству КНР в дела региона, вызывает у США сильную озабоченность, и это», ни много ни мало, подчеркнём, «приведет к пересмотру наших отношений с Сальвадором».

«Сфера признания Абхазии и Южной Осетии при действенной помощи России будет расширяться за счёт стран Азии и Латинской Америки. В связи с чем встречи Р. Хаджимба и А. Бибилова с С. Сереном в Каракасе явно были не просто протокольными».

Александр Беляев, давая несколько искажённое, но звучное имя Сальватор отцу своего героя в романе «Человек-амфибия», вряд ли что-то знал о Сальвадоре Дали — молодом каталонском гении сюрреализма. И не мог знать, какая страшная судьба ждёт ещё одного героя XX века — Сальвадора Альенде. О маленькой стране Сальвадор на стыке двух Америк – Северной и Южной, писатель, скорее всего, знал. На самом деле ему всего лишь нравилось имя, которое по-русски звучит просто: Спаситель.Спасёт ли имя республику Эль-Сальвадор, которая, похоже, станет следующей «мишенью» США после Венесуэлы? Географически миниатюрная (всего 21 тыс. кв. км, вдвое меньше Московской области), но индустриально одна из наиболее развитых стран Центральной Америки.У Вашингтона особые счёты с маленьким Сальвадором. И не только потому, что во второй половине января Сальвадор отказался присоединиться к американской блокаде Венесуэлы. Куба, Боливия, Мексика, Никарагуа и Уругвай нисколько не смущались, когда пошли наперекор США и подпевающим им евродепутатам. США раздражает уже то, что эта республика в Центральной Америке планирует восстановить собственную нацвалюту (колон), заменить Никарагуа в проекте дублёра Панамского канала, а также активизировать отношения с Россией и… только не пугайтесь, официально признать Абхазию с Южной Осетией.«Голос Америки» и ряд других СМИ США периодически сообщают, что через Сальвадор в Венесуэлу поступают капиталовложения и товары массового спроса из США, Японии, Австралии, Европы. Подтверждающих фактов публично приводится мало, но при этом сообщается, что в Вашингтоне недовольны «сепаратизмом» Сальвадора не только в отношении Каракаса.Напомним, что под давлением США и МВФ Сальвадор ввёл в 2001-м доллар США в качестве своей параллельной национальной валюты, а к концу 2004 г. в стране прекратилось обращение колона. Местные СМИ отмечали в этой связи, что Сальвадор – это «обкатка» Вашингтоном официальной долларизации других стран Центральной Америки.В последние годы сальвадорские власти и бизнес всё чаще сетуют на засилье американского капитала в стране и, естественно, на его растущее влияние во всех структурах высшей и местной власти. Потому и не исключено восстановление в стране её прежней валюты. Сальвадор – не Греция, тут вполне достаточно политической воли и… довольно солидного национального достояния. Эти мнения высказывались, например, в ходе серии переговоров правительственных делегаций Сальвадора и Венесуэлы, наиболее частых, начиная с 2016 года, и в рамках российско-сальвадорского бизнес-форума, состоявшегося в Москве 3 марта 2017 года.И хотя со времени проведения форума прошло уже почти два года, именно сейчас его результаты обрели неожиданно новую актуальность. Напомним, сальвадорскую делегацию в нашей столице возглавлял министр иностранных дел страны Уго Мартинес, который в своем выступлении на форуме подчеркнул, что «мы приветствуем российское участие в развитии гидроэнергетики нашей страны (имеется в виду участие РФ с 2014 г. в сооружении ГЭС-каскада «Чапарраль». – Прим. авт.). Тем более что потенциал национальной гидроэнергетики способен более чем наполовину обеспечить спрос на дешёвую электроэнергию по всей Центральной Америке».В целом же, как и прежде, «рынок Сальвадора интересен для российского бизнеса уже потому, что Сальвадор ввиду своей географии — отправная точка для укрепления позиций российских компаний на рынке всей Центральной Америки». Поэтому, по мнению У. Мартинеса, следует развивать прямые торговые связи, диалог между бизнес-сообществами, готовить и реализовывать взаимовыгодные двусторонние проекты.Схожие оценки высказал Отон Реес, глава национального агентства Сальвадора по продвижению экспорта и инвестиций. Отметив, что деловые круги страны заинтересованы в «тесных взаимоотношениях с российским бизнесом в фармацевтической и химической сферах, в электроэнергетике, автомобилестроении, геологоразведке, АПК, сельском хозяйстве, в развитии транспортной, в том числе транзитной инфраструктуры».Словом, отраслевой спектр заинтересованности сальвадорцев в связях с РФ оказался весьма широким. Примечательно, что именно этой весной должен выйти на финишную прямую проект по поставке и монтажу электромеханического оборудования для сальвадорского ГЭС — каскада «Чапарраль», о котором на том же форуме говорил заместитель генерального директора АО «Тяжмаш» Дмитрий Трифонов. Сейчас же, по его словам, для ускоренного развития экономических связей между двумя странами были бы целесообразными соглашение об избежании двойного налогообложения и установление прямых корреспондентских отношений между российскими и сальвадорскими банками».Серия межправительственных соглашений, о которых говорилось в марте 2017 года, должна быть подписана не позже 2019 года, а прямые межбанковские связи уже устанавливаются с осени 2018-го, что важно и для России, финансовая система которой попала под «особый пакет» санкций США. Характерно, что именно с 2018 года, когда антироссийские санкции стали особенно жёсткими. стали расти объёмы прямых (а не через посреднических трейдеров Запада) взаимопоставок между обеими странами: сальвадорских кофе, фруктов, трикотажных изделий; российских химических удобрений и строительной техники.