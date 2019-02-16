Шпилечный патрон. Популярность и поражение
С начала XIX века оружейники ведущих стран вели поиск оптимальной конструкции унитарного патрона. В рамках одного компактного, простого и дешевого изделия следовало объединить пулю, навеску пороха, средство воспламенения и гильзу. Поиски в итоге привели к появлению унитарных патронов с центральным или боковым воспламенением, оказавшихся весьма удачными и удобными. Появление удачных конструкций вывело из эксплуатации менее удобные системы, прежде всего т.н. шпилечный патрон.
В поисках оптимальной конструкции патрона в свое время принимали участие все известные оружейники. Значительный вклад в развитие боеприпасов и оружия под них внес французский конструктор Казимир Лефоше. В начале тридцатых годов он занимался тематикой казнозарядного оружия, использующего патроны с бумажной гильзой и отдельные капсюли. Очередной образец такого рода был запатентован в 1832 году, и вскоре оружейник предложил совершенно новую конструкцию оружия и боеприпаса для него.
Cartouche à broche
Главной целью всех оружейников того времени было размещение всех компонентов патрона в одной гильзе. К. Лефоше предложил оригинальный вариант решения такой задачи. Его вариант унитарного патрона предусматривал использование цилиндрической гильзы, в которой помещались пуля, порох и специальная система зажигания. Отличительной чертой последней было использование специальной детали, заменяющей боек оружия.
Предлагалось применение гильзы бесфланцевого типа, собранной из металлического дна и картонного корпуса. Внутри гильзы, вблизи ее донца на стенке, предлагалось помещать миниатюрный стакан-капсюль с ударным составом для воспламенения порохового заряда. В противоположной стенке гильзы предусматривалось отверстие. В отверстие и в открытую часть стакана предлагалось помещать тонкий стержень-шпильку. При выстреле он должен был выполнять функции бойка, передавая импульс курка ударному составу. Какие-либо существенные нововведения в контексте пули или порохового заряда не применялись.
Особая конструкция средств воспламенения – в первую очередь, наличие шпильки, дало новому патрону соответствующее название. Во Франции такой боеприпас стали называть «cartouche à broche». В русском языке закрепился термин «шпилечный патрон». Кроме того, на протяжении многих лет шпилечный боеприпас, в знак признания заслуг конструктора, именовали патроном Лефоше.
Для использования патрона Лефоше требовалось оружие с определенными особенностями. Главная – наличие проточки в казенном срезе ствола. При досылании патрона в патронник в эту проточку должна была входить шпилька. Ее свободный конец должен был выступать над поверхностью ствола. Оружие следовало оснастить подпружиненным курком, способным бить по шпильке и инициировать воспламенение ударного состава. Кроме того, в конструкции оружия требовалось предусмотреть средства защиты шпилек, предохраняющие их от случайного удара.
К. Лефоше сразу предложил новые образцы оружия под оригинальный патрон, но в силу определенных причин они не получили желаемой популярности. Покупателям предлагались многоствольные бундельревольверы – многозарядное оружие с неподвижным блоком стволом, а также винтовки и ружья разных калибров под отличающиеся патроны.
Однако в течение нескольких лет «картуш-а-брош» не получали должного внимания со стороны армий и стрелков-любителей. Одной из главных причин этого была не самая удачная конструкция патрона. Составная гильза с металлическим дном и картонной стенкой не обеспечивала желаемую обтюрацию, в результате чего существенная часть газов прорывалась через казенник. Требовалось дальнейшее совершенствование конструкции.
В 1846 году парижский оружейник Бенжамин Улье предложил вариант глубокой модернизации патрона Лефоше. В его версии это изделие получило полноценную металлическую гильзу и пыж для лучшей обтюрации в канале ствола. Также предусматривались иные мелкие нововведения, направленные на повышение технических и эксплуатационных характеристик. Б. Улье запатентовал свою версию шпилечного патрона и затем занялся ее продвижением на оружейном рынке.
