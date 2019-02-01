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В Бундестаге рассказали о бедственном положении в ВС Германии

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В Вооруженных силах Германии ощущается нехватка личного состава, боеготовы меньше половины самолетов, танков и кораблей, приводит ВПК заявление уполномоченного Бундестага по ВС ФРГ Петера Бартельса.




По словам Бартельса, в настоящее время в бундесвере остаются вакантными 21,5 тыс. офицерских и сержантских должностей.

Этот провал создает значительную дополнительную нагрузку на оставшийся командный состав,
сказал он на брифинге в Берлине.

Депутат отметил, что на конец прошлого года численность бундесвера составляла 181 тыс. человек. Согласно плану, к 2025 году она должна возрасти до 203 тысяч. Однако количество желающих служить в немецкой армии год от года сокращается.

К сегодняшнему дню оно сократилось до 20 тыс. человек – это самый низкий показатель в истории вооруженных сил,
подчеркнул он.

Бартельс рассказал, что бундесверу недостает запасных частей, техника часто выходит из строя. Показатель боеготовности самолетов, танков, надводных и подводных кораблей – менее 50%.

По его словам, во второй половине 2018 года оба танкера ВМС простаивали в портах из-за неполадок в силовых установках. Лишь некоторые фрегаты и корветы были в состоянии приступить к действиям море.

Кроме того, в вооруженных силах ощущается дефицит снаряжения и одежды, добавил парламентарий.

Бартельс выразил надежду, что с этого года ситуация в бундесвере начнет меняться, поскольку принятый на 2019 год военный бюджет составил €41,2 млрд., что на 5 млрд. больше прошлогоднего. Двигаясь такими темпами, Германия достигнет поставленной правящей партией цели – увеличение военных расходов до 1,5% ВВП – к 2024 году, отметил он.
Использованы фотографии:
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