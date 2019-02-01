Украинский министр назвал сумму "ущерба" от Крымского моста

Я скажу, что это огромная сумма, если брать по совокупности все госпредприятия и администрация морских портов страны, а также влияние на регион.

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян, тот самый, который на днях поедал подаренный торт в виде развалин московского Кремля (аналогичное себе позволял Адольф Гитлер, двинувший свою армию на Москву), сегодня сделал заявление об ущербе, который Украине наносит сам факт существования моста через Керченский пролив.По словам представителя украинского правительства, высказанным в интервью прессе, речь идёт об «ущербе порядка 10 млрд гривен» (около 24 млрд рублей по нынешнему курсу).Омелян:При этом Омелян заявил, что ситуация с проходом судов через Керченский пролив улучшилась.Интересно, что на днях в немецкой прессе со ссылкой на «информированные источники» было заявлено, будто бы российские пограничники заставляют ждать суда под иностранным флагом для прохода под Крымским мостом «более суток». Заявлено о «33 часов простоя судна с пшеницей для Британии». Эту информацию официально не подтвердили. Фактически опровергает её даже украинский министр, поедающий «оригинальные» торты.Ранее украинские «эксперты» озвучивали всевозможные небылицы по поводу Крымского моста: вплоть до того, что его «опоры движутся». Якобы это было зафиксировано с помощью «спутниковых снимков и метода интерферометрии». Это заявление высмеяли настоящие эксперты в области исследования объектов транспортной инфраструктуры.