Патрон с металлической гильзой имел очевидные преимущества перед исходной конструкцией. Кроме того, боеприпас Лефоше-Улье имел все необходимые компоненты, что облегчало подготовку к выстрелу и последующую перезарядку. Как следствие, во второй половине сороковых годов XIX века французские стрелки и военные стали проявлять большой интерес к новому патрону и оружию под него. Достаточно быстро на рынке появились и закрепились новые винтовки и револьверы под шпилечный патрон, созданные К. Лефоше и другими оружейниками.
Мировой успех
В 1851 году в Лондоне состоялась Великая выставка промышленных работ всех народов. Вместе с другими инженерами и промышленниками Францию представлял Казимир Лефоше. Его оружие и патроны заинтересовали иностранных специалистов, в том числе молодого оружейника Эдвина Чарльза Ходжеса. Вскоре он объединил усилия с конструктором Джозефом Лэнгом и основал собственную компанию по производству шпилечных патронов и оружия под них. В 1853 году новая фирма выпустила первую продукцию и завоевала определенную популярность в Великобритании.
К этому времени Казимир Лефоше и его сын Эжен успели создать и представить на рынке целый ряд вооружений под «картуш-а-брош» разных калибров. Эти изделия пользовались популярностью и продавались как во Франции, так и в зарубежных странах. Успех компаний Ходжеса-Лэнга и Лефоше оказал влияние на рынок. Вскоре появились новые производители оружия под оригинальный унитарный патрон «со встроенным бойком».
В 1854 году Э. Лефоше разработал новый револьвер под шпилечный патрон калибра 12 мм. Это изделие предложили армии, и военные заинтересовались новым образцом. После длительных испытаний и ряда бюрократических процедур, в 1858 году револьвер Lefaucheux M1858 официально поступил на вооружение французского флота; затем его заказали сухопутные войска. Примечательно, что Франция стала первой в мире страной, поставившей на вооружение револьвер. Этот факт стал дополнительной рекламой для нового оружия и оригинальных патронов.
Вскоре револьверы марки «Лефоше» заинтересовали военных ряда других стран, что привело к известным последствиям. К примеру, в 1859 году французское оружие испытали в России, результатом чего стали несколько договоров на поставку. С 1860-го револьверы и боеприпасы иностранного производства закупались для Жандармского корпуса. Вскоре российская сторона приобрела необходимую документацию, что позволило развернуть производство вооружений на своих заводах.
Кроме оригинальных револьверов от компании Э. Лефоше на рынке присутствовали лицензионные копии и самостоятельные разработки других мастерских. Кроме того, выпускались винтовки и ружья, способные использовать шпилечный патрон. В целом, шпилечные патроны смогли отвоевать значительную часть рынка и потеснить существующие конструкции, не отличавшиеся совершенством.
Проблемная конструкция
Шпилечный патрон конструкции Лефоше-Улье имел массу преимуществ перед менее совершенными боеприпасами более старых типов. Однако появление новых, более удачных конструкций ударило по его позициям. Новые разработки в области унитарных патронов позволили решить имеющиеся задачи без характерных недостатков патрона Лефоше. Как следствие, новые боеприпасы они достаточно быстро вытеснили шпилечные патроны.
Главной особенностью «cartouche à broche» было наличие собственных средств воспламенения – ударного состава и шпильки. Эти детали давали особые возможности, но при этом создавали некоторые проблемы как для оружейников, так и для стрелков. По сути, речь шла о чрезмерном усложнении конструкции. Наличие собственного «бойка» в виде шпильки затрудняло проектирование, производство и эксплуатацию оружия.
