Германия поставит Катару корабельные зенитные комплексы
Правительство Германии одобрило продажу новых ЗРК морского базирования, предназначенных для оснащения кораблей, строящихся в Италии для ВМС Катара, сообщает Mil.Press FlotProm.
Речь идет о продаже 4-х комплектов морской зенитной ракетной системы RAM, разработанной Германией совместно с США.
Сообщается, что раньше этой сделке мешало ухудшение отношений между Катаром и Саудовской Аравией – постоянным заказчиком вооружений в ФРГ.
Уведомление о разрешенной сделке было направлено итальянской стороне, выполняющей контракт на строительство и поставку Катару корветов типа «Доха». Первый корабль заложен в ноябре прошлого года. Его водоизмещение 3,25 тыс. тонн, Кроме комплексов ПВО двух видов корвет будет оснащен противокорабельными ракетами и артиллерией.
Боеприпас ближнего действия разработан на базе ракеты AIM-9 «Сайдуайндер» класса «воздух-воздух». Комплексы производятся в ФРГ на совместном предприятии RAM-Systems GmbH.
Напомним, в 2017 году Катар заключил контракт с итальянской компанией Fincantieri на поставку 4-х корветов противовоздушной обороны, 2-х патрульных кораблей прибрежной зоны и одного десантного корабля-дока. В контракте также прописан пункт о предоставлении технической помощи в течение 10 лет после передачи кораблей катарскому флоту. Общая сумма сделки составила около $4 млрд.
Строительство корветов итальянская верфь должна завершить к 2023 году.
Речь идет о продаже 4-х комплектов морской зенитной ракетной системы RAM, разработанной Германией совместно с США.
Сообщается, что раньше этой сделке мешало ухудшение отношений между Катаром и Саудовской Аравией – постоянным заказчиком вооружений в ФРГ.
Уведомление о разрешенной сделке было направлено итальянской стороне, выполняющей контракт на строительство и поставку Катару корветов типа «Доха». Первый корабль заложен в ноябре прошлого года. Его водоизмещение 3,25 тыс. тонн, Кроме комплексов ПВО двух видов корвет будет оснащен противокорабельными ракетами и артиллерией.
Боеприпас ближнего действия разработан на базе ракеты AIM-9 «Сайдуайндер» класса «воздух-воздух». Комплексы производятся в ФРГ на совместном предприятии RAM-Systems GmbH.
Напомним, в 2017 году Катар заключил контракт с итальянской компанией Fincantieri на поставку 4-х корветов противовоздушной обороны, 2-х патрульных кораблей прибрежной зоны и одного десантного корабля-дока. В контракте также прописан пункт о предоставлении технической помощи в течение 10 лет после передачи кораблей катарскому флоту. Общая сумма сделки составила около $4 млрд.
Строительство корветов итальянская верфь должна завершить к 2023 году.
- Использованы фотографии:
- Armiya.az
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