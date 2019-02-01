Для чего Минобороны закупило партию Ан-2: незаменимый "кукурузник"
Как сегодня сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на оборонное ведомство РФ, в российские войска по гособоронзаказу поступили самолёты Ан-2. В комментариях в соцсетях к этой информации появились язвительные замечания по поводу того, что самолётам уже "за семьдесят, а Минобороны до сих пор их закупает". Постараемся разобраться в ситуации.
Речь идёт о лёгких многоцелевых самолётах Ан-2. Более подробно об этой поставке ничего не говорится.
Ан-2 является лёгким многоцелевым воздушным судном советской разработки, известным широким слоям населения как «кукурузник». Этот самолёт приняли на вооружение в далёком 1948 году, а в 1949 году взлетела первая серийная версия машины этого типа. За долгие годы эксплуатации Ан-2 проявили себя как настоящие рабочие лошадки авиации, включая почтовую, лёгкую транспортную, сельскохозяйственную и военную.
Самолёт Ан-2 считается надёжным, безопасным и практичным в обслуживании. Он и сегодня использовался для транспортировки пассажиров, для засева полей, для распыления средств от вредителей.
Модели отечественного самолёта Ан-2 находятся на вооружении многих государств.
Можно предположить, что Минобороны заказало очередную партию этих неприхотливых самолётов для тренировки прыжков с парашютом, причём не только курсантов военных вузов.
Самолёты Ан-2 входят в состав нескольких эскадрилий ВТА (военно-транспортной авиации) ВКС РФ. С помощью этих самолётов осуществляется десантирование бойцов ВДВ. Также военные "кукурузники" используются в качестве имитационных целей для проверки эффективности средств ПВО. Этот аспект эксплуатации Ан-2 важен в связи с малой ЭПР (эффективной поверхностью рассеивания) при осуществлении облучения РЛС.
Такой фактор во многом затрудняет обнаружения борта. Кроме того, Ан-2 является отличным средством для быстрой переброски военных пассажиров из одной войсковой части в другую при относительно небольшом расстоянии между ними.
Другое дело, существует ли эффективный и современный вариант (реализованный в металле (композите) проект) самолёта на замену рабочей лошадке российской авиации по имени Ан-2?
Речь идёт о лёгких многоцелевых самолётах Ан-2. Более подробно об этой поставке ничего не говорится.
Ан-2 является лёгким многоцелевым воздушным судном советской разработки, известным широким слоям населения как «кукурузник». Этот самолёт приняли на вооружение в далёком 1948 году, а в 1949 году взлетела первая серийная версия машины этого типа. За долгие годы эксплуатации Ан-2 проявили себя как настоящие рабочие лошадки авиации, включая почтовую, лёгкую транспортную, сельскохозяйственную и военную.
Самолёт Ан-2 считается надёжным, безопасным и практичным в обслуживании. Он и сегодня использовался для транспортировки пассажиров, для засева полей, для распыления средств от вредителей.
Модели отечественного самолёта Ан-2 находятся на вооружении многих государств.
Можно предположить, что Минобороны заказало очередную партию этих неприхотливых самолётов для тренировки прыжков с парашютом, причём не только курсантов военных вузов.
Самолёты Ан-2 входят в состав нескольких эскадрилий ВТА (военно-транспортной авиации) ВКС РФ. С помощью этих самолётов осуществляется десантирование бойцов ВДВ. Также военные "кукурузники" используются в качестве имитационных целей для проверки эффективности средств ПВО. Этот аспект эксплуатации Ан-2 важен в связи с малой ЭПР (эффективной поверхностью рассеивания) при осуществлении облучения РЛС.
Такой фактор во многом затрудняет обнаружения борта. Кроме того, Ан-2 является отличным средством для быстрой переброски военных пассажиров из одной войсковой части в другую при относительно небольшом расстоянии между ними.
Другое дело, существует ли эффективный и современный вариант (реализованный в металле (композите) проект) самолёта на замену рабочей лошадке российской авиации по имени Ан-2?
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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