Патрон Лефоше мог быть помещен в патронник только правильным образом: поворот боеприпаса вокруг продольной оси не обеспечивал полное досылание и выстрел. Это обстоятельство затрудняло разработку нового оружия, а также усложняло подготовку к стрельбе. При нахождении патрона в патроннике или в барабане револьвера за пределы конструкции оружия выступал кончик шпильки. Случайный удар по нему мог привести к выстрелу, из-за чего в конструкции оружия следовало предусмотреть ту или иную защиту. К примеру, револьверы Lefaucheux M1854/1858 с этой целью получили изогнутую Г-образную деталь. При росте калибра и мощности оружия соразмерно увеличивались габариты и масса защиты. Это обстоятельство негативно сказалось на развитии и продажах ружей компании Э. Лефоше под специальные шпилечные патроны с дробью.
Несовершенство материалов и конструкции гильзы могло приводить к характерным проблемам. Металлические или составные гильзы с отверстием под шпильку допускали прорыв газов через казенник. Кроме того, несмотря на некоторый сброс давления, гильзы раздувались. Отсутствие закраины чрезвычайно затрудняло извлечение стреляной гильзы. На практике это означало, что в любой момент преимущества в скорострельности могли превратиться в необходимость манипуляций с шомполом.
На смену шпилечным патронам шли новые боеприпасы унитарного типа. Такие патроны имели выступающую закраину, облегчавшую извлечение гильзы из патронника. Кроме того, они оснащались менее сложными, но более эффективными средствами воспламенения. Ударный состав внутри закраины или капсюль в донце были проще и удобнее системы со шпилькой. Наконец, отсутствие шпильки не накладывало никаких ограничений на положение патрона в барабане или в патроннике, а также не приводило к риску случайного удара.
Внедрение и распространение унитарных патронов бокового или центрального воспламенения привело к постепенному перевооружению армий и частных стрелков. Менее удобное оружие под шпилечный патрон списывалось и заменялось более совершенными образцами. Впрочем, процесс замены потребовал немало времени. В армиях такое оружие оставалось до последних десятилетий XIX века, а гражданские стрелки пользовались подобными системами и в начале XX века.
Прошлое и настоящее
Значительная часть вооружений под патрон Лефоше была списана и утилизирована еще в XIX веке. Однако большие количества таких систем разных моделей все же сохранились в музеях и частных коллекциях. Отсутствие спроса привело к тому, что массовое производство шпилечных патронов прекратилось. Ведущие предприятия освоили выпуск новых боеприпасов, необходимых современному оружию.
Существенная часть сохранившихся антикварных вооружений сохраняет работоспособность. Кроме того, под заказ производятся новые образцы, как копии оружия прошлого, так и совершенно новые изделия. В связи с этим на рынке существует ограниченный спрос на необычные для нашего времени патроны. Некоторые зарубежные предприятия и мастерские в ограниченных количествах и под заказ выпускают шпилечные патроны разных типов. Такая продукция позволяет коллекционерам и любителям старинного оружия на практике познакомиться с интересной, но устаревшей системой.
По очевидным причинам, сейчас шпилечный патрон и оружие для него являются только интересной исторической диковинкой, напоминающей о прошлом стрелкового вооружения. Его возвращение на службу в том или ином виде попросту невозможно. Шпилечная система К. Лефоше проиграла конкуренцию более простым и совершенным изделиям, и ей не приходится рассчитывать на реванш. Впрочем, это не исключает современный интерес к разработкам прошлого.
Шпилечный патрон Казимира Лефоше, впоследствии совершенствовавшийся Бенжамином Улье и другими оружейниками, для своего времени был весьма прогрессивной разработкой. Предложенная конструкция, в целом, решала все поставленные задачи и показывала самые серьезные преимущества перед иными боеприпасами. Что касается врожденных недостатков такого патрона, то на фоне проблем прочих систем они не выглядели серьезными. Благодаря этому шпилечный боеприпас получил большое распространение и серьезно подвинул иные патроны. Однако дальнейшее развитие боеприпасов стрелкового оружия привело к появлению более удачных конструкций, сделавших шпилечные патроны ненужными.
