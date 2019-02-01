Порошенко разрешил МО Украины напрямую закупать вооружение за рубежом
Украинскому Министерству обороны разрешили напрямую закупать вооружения за рубежом. Соответствующий закон, устанавливающий правила закупки вооружений, подписал президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Украинский лидер Порошенко подписал новый закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту", заявили в пресс-службе. Данный закон позволит Министерству обороны и Генштабу ВС Украины осуществлять закупки вооружений в западных странах без услуг посредников, что, по мнению украинских военных, позволит не только сэкономить средства, но и оптимизировать и ускорить процесс поступления нового оружия в вооруженные силы Украины. Перед подписанием Порошенко данный закон утвердила Верховная Рада Украины.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на этот год у Украины большие планы на закупку вооружений за рубежом, в том числе и летальных. Кроме этого, большое поступление вооружений планируется и собственного производства. Всего же Минобороны Украины планирует приобрести до 20 наименований вооружения, ранее не имевшегося у ВСУ.
Украинский лидер Порошенко подписал новый закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту", заявили в пресс-службе. Данный закон позволит Министерству обороны и Генштабу ВС Украины осуществлять закупки вооружений в западных странах без услуг посредников, что, по мнению украинских военных, позволит не только сэкономить средства, но и оптимизировать и ускорить процесс поступления нового оружия в вооруженные силы Украины. Перед подписанием Порошенко данный закон утвердила Верховная Рада Украины.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на этот год у Украины большие планы на закупку вооружений за рубежом, в том числе и летальных. Кроме этого, большое поступление вооружений планируется и собственного производства. Всего же Минобороны Украины планирует приобрести до 20 наименований вооружения, ранее не имевшегося у ВСУ.
- Использованы фотографии:
- Минобороны Украины
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