Официального недовольства резкая активизация связей России с Сальвадором в США высказать ещё не успела – там, кажется, слишком заняты смещением Мадуро. Зато установление официальных дипломатических отношений между КНР и Сальвадором в августе 2018-го вызвало настоящую истерику в Вашингтоне, которой даже придали облик вполне официального гнева. Что не в последнюю очередь было связано с изучаемым в Китае проектом судоходного канала, который должен дублировать Панамский и проходить через Гондурас и Сальвадор.Вот лишь некоторые пассажи этого гнева, согласно заявлению пресс-службы президентской администрации США от 21 августа 2018 г.:Что же стало причиной вселенского возмущения со стороны американского госдепа? Вряд ли это сам по себе проект трансокеанского канала, разработанный в Сальвадоре и Гондурасе с участием китайских экспертов ещё в начале 2000-х гг. Дело в том, что КНР была основным разработчиком проекта аналогичного канала через Никарагуа, когда приоритетной стала трасса между портами Пунта-Агила и Брито ещё не десять с лишним лет раньше. Китай тогда готов был даже стать основным инвестором его реализации.Нынешний же проект – это технически обновленный и географически немного смещённый — на Юг в Сальвадор, вариант аналогичного канала, разработанного в США и вовсе в начале 1920-х годов. Однако, сверхвысокая капиталоёмкость всех этих проектов, в сочетании с периодическими обострениями политической ситуации, отправляли все их, что называется, в долгий ящик. Так же случилось и в 2018 году, когда реализацию последнего проекта Пекин был вынужден отложить из-за крайне нестабильной ситуации в Никарагуа.Безусловно, свою роль сыграли и жёсткие, притом давние возражения против никарагуанского канала со стороны соседней Коста-Рики. Её власти постоянно заявляют об огромном экологическом ущербе от сооружения и использования такого канала, который практически невозможно устранить.Дело в том, что основная проектная трасса канал проходит, в основном, в пограничной зоне между Никарагуа и Коста-Рикой, которая по богатству флоры и фауны не уступает крупнейшим заповедникам мира. Нельзя не учитывать и тот факт, что Коста-Рика сама претендует на постройку канала, который в таком случае может оказаться вдвое короче, чем через территорию Никарагуа. Кстати, сальвадорский вариант тоже не считается слишком выгодным, но у Китая сохраняются все возможности выбирать.Нельзя не отметить, что проект канала через Гондурас и Сальвадор геополитически более выгоден Китаю, ибо «связывает» сразу две страны региона в орбиту преобладающего влияния Пекина. Причем в этом случае, очевидные выгоды трансокеанского грузотранзита для Сальвадора и Гондураса способны устранить их давние споры о принадлежности ряда островов в приграничном заливе Фонсека и ряда сухопутных приграничных районов. Напомним, что эти споры в 1969 году привели к войне между Гондурасом и Сальвадором, больше известной как «футбольная». Тогда многие спорные «точки» были поделены между обеими странами, но окончательно данные споры не урегулированы до сих пор.По проекту трансокеанского канала между гондурасским карибским портом Тела и сальвадорским тихоокеанском Ла-Уньон почти неизбежны значительные затраты, и по нему пока не определены сроки реализации и объемы финансирования. Но его геополитический вес для Китая куда больше, в сравнении с никарагуанским вариантом. Гондурасско-сальвадорский вариант, да ещё с соучастием КНР, способен нанести почти непоправимый геополитический ущерб интересам США во всей Центральной Америке, и для противодействия ему все средства хороши. Именно поэтому региональная пресса уже успела обвинить в подготовке США «венесуэльского сценария» для Сальвадора.Хорошо известно, что в Вашингтоне предельно жёстко отреагировали на установление дипотношений КНР с Сальвадором, впрямую пригрозив пересмотром взаимоотношений США с этой страной. Смежный фактор американского недовольства – планируемое установление дипломатических отношений Сальвадора с Южной Осетией и Абхазией. Об этом в Сальвадоре заговорили сразу после 11 января 2019 года, когда глава Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов и президент Сальвадора Санчес Серен, участвовавшие в церемонии инаугурации Николаса Мадуро, провели в Каракасе переговоры об установлении дипломатических отношений.Стороны тогда не только об этом, но и о параллельном развитии сотрудничества в экономике, сферах науки и культуры. Сальвадорский президент подчеркнул, что «эта первая встреча, которая состоялась с Вами, для нашей страны и обеих наших стран чрезвычайно важная». А.Бибилов высказался в том же ключе: «Надеюсь, наше знакомство перерастет в дружбу не только между нами, президентами, но между народами Сальвадора и Южной Осетии».А уже 12 января в Каракасе глава Сальвадора встретился с президентом Абхазии Раулем Хаджимба, тоже участвовавшим в церемонии инаугурации. Стороны пришли к договоренностям, аналогичным достигнутым между РЮО и Сальвадором. Была также отмечена целесообразность введения прямого сообщения между морскими портами обеих стран.В этой связи примечательно мнение Владимира Новикова, эксперта Института исследований Черноморско-Каспийского региона:Получается, что Вашингтону есть за что «наказать» Сальвадор. О чем администрация США, повторим, весьма прозрачно намекала загодя, ещё в 2018 году…