По материалам сайтов:
http://modernfirearms.net/
http://army.lv/
http://nramuseum.org/
https://freemycollection.com/
https://thefirearmblog.com/
http://smallarmsreview.com/
В поисках оптимальной конструкции патрона в свое время принимали участие все известные оружейники. Значительный вклад в развитие боеприпасов и оружия под них внес французский конструктор Казимир Лефоше. В начале тридцатых годов он занимался тематикой казнозарядного оружия, использующего патроны с бумажной гильзой и отдельные капсюли. Очередной образец такого рода был запатентован в 1832 году, и вскоре оружейник предложил совершенно новую конструкцию оружия и боеприпаса для него.
Cartouche à broche
Главной целью всех оружейников того времени было размещение всех компонентов патрона в одной гильзе. К. Лефоше предложил оригинальный вариант решения такой задачи. Его вариант унитарного патрона предусматривал использование цилиндрической гильзы, в которой помещались пуля, порох и специальная система зажигания. Отличительной чертой последней было использование специальной детали, заменяющей боек оружия.
Предлагалось применение гильзы бесфланцевого типа, собранной из металлического дна и картонного корпуса. Внутри гильзы, вблизи ее донца на стенке, предлагалось помещать миниатюрный стакан-капсюль с ударным составом для воспламенения порохового заряда. В противоположной стенке гильзы предусматривалось отверстие. В отверстие и в открытую часть стакана предлагалось помещать тонкий стержень-шпильку. При выстреле он должен был выполнять функции бойка, передавая импульс курка ударному составу. Какие-либо существенные нововведения в контексте пули или порохового заряда не применялись.
Особая конструкция средств воспламенения – в первую очередь, наличие шпильки, дало новому патрону соответствующее название. Во Франции такой боеприпас стали называть «cartouche à broche». В русском языке закрепился термин «шпилечный патрон». Кроме того, на протяжении многих лет шпилечный боеприпас, в знак признания заслуг конструктора, именовали патроном Лефоше.
Для использования патрона Лефоше требовалось оружие с определенными особенностями. Главная – наличие проточки в казенном срезе ствола. При досылании патрона в патронник в эту проточку должна была входить шпилька. Ее свободный конец должен был выступать над поверхностью ствола. Оружие следовало оснастить подпружиненным курком, способным бить по шпильке и инициировать воспламенение ударного состава. Кроме того, в конструкции оружия требовалось предусмотреть средства защиты шпилек, предохраняющие их от случайного удара.
К. Лефоше сразу предложил новые образцы оружия под оригинальный патрон, но в силу определенных причин они не получили желаемой популярности. Покупателям предлагались многоствольные бундельревольверы – многозарядное оружие с неподвижным блоком стволом, а также винтовки и ружья разных калибров под отличающиеся патроны.
Однако в течение нескольких лет «картуш-а-брош» не получали должного внимания со стороны армий и стрелков-любителей. Одной из главных причин этого была не самая удачная конструкция патрона. Составная гильза с металлическим дном и картонной стенкой не обеспечивала желаемую обтюрацию, в результате чего существенная часть газов прорывалась через казенник. Требовалось дальнейшее совершенствование конструкции.
В 1846 году парижский оружейник Бенжамин Улье предложил вариант глубокой модернизации патрона Лефоше. В его версии это изделие получило полноценную металлическую гильзу и пыж для лучшей обтюрации в канале ствола. Также предусматривались иные мелкие нововведения, направленные на повышение технических и эксплуатационных характеристик. Б. Улье запатентовал свою версию шпилечного патрона и затем занялся ее продвижением на оружейном рынке.
