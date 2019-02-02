Засыпает идеология, просыпается АУЕ

После того как распался Советский Союз вместе с идеей построения справедливого общества, в стране образовался идеологический вакуум, который сразу же стал заполняться разнообразными сектами, криминальными сообществами и прочей "асоциалкой". Блатные идеи среди населения новой России пользовались большой популярностью до начала 2000-х годов. Позднее положительная динамика уровня жизни, появление Интернета, вытеснили криминальную идеологию… Оказалось, на время.Сегодня становится понятно, что именно эта идеология посредством пространства Глобальной сети вновь пытается завладеть множеством умов, в том числе, юных, неокрепших. По статистике, «тюремная романтика», как зараза, расползлась во все российские регионы, кроме Чечни.Сегодня тысячи подростков по всей России, объединившись под флагом так называемого АУЕ («Арестантский уклад един»), строят свою жизнь по «воровским понятиям». И это не может не беспокоить родителей и правоохранительные органы.Почему современная молодёжь вступает в ряды АУЕ? Почему в Чечне нет АУЕ, а в других регионах - есть? Как бороться с блатной идеологией среди подростков? На эти и другие вопросы может дать ответ видео на YouTube-канале PolitRussia. Важно то, что обязано сделать государство для искоренения этой деструктивной субкультуры.