Реакция на Западе на инцидент с F-15: Медаль пилоту

F-15, Балтийское море, 2019

Что могло произойти, если бы F-15 не начал разворот? Оба самолета упали бы. Плохой ход. Но благодаря умному пилоту этого бедствия удалось избежать.

Похоже, что F-15 уступил, но правда в том, что пилот Eagle спас жизнь всем.

Главное, что я заметил – у пилота F-15 отличные инстинкты и время реакции.

Войны начались с таких несчастных случаев. Профессионализм должен быть первостепенным.

Респект пилоту F-15 за то, что он оставался таким холодным. Меня это просто разозлило.

Когда пилот США приземлился, его должен был встретить старший офицер и на месте наградить Воздушной медалью [Air Medal].

F-16, Балтийское море, 2017

Дело в том, что в конце концов вежливое общество устает от этого, и проблема будет решаться [другим путем].

И США, и европейские страны, НАТО должны одержать какую-нибудь победу над российским истребителем […] Нужно просто «поставить их на место» единожды, они будут очень злыми и громкими, но в конечном итоге это успокоит их.

Я бы навалился на ручку управления, взлетел на 50 метров, перевернулся и медленно зашел за «Фланкера» или самолет, который перехватывался.

Отброситься назад, проскользнуть за русского и оглушить Ивана радиолокатором.

Относительно положения двух самолетов: Су-27 сбил бы F-15.

Я заметил, насколько лучше работает маскировка «Фланкера», чем F-15, когда они оба уходят. «Фланкер» почти невозможно обнаружить, в то время как «Игл» четко виден на светлом фоне.

Я думал, что F-15 – большая птичка, но Су-27 огромен по сравнению с ним.

Россия не может осуществлять миниатюризацию, тем более реактивных истребителей.

«Фланкеры» почти комично массивны. Су-35 длиной более 70 футов (около 22 м). Это смешно, у вас [у США] имеется бомбардировщик меньшего размера.

Почему у них были мобильные телефоны?

Российским самолетам они нужны для навигации после [введения] санкций, затронувших продукцию Garmin [американский производитель GPS-навигационной техники].

F-15, Прибалтика, 2018

Российские Су-34 сталкиваются друг с другом над Японским морем. Это, должно быть, совершенно не связано с историей опасных и агрессивных полетов в РФ.

Выполнялся ли данный маневр Су-34, когда они врезались друг в друга?

Мы можем сочувствовать тому, что Россия теряет свой персонал и самолеты из-за несчастных случаев в последние недели, но это еще один пример их глупости и хулиганства.

Именно поэтому американским пилотам не разрешают играть в подобные игры, несмотря на «Top Gun» [школа полетного мастерства].

Пилот «Сухого» был либо безбашенным (и пьяным), либо самоуверенным (и пьяным).

Русским пилотам должны были запретить [потреблять] водку во время полета.

В защиту русских: есть достаточно высокие шансы, что он потянулся за своей бутылкой водки [что привело к маневру].

Недавно произошел инцидент в воздухе, в ходе которого российский Су-27П был вынужден пойти на нетривиальный маневр, отгоняя от правительственного борта американский истребитель F-15C Eagle. Данное происшествие вызвало большой резонанс у западной, прежде всего, американской, общественности. Характерные для нее мнения можно почерпнуть на страницах интернет-издания, которое наряду с кадрами самого инцидента выложило видеоматериалы, посвященные другим подобным случаям.Большинство читателей считают, что действия российского пилота носили безответственный характер. Данный маневр мог обернуться гибелью обеих машин и угрожал жизни летчиков. Более того, инцидент мог спровоцировать вооруженный конфликт непредсказуемого масштаба.«Когда пилот США приземлился, его должен был встретить старший офицер и на месте наградить медалью ВВС», считают отдельные представители западной общественности.Раздавались призывы вести себя более жестко в отношении российских военных в качестве ответной меры. В частности, предлагалось «задним числом» проучить «хамоватого» русского.Хотя высказывались соображения о превосходстве самолета ВВС РФ, в том числе достигнутом за счет более удачной позиции в воздухе.При этом указывалось на недостатки отечественного авиапрома, зависевшего от поставок ряда компонентов с Запада.Некоторые комментаторы обратили внимание на возможную корреляцию между поведением российского пилота и недавними авариями в ВКС РФ.Наконец, не обошлось без традиционной привязки поведения русских к распитию алкогольных напитков. Пожалуй, это наиболее распространенное клише на планете.При этом практически никто из комментирующих не задался вопросом, а что делал F-15 рядом с российским правительственным бортом?