Патрон с металлической гильзой имел очевидные преимущества перед исходной конструкцией. Кроме того, боеприпас Лефоше-Улье имел все необходимые компоненты, что облегчало подготовку к выстрелу и последующую перезарядку. Как следствие, во второй половине сороковых годов XIX века французские стрелки и военные стали проявлять большой интерес к новому патрону и оружию под него. Достаточно быстро на рынке появились и закрепились новые винтовки и револьверы под шпилечный патрон, созданные К. Лефоше и другими оружейниками.
Мировой успех
В 1851 году в Лондоне состоялась Великая выставка промышленных работ всех народов. Вместе с другими инженерами и промышленниками Францию представлял Казимир Лефоше. Его оружие и патроны заинтересовали иностранных специалистов, в том числе молодого оружейника Эдвина Чарльза Ходжеса. Вскоре он объединил усилия с конструктором Джозефом Лэнгом и основал собственную компанию по производству шпилечных патронов и оружия под них. В 1853 году новая фирма выпустила первую продукцию и завоевала определенную популярность в Великобритании.
К этому времени Казимир Лефоше и его сын Эжен успели создать и представить на рынке целый ряд вооружений под «картуш-а-брош» разных калибров. Эти изделия пользовались популярностью и продавались как во Франции, так и в зарубежных странах. Успех компаний Ходжеса-Лэнга и Лефоше оказал влияние на рынок. Вскоре появились новые производители оружия под оригинальный унитарный патрон «со встроенным бойком».
В 1854 году Э. Лефоше разработал новый револьвер под шпилечный патрон калибра 12 мм. Это изделие предложили армии, и военные заинтересовались новым образцом. После длительных испытаний и ряда бюрократических процедур, в 1858 году револьвер Lefaucheux M1858 официально поступил на вооружение французского флота; затем его заказали сухопутные войска. Примечательно, что Франция стала первой в мире страной, поставившей на вооружение револьвер. Этот факт стал дополнительной рекламой для нового оружия и оригинальных патронов.
Вскоре револьверы марки «Лефоше» заинтересовали военных ряда других стран, что привело к известным последствиям. К примеру, в 1859 году французское оружие испытали в России, результатом чего стали несколько договоров на поставку. С 1860-го револьверы и боеприпасы иностранного производства закупались для Жандармского корпуса. Вскоре российская сторона приобрела необходимую документацию, что позволило развернуть производство вооружений на своих заводах.
Кроме оригинальных револьверов от компании Э. Лефоше на рынке присутствовали лицензионные копии и самостоятельные разработки других мастерских. Кроме того, выпускались винтовки и ружья, способные использовать шпилечный патрон. В целом, шпилечные патроны смогли отвоевать значительную часть рынка и потеснить существующие конструкции, не отличавшиеся совершенством.
Проблемная конструкция
Шпилечный патрон конструкции Лефоше-Улье имел массу преимуществ перед менее совершенными боеприпасами более старых типов. Однако появление новых, более удачных конструкций ударило по его позициям. Новые разработки в области унитарных патронов позволили решить имеющиеся задачи без характерных недостатков патрона Лефоше. Как следствие, новые боеприпасы они достаточно быстро вытеснили шпилечные патроны.
Главной особенностью «cartouche à broche» было наличие собственных средств воспламенения – ударного состава и шпильки. Эти детали давали особые возможности, но при этом создавали некоторые проблемы как для оружейников, так и для стрелков. По сути, речь шла о чрезмерном усложнении конструкции. Наличие собственного «бойка» в виде шпильки затрудняло проектирование, производство и эксплуатацию оружия.
Патрон Лефоше мог быть помещен в патронник только правильным образом: поворот боеприпаса вокруг продольной оси не обеспечивал полное досылание и выстрел. Это обстоятельство затрудняло разработку нового оружия, а также усложняло подготовку к стрельбе. При нахождении патрона в патроннике или в барабане револьвера за пределы конструкции оружия выступал кончик шпильки. Случайный удар по нему мог привести к выстрелу, из-за чего в конструкции оружия следовало предусмотреть ту или иную защиту. К примеру, револьверы Lefaucheux M1854/1858 с этой целью получили изогнутую Г-образную деталь. При росте калибра и мощности оружия соразмерно увеличивались габариты и масса защиты. Это обстоятельство негативно сказалось на развитии и продажах ружей компании Э. Лефоше под специальные шпилечные патроны с дробью.
