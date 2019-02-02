Помни о Сталинграде

2 февраля. В этот день в 1943 году войска Красной армии довершили разгром немецко-фашистской группировки на берегах Волги – в Сталинграде, который с тех пор стал одним из символов героизма и непокорённости. Спящие под снежными шапками выдающиеся творения советских мастеров - скульптуры на Мамаевом кургане - молчаливо напоминают всем нам о тех невероятных по накалу боях, которые шли буквально за каждый метр, за каждый шаг сталинградской земли.Фигуры воинов из Почётного караула у Вечного огня мемориального комплекса – теперь это ещё и символ охраны памяти о той страшной войне, которую отдельные персоналии пытаются выставить не как подвиг советского народа, не как полководческий гений, разгромивший нацизм, а единственно как повод для покаяния.Покаяния перед кем? Перед теми, кто пытается втоптать грязь историю своей собственной страны. Хотя для таких людей «своя страна» не та, в которой родился, которая дала тебе возможность стать человеком, а где могут сытно покормить за оскорбление исторического наследия России. Такая категория лиц, для которых даже в Победе нет ничего священного, прекрасно известна. Их наизнанку выворачивает не только от самого факта героической Победы, но и от того, что сегодня есть такие места, которые буквально наполнены и Победой, и скорбью, и героизмом и напоминанием о том, что такое Россия, и кто такие русские – в самом широком смысле этого слова.СегодняОдин из тех дней, который стал по-настоящему переломным с исторической точки зрения. Сложно себе представить, какая судьба ждала бы страну и весь советский народ, если бы Красная армия не выстояла у волжских берегов… если бы тогдашние демократизаторы из числа «истинных арийцев», в числе которых, как известно, оказались итальянцы, румыны, венгры, хорваты, поляки и прочие возжелатели земли русской, помимо немецких «ариев», действительно прорвали бы оборону и отрезали бы Красную армию, советскую промышленность, да и, по большому счёту, всю страну от кавказской нефти… если бы эта разношёрстная армада, вкусив победу на Волге, двинулась бы дальше…Но дальше двинуться было не суждено. Русский (белорусский, казахский, украинский, еврейский, армянский, башкирский, татарский, азербайджанский, узбекский, и так далее, так далее, так далее) солдат – советский солдат - остановил нацистскую нечисть, которая шла напролом, сжигая города и сёла вместе с людьми, которая угоняла в рабство женщин и детей, которая бросала в концлагеря и ставила чудовищные эксперименты. Остановил, сломал хребет и погнал вон со своей земли, земли своих предков.Где-то в Париже в те дни беззаботно пили утренний кофе, а в Сталинграде продолжали умирать сотни и сотни. Пили, следя за сводками с Волги между заметками в местных газетах об очередной ярмарке и появлением парфюма. Всё это – «под немцами». Внешне никакого дискомфорта у тех парижских жителей не было. Но где-то, в глубине души, всё же точил эту душу незримый червячок: мы, великая французская нация, позорно сдали страну нацистам, а где-то – за несколько тысяч километров от Сены и Эйфелевой башни, - советский город мужественно дерётся в прямом смысле не на жизнь, а на смерть. Дерётся и побеждает! Возможно, именно поэтому слово «Сталинград» и сегодня можно встретить на улицах Парижа, и ассоциируется это слово именно с героической обороной, которая в конечном итоге переломила ход войны и принесла освобождение Советскому Союзу, Европе, да и всему миру!