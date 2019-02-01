Сенатор Морозов объяснил, почему не поедет на дуэль с нардепом Березой в Киев
Нашла продолжение история с вызовом на дуэль российским сенатором Игорем Морозовым украинского нардепа Борислава Березу. Речь идёт о предложении Морозова к Березе после откровенно гнусного поступка украинского политика в отношении телеведущей программы «60 минут» на ТК «Россия 1» Ольги Скабеевой. Береза стал толкать российскую тележурналистку в прямом эфире, находясь в здании Совета Европы в Страсбурге. Перед этим Скабееву толкнул украинский журналист Сидоренко, являющийся главредом газеты с громким названием «Европейская правда».
После заявлений Морозова Береза заявил, что принимает вызов, при этом добавив, что ждём российского сенатора от Рязанской области на в Киеве - на площади перед ВРУ Однако сенатор, которого Береза в своём видеообращении назвал «рязанским недоразумением», от такого «предложения» нардепа ВРУ отказался. О причинах он сообщил, отметив следующее:
Перед этим украинский нардеп объявил, что выбрал «оружие» для дуэли. По словам Берёзы (настоящая фамилия – Бляхер), он Игоря Морозова «воспитает вожжами и оглоблей».
На самом деле, все эти заявления о дуэлях выглядят, мягко говоря, ребячеством. Березу нужно не на дуэль вызывать, а сажать на скамью подсудимых трибунала за причастность к совершению госпереворота и поддержку геноцида в отношении жителей Донбасса.
После заявлений Морозова Береза заявил, что принимает вызов, при этом добавив, что ждём российского сенатора от Рязанской области на в Киеве - на площади перед ВРУ Однако сенатор, которого Береза в своём видеообращении назвал «рязанским недоразумением», от такого «предложения» нардепа ВРУ отказался. О причинах он сообщил, отметив следующее:
Я жду Березу в театре военных действий. В Сирии, в Афганистане, в Ливии. Прятаться на площади, где они расстреливали украинцев снайперским огнём, жгли своих военных… это не делает чести Берёзе.
Перед этим украинский нардеп объявил, что выбрал «оружие» для дуэли. По словам Берёзы (настоящая фамилия – Бляхер), он Игоря Морозова «воспитает вожжами и оглоблей».
На самом деле, все эти заявления о дуэлях выглядят, мягко говоря, ребячеством. Березу нужно не на дуэль вызывать, а сажать на скамью подсудимых трибунала за причастность к совершению госпереворота и поддержку геноцида в отношении жителей Донбасса.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/sffsmorozov
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