Несовершенство материалов и конструкции гильзы могло приводить к характерным проблемам. Металлические или составные гильзы с отверстием под шпильку допускали прорыв газов через казенник. Кроме того, несмотря на некоторый сброс давления, гильзы раздувались. Отсутствие закраины чрезвычайно затрудняло извлечение стреляной гильзы. На практике это означало, что в любой момент преимущества в скорострельности могли превратиться в необходимость манипуляций с шомполом.
На смену шпилечным патронам шли новые боеприпасы унитарного типа. Такие патроны имели выступающую закраину, облегчавшую извлечение гильзы из патронника. Кроме того, они оснащались менее сложными, но более эффективными средствами воспламенения. Ударный состав внутри закраины или капсюль в донце были проще и удобнее системы со шпилькой. Наконец, отсутствие шпильки не накладывало никаких ограничений на положение патрона в барабане или в патроннике, а также не приводило к риску случайного удара.
Внедрение и распространение унитарных патронов бокового или центрального воспламенения привело к постепенному перевооружению армий и частных стрелков. Менее удобное оружие под шпилечный патрон списывалось и заменялось более совершенными образцами. Впрочем, процесс замены потребовал немало времени. В армиях такое оружие оставалось до последних десятилетий XIX века, а гражданские стрелки пользовались подобными системами и в начале XX века.
Прошлое и настоящее
Значительная часть вооружений под патрон Лефоше была списана и утилизирована еще в XIX веке. Однако большие количества таких систем разных моделей все же сохранились в музеях и частных коллекциях. Отсутствие спроса привело к тому, что массовое производство шпилечных патронов прекратилось. Ведущие предприятия освоили выпуск новых боеприпасов, необходимых современному оружию.
Существенная часть сохранившихся антикварных вооружений сохраняет работоспособность. Кроме того, под заказ производятся новые образцы, как копии оружия прошлого, так и совершенно новые изделия. В связи с этим на рынке существует ограниченный спрос на необычные для нашего времени патроны. Некоторые зарубежные предприятия и мастерские в ограниченных количествах и под заказ выпускают шпилечные патроны разных типов. Такая продукция позволяет коллекционерам и любителям старинного оружия на практике познакомиться с интересной, но устаревшей системой.
По очевидным причинам, сейчас шпилечный патрон и оружие для него являются только интересной исторической диковинкой, напоминающей о прошлом стрелкового вооружения. Его возвращение на службу в том или ином виде попросту невозможно. Шпилечная система К. Лефоше проиграла конкуренцию более простым и совершенным изделиям, и ей не приходится рассчитывать на реванш. Впрочем, это не исключает современный интерес к разработкам прошлого.
Шпилечный патрон Казимира Лефоше, впоследствии совершенствовавшийся Бенжамином Улье и другими оружейниками, для своего времени был весьма прогрессивной разработкой. Предложенная конструкция, в целом, решала все поставленные задачи и показывала самые серьезные преимущества перед иными боеприпасами. Что касается врожденных недостатков такого патрона, то на фоне проблем прочих систем они не выглядели серьезными. Благодаря этому шпилечный боеприпас получил большое распространение и серьезно подвинул иные патроны. Однако дальнейшее развитие боеприпасов стрелкового оружия привело к появлению более удачных конструкций, сделавших шпилечные патроны ненужными.
По материалам сайтов:
http://modernfirearms.net/
http://army.lv/
http://nramuseum.org/
https://freemycollection.com/
https://thefirearmblog.com/
http://smallarmsreview.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Freemycollection.com, Wikimedia Commons
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