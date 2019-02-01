В Госдуме выступили с новой инициативой по борьбе с уклонистами

Представитель фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Андрей Красов выступил с законодательной инициативой по борьбе с так называемыми уклонистами. Речь идёт о молодых людях, которые, мягко говоря, не стремятся отдать долг Родине и отправиться на военную службу по призыву.По мнению Андрея Красова, парней необходимо наказывать экономически за неявку в военкомат (за неисполнение обязанностей по воинскому учёту).Инициатива в целом выглядит следующим образом: если молодой человек (достигая призывного возраста), не исполняет обязанности по явке в военкомат для постановки на воинский учёт и всеми сопутствующими с таким учётом процедурами, то в его отношении назначается штраф.Здесь важная деталь состоит в том, что постановка молодого человека на воинский учёт осуществляет до достижения им призывного возраста. Потому введение штрафа в данной ситуации следовало бы уточнить самому депутатскому корпусу.Инициатор такой меры отмечает, что в КоАП меры за правонарушения в сфере воинского учёта предусмотрены и сейчас, однако они, по мнению депутата, «несоизмеримы с деяниями» и «имеют незначительный размер». Так, штраф за неявку для постановки на воинский учёт не превышает 500 рублей.Предлагается ввести новый штраф за правонарушения, связанные с неявкой в военкомат для постановки на воинский учёт, с неявкой для прохождения военной медкомиссии, за сознательную порчу «приписных» документов. Сумма нового штрафа - до 5 тысяч рублей. Насколько эта сумма соизмерима с допущенным правонарушением, - отдельный вопрос.Если законопроект будет одобрен, то он вступит в силу с начала будущего года.При этом в Госдуме напоминают и о том, что за уклонение от прохождения военной службы по призыву в РФ предусмотрено и уголовное наказание. Речь идёт о ст.328 УК РФ, по которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.