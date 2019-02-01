Несколько дней назад на Украине состоялся вывод остатков 72-й отдельной бригады ВСУ с так называемой Светлодарской дуги. От численности личного состава на момент вывода 72-й омбр оставалось не более 40 процентов. При этом в батальоне бригады, военнослужащих которого готовили натовские военные инструкторы, осталось и вовсе около 15 процентов личного состава. Основная причина – остальные просто разбежались. Эту информацию подтверждают украинские волонтёры.Сегодня стало известно о том, что впервые с 2016 года (это трактовка представителей самого формирования) на Донбасс вернули полк «Азов» (*экстремистская группировка, запрещённая в России). Речь идёт о том самом вооружённом формировании, о котором несколько лет назад сняли фильм немецкие документалисты. В фильме были показаны представители «Азова»*, которые использовали символику нацистских формирований эпохи Второй мировой войны. В нём против жителей Донбасса действовали иностранные наёмники, включая снайперов из Скандинавии и Прибалтики.«Азов»* переброшен именно на то направление, где ранее стояли несколько подразделений 72-й бригады командира Татуся. Так называемая "нулёвка". До 2016 года эта вооружённая группировка («Азов»*) размещалась на мариупольском направлении.Сегодня нацбат является составной частью украинской Нацгвардии. Это официально – чтобы не было вопросов, что нацики делают на передовой.Отмечается, что вместе с «Азовом» на Донбасс отправлена 30-я омбр с пафосным названием – «им.князя Константина Острожского».В сообщении главарей «Азова» говорится о том, что они готовы к выполнению «любых задач и в скорой победе не сомневаются».