Новости

Германия поставит Катару корабельные зенитные комплексы

3
Правительство Германии одобрило продажу новых ЗРК морского базирования, предназначенных для оснащения кораблей, строящихся в Италии для ВМС Катара, сообщает Mil.Press FlotProm.

Германия поставит Катару корабельные зенитные комплексы



Речь идет о продаже 4-х комплектов морской зенитной ракетной системы RAM, разработанной Германией совместно с США.

Сообщается, что раньше этой сделке мешало ухудшение отношений между Катаром и Саудовской Аравией – постоянным заказчиком вооружений в ФРГ.

Уведомление о разрешенной сделке было направлено итальянской стороне, выполняющей контракт на строительство и поставку Катару корветов типа «Доха». Первый корабль заложен в ноябре прошлого года. Его водоизмещение 3,25 тыс. тонн, Кроме комплексов ПВО двух видов корвет будет оснащен противокорабельными ракетами и артиллерией.

Боеприпас ближнего действия разработан на базе ракеты AIM-9 «Сайдуайндер» класса «воздух-воздух». Комплексы производятся в ФРГ на совместном предприятии RAM-Systems GmbH.

Напомним, в 2017 году Катар заключил контракт с итальянской компанией Fincantieri на поставку 4-х корветов противовоздушной обороны, 2-х патрульных кораблей прибрежной зоны и одного десантного корабля-дока. В контракте также прописан пункт о предоставлении технической помощи в течение 10 лет после передачи кораблей катарскому флоту. Общая сумма сделки составила около $4 млрд.

Строительство корветов итальянская верфь должна завершить к 2023 году.
Использованы фотографии:
Armiya.az
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Рейтинг наиболее значимых контрактов России на экспорт ПВН, заключенных в 2012 году
Рейтинг 20 наиболее крупных сделок по продаже вооружений, решения по которым были приняты в 2012 году
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти