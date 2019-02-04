БДК «Константин Ольшанский». Судьба на перепутье. Часть 1

Большой десантный корабль «Константин Ольшанский» принадлежит к семейству десантных кораблей проекта 775. В начале второй половины XX века командованию флота стало ясно, что десантный флот Союза уже не отвечает предъявляемым ему требованиям. Поэтому в 1968-м году по указанию главнокомандующего ВМФ СССР адмирала Сергея Георгиевича Горшкова были разработаны тактико-технические требования к проектированию нового СДК (среднего десантного корабля) проекта 775. Забегая вперёд, уточню, что именно в процессе проектирования из-за увеличения водоизмещения ещё на бумаге корабль был переквалифицирован из среднего в большой десантный корабль, но формально вплоть до 1977-го года оставался «средним».Само проектирование осуществлялось в братской Польше. Главным конструктором был польский кораблестроитель О. Высоцкий, главным наблюдателем от ВМФ СССР был капитан 1-го ранга Б.М. Моложожников (позже его на этой должности наблюдателя сменил гражданский специалист М.И. Рыбников), а представителем заказчика выступал инженер Л.В. Луговин.Сама постройка кораблей, ныне практически составляющих ядро десантного флота, также производилась в польском Гданьске на верфи Stocznіa Polnocna (в переводе «Северная верфь»). Данная верфь была основана в 1945 году, а с 50-х годов занималась постройкой в основном военных кораблей для флотов Польши, ГДР, СССР, Болгарии и Югославии. Ныне верфь купила компания Remontowa S.A., и она носит название Remontowa Shipbuilding. Кстати, предшественников «Константина Ольшанского», корабли проекта 770, 771 и 773 строили также на этой польской верфи.Первый головной корабль серии проекта 775 СДК-47 был построен в 1974 году. По мере строительства в проекте вносили улучшения, поэтому первая оригинальная серия, состоявшая из 12 кораблей, была закончена к 1978 году. По классификации НАТО данные десантные средства получили польское имя «Ropucha» («Жаба»).После модификации проекта 775 в серию пошли корабли проекта 775 II с соответственным натовским именем Ropucha II, которые строились в Гданьске вплоть до 1992-го года. Данная серия отличалась от предка другой РЛС.Предполагалось и развитие проекта в виде третьей серии проекта 775 специально под танки Т-80, но, по сути, это были уже несколько иные корабли, поэтому они проходили по проекту с номером 778. Однако развал Советского Союза поставил крест как на проекте, так и на всей серии. Головной корабль 778-го проекта, который по некоторым данным должен был быть назван в честь вице-адмирала Ивана Ивановича Грена, успели даже заложить. Но с такой же скоростью, с какой «декоммунизация» превращалась в промышленную деградацию, уже заложенный корабль был разрезан на металл к 1993 году.Все построенные в Гданьске БДК предназначались только для советского флота. Исключением стал лишь один БДК №139, переданный тогда дружественной Народной Демократической Республике Йемен в 1979 году, когда наши военно-морские силы базировались с выходом на Индийский океан и Аденский залив с целью защиты новоиспечённых «друзей». Правда, толку от «царского» подарка было немного. В 1986 году вспыхнула кровопролитная гражданская война.БДК первой и второй серии проекта 775 являются многопалубными плоскодонными десантными кораблями океанской зоны. Для этих кораблей характерна грузовая (танковая) палуба, проходящая по всей длине, благодаря этому погрузка и выгрузка бронетехники могла осуществляться как с кормы, так и с носовой части. Подобная конструкция именуется Ro-Ro (или ролкер, в гражданском судостроение это грузопассажирские суда, чаще паромы). Силуэт корабля с полубаком и развитой кормовой надстройкой более чем узнаваем.Предназначены данные корабли для транспортировки десантных сил и высадки их как на оборудованное, так и на необорудованное побережье. БДК также способен оказать десанту огневую поддержку. Корабль может использоваться и для эвакуации населения, и для доставки гуманитарных грузов. Кстати, последние действия данным кораблям пришлось осуществлять на практике, но об этом позже. Как правило, БДК действуют в составе корабельной десантной группы, но подразумевалось, что они способны выполнять свои функции и самостоятельно без кораблей прикрытия.БДК 775 и 775 II рассчитаны на использование в одном из следующих вариантов загрузки: либо 150 человек десанта и 10 основных боевых танков типа Т-55 с экипажами 40 человек; либо 12 плавающих танков ПТ-76 с экипажами 36 человек; либо подразделение в составе трех основных боевых танков типа Т-55 с экипажами 12 человек, трех 120-мм минометов с расчетами, трех боевых машин с экипажами (командно-штабные машины), четырех автомобилей ЗиЛ-130, четырех автомобилей ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69. На корабле предусмотрено место для размещения до 190 человек десанта (по другим данным количество можно довести до 225 человек, учитывая трюм). Корабль способен перевезти груз весом 650 т на расстояние до 4700 миль.По свидетельству некоторых «посетителей» корабля, внутренние помещения более чем скромные. Так, высота подволока (обшивка внутренней стороны потолка жилых помещений) составляет не более 2 метров, и фактически, учитывая экономию места между коек, расположенных в три яруса, десантник всё время находится запакованным, словно патрон в обойме. И такая транспортировка может длиться гораздо дольше одной недели.Танковый трюм имел следующие характеристики: длина 95 м, ширина носовой части 6,5 м, ширина кормовой части 4,5 м, высота по диаметральной плоскости 4 м. Высадка десанта осуществляется с помощью носового десантного устройства даже при волнении моря до 4 баллов.Непосредственно БДК «Константин Ольшанский» появился на свет под номерным названием БДК-56. Данный корабль кстати является своеобразным старшим братом двух других ныне действующих на Чёрном море десантных кораблей – «Цезарь Куников» и «Новочеркасск».Основные ТТХ БДК «Константин Ольшанский»:Стандартное водоизмещение — 2768 тонн, полное водоизмещение – 4012 тонн.Длина 112,5 метра, ширина 15,01 метра, осадка 4,26 метра.Скорость полного хода – 18 узлов (силовая установка — 2 дизельных двигателя «Згода-Зульцер» 16ZVB40/48 по 9600 л. с. каждый).Дальность плавания 3500 миль при 16 узлах или 6000 миль при 12 узлах;Автономность около 30 суток.Общая численность экипажа – 98 человек.А теперь о вооружении БДК. В качестве артиллерийского вооружения «Константин Ольшанский» несёт две сдвоенные 57-мм установки АК-725. Одна установлена перед ходовой рубкой, вторая на корме. Артустановки, как говорится, с историей. Они были разработаны ещё в 60-х годах, а приняты на вооружение уже в 1964-м. Производство установок прекратили в 1988 году, поэтому последние три корабля 775-го проекта были вооружены более современными АК-176 и двумя 30-мм шестиствольными установками АК-630М.Для огневой поддержки десанта корабль был оснащён двумя реактивными системами залпового огня А-215 «Град-М» калибра 122 мм. 40-ствольная система А-215 способна забрасывать неприятные сюрпризы в виде осколочно-фугасных реактивных снарядов 9М22У на дальность до 20-ти тысяч метров.Также для усиления защищённости БДК в обязательный комплект, помимо стационарного вооружения, входили ПЗРК «Стрела-3».Таким и вошёл в строй Краснознамённого Черноморского флота СССР БДК-56 в 1985 году. В 1991-м году номерной корабль получил своё современное имя – «Константин Ольшанский». Сам Константин Фёдорович, в честь которого назвали корабль, родился в 1915 году в Харьковской губернии и до войны был обычным автослесарем. После призыва в ряды Красной Армии попал на Черноморский флот. Ольшанский участвовал в обороне Севастополя и Ейска, освобождал Таганрог и Мариуполь.В 1944-м, командуя крохотным отрядом десантников в 68 человек, Ольшанский захватил порт Николаева и, обороняя объект в течение двух суток, стянул к себе значительные силы нацистов и этим существенно облегчил задачу наступающих советских войск. В ходе операции отряд Константина Фёдоровича истребил до 700 гитлеровцев. Не считая того, что сапёры отряда сохранили большую часть инфраструктуры порта, которую гитлеровцы намеревались взорвать.Ольшанский погиб в том бою. Ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен Константин Фёдорович в братской могиле в Николаеве в сквере 68 десантников. Туда, как мне известно, руки киевской хунты пока не добрались.Однако в том же 1991 году вступил якобы в законную силу так называемый Акт провозглашения независимости Украины. Это ознаменовало собой массовое раздербанивание советского народного имущества, в данном случае Черноморского флота, от инфраструктуры до непосредственно кораблей. В алчные черепные коробки даже не способна была проникнуть сама мысль, зачем нужен тот или иной корабль, какие задачи он будет решать и т.д. Кстати, именно тогда была заложена чисто доктринёрская «основа» украинского флота, приведшая его к настоящему состоянию. Мрии о «космических кораблях, бороздящих Большой театр», подменили суровую реальность.Новые власти Украины претендовали на все корабли флота, как в известном анекдоте «а це на огiрки». Посему провокации и открытые попытки силового захвата стали обыденностью и для БДК «Константин Ольшанский».Продолжение следует…