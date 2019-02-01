Сенатор Морозов объяснил, почему не поедет на дуэль с нардепом Березой в Киев

Я жду Березу в театре военных действий. В Сирии, в Афганистане, в Ливии. Прятаться на площади, где они расстреливали украинцев снайперским огнём, жгли своих военных… это не делает чести Берёзе.

Нашла продолжение история с вызовом на дуэль российским сенатором Игорем Морозовым украинского нардепа Борислава Березу. Речь идёт о предложении Морозова к Березе после откровенно гнусного поступка украинского политика в отношении телеведущей программы «60 минут» на ТК «Россия 1» Ольги Скабеевой. Береза стал толкать российскую тележурналистку в прямом эфире, находясь в здании Совета Европы в Страсбурге. Перед этим Скабееву толкнул украинский журналист Сидоренко, являющийся главредом газеты с громким названием «Европейская правда».После заявлений Морозова Береза заявил, что принимает вызов, при этом добавив, что ждём российского сенатора от Рязанской области на в Киеве - на площади перед ВРУ Однако сенатор, которого Береза в своём видеообращении назвал «рязанским недоразумением», от такого «предложения» нардепа ВРУ отказался. О причинах он сообщил, отметив следующее:Перед этим украинский нардеп объявил, что выбрал « оружие » для дуэли. По словам Берёзы (настоящая фамилия – Бляхер), он Игоря Морозова «воспитает вожжами и оглоблей».На самом деле, все эти заявления о дуэлях выглядят, мягко говоря, ребячеством. Березу нужно не на дуэль вызывать, а сажать на скамью подсудимых трибунала за причастность к совершению госпереворота и поддержку геноцида в отношении жителей Донбасса.