Генерал Наев рассказал о конечной цели ООС на Донбассе

Украинский шеврон из серии "как украсть шутку из КВН"

Никакой обстрел со стороны боевиков (так в ВСУ продолжают именовать бойцов народной милиции ЛДНР) не остаётся без ответа. А конечной целью операции Объединённых сил является прекращение агрессии России против Украины.

В апреле 2014 года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Командующий так называемыми объединёнными силами Украины на Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев заявил о том, что украинские подразделения находится в таком боевом состоянии, что, поставленные командованием. По словам украинского генерала, ведутся тренировки, учения и прочая подготовка к ведению боевых действий на Донбассе.Наев:Интересно, этот генерал сам верит в то, что говорит? Хотя почему генерал обязан в это верить, если учесть, что он является обычной говорящей головой, а все разрабатываемые генералом операции сводятся к обстрелу сопредельной территории, включая территорию населённых пунктов Донбасса. Такие "операции" вполне мог бы разрабатывать любой птенец бандеровского гнезда.Между тем, стоит обратить внимание на то, какие перемены произошли в той риторике в отношении войны на Донбассе, которую используют украинские СМИ. Если до начала избирательной кампании только откровенно оппозиционные издания и каналы Украины могли себе позволить не называть гражданскую войну на Донбассе "войной с Россией", то теперь таких всё больше. Мало того, существенно реже в украинских СМИ стало упоминаться о том, что ВСУ якобы «воюют с российской армией».Один из примеров. Украинский портал «Гордон» описывает ситуацию на Донбассе так (публикация от сегодняшнего дня – 1 февраля 2019 года):Как видно, вместо сочетания «российские войска» теперь используется несколько обтекаемый термин «пророссийские боевики».