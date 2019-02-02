Уголовные будни Совета Федерации

«Недавно пришлось уйти в отставку двум чиновникам, связанным с торговлей энергоресурсами на Северном Кавказе. Имя одного из них, Рауля Арашукова, ничего не скажет жителям столицы, Урала или Сибири. А у нас на Кавказе эта отставка было воспринята с ликованием. Для наших бедных регионов цена топлива значит куда больше, чем для москвичей. Рыночная власть легко конвертируется в политическую, газовый олигарх Арашуков был всесилен и всевластен, делал, что хотел».

Страну потряхивает от очередного сообщения об аресте члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации! На этот раз лично генпрокурор и председатель СКР ловили в зале заседания сенатора Рауфа Арашукова.Картина маслом. Скачущий по залу самый молодой сенатор России. Каменное лицо и ледяной голос Матвиенко, требующий от бегунка сесть на место и прекратить сопротивление. Только вот спецназ не вызывали. Недоработка вышла.Ну а то, что, по официальному сообщению СКР о том, что сенатор не знает русского языка в достаточной степени и требует переводчика, совсем добило журналистов и всех тех, кто интересовался событием. И главное, переводчика ему предоставили! Признали, что не владеет сенатор государственным языком!Только смеха-то на самом деле мало. Высший орган власти, в котором заседал убийца. Ничего так расклад.А ведь СФ не так многочислен, как Государственная Дума РФ. Всего 187 человек (170 представителей регионов и 17 представителей президента) в максимальной комплектации. И при этом СФ уже увеличил нашу криминальную статистику на 16 человек.12 сенаторов уже осуждены за различные преступления. Трое спрятались так, что даже международный розыск результатов не дает. Ну и сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, который пошел по пути еще одного сенатора, Игоря Изместьева (пожизненный срок за убийство).Ничего так арифметика для обывателя? Двое убийц-сенаторов! За 15 лет!Смех, да и только. При этом даже депутат местного органа самоуправления типа «проверяется» на причастность к криминалу «досконально». Этого никто не скрывает. Любой кандидат знает это.Тем не менее, откатим повествование немного назад. В 2011 год. В самый его конец, когда в декабре вице-премьер Сечин потребовал лишить некоего Арашукова всех занимаемых постов в газотранспортных компаниях Ставрополья.Процитируем Вячеслава Дерева, сенатора от Карачаево-Черкесии. Вот что он сказал в тот год:Вот так господин Дерев оценил деятельность господина Арашукова.Это был 2011 год. Возвращаемся в 2019-й.Но вот закавыка: в 2019-м на месте радовавшегося увольнению Арашукова сенатора Дерева мы не видим. Зато видим на месте Дерева сына Арашукова!Арашуковы оккупировали региональные структуры Газпрома на юге России, а тот самый изгнанный по требованию Сечина Рауль Арашуков — о-ля-ля! — снова в Газпроме, уже в головной компании Газпрома, в Питере, советник и мультимиллиардер.И тут вспоминается ярчайшее выступление Соловьева . Да, Владимир Рудольфович если отрабатывает, то только на совесть. Он очень убедительно рассказывал, что госпожа Матвиенко была «не в курсе».Но вот сегодня верится в это с огромным трудом. И тогда возникает вопрос: а что тогда Матвиенко делает в этом кресле? Если она не в курсе того, кто у нее заседает? Или настолько все равно? Или…?Конечно, «или». Тут уже даже оптимисту понятно, что госпожа сенаторша очень мягко говоря, засиделась в должности. Кресло жмет уже.То, что вроде бы нужный орган при госпоже Матвиенко превратился в некий притон уголовников, говорит о многом. И в отношении самого Совета, и в отношении его вечного председателя.Нет, понятно, что главная задача СФ – когда надо сами понимаете кому дружно голоснуть как надо. И все. Дальше «всем спасибо, все свободны».Спасибо соответствующим органам, сегодня свободны не все.А вообще, каждому есть смысл сделать маленький такой эксперимент. Спросите у ваших знакомых или просто у людей на улице, чем занимается Совет Федерации. Или ещё лучше, кто представляет ваш регион в этом Совете. Уверен, что большинство просто пожмет плечами. Неинтересно и не важно.Вот в Думе депутаты законы принимают. Иногда даже в пользу народа. А Совет?Из органа, представляющего интересы регионов на федеральном уровне, Совет Федерации превратился в орган, куда регионы делегируют нужных людей или политических пенсионеров типа отставных губернаторов. Местечко теплое. Даже президент не может распустить этот орган.А ведь в первоначальном виде Совет был как раз тем противовесом, который стабилизировал ситуацию. Политические партии в ГД предлагали законопроект, а СФ рассматривал его уже с точки зрения полезности для регионов. Партийные фракции в СФ вроде бы запрещены Конституцией, потому там, понятное дело, царит безраздельно партия «ЕР».То, что сегодня происходит с принимаемыми законами, часто ориентированными только на отдельные регионы страны, происходит именно потому, что интересы регионов сенаторам до лампочки. Они просто переехали в Москву. На откорм.Но вернемся к сенатору Арашукову.Как могло случиться, что человек, к которому были претензии именно по криминальным вопросам ещё в 2016 году, когда его назначали на должность, все-таки прошел все проверки и получил сенаторскую неприкосновенность и прочие прелести?Неужели виноваты органы? Те самые, внутренние или безопасности? Не доглядели? А может, кто-то нажал на руководство и попросил заткнуться?А что? Такая версия вполне имеет право быть. Вспомните сколько губернаторов у нас сегодня в местах не столь отдаленных. Не поверите, но уже 6!Юрченко (Новосибирск), Денин (Брянск), Нелидов (Карелия), Хорошавин (Сахалин), Гейзер (Коми), Белых (Киров). Впечатляет?Есть ещё два десятка заместителей и глав правительств. Есть тройка глав парламентов регионов. Есть ещё три с половиной десятка глав крупных (больше 10 тыс.) городов и глав администраций.Но сидят, честно говоря, в основном за взятки.Но тут несколько другой расклад. Убийство, точнее, два убийства, в которых обвиняется Арашуков-младший, как-то мало вяжется с дальнейшими действиями правоохранителей. Да и сомнительно, что уже закрытые и забытые дела вновь привлекли внимание СКР. По закону так, а по жизни...По дальнейшим действиям СКР становится понятным, откуда дует ветер. Обыск в домах сенатора и его отца. Арест отца. Как это связать в одну картинку?Для этого стоит посмотреть чуть в другую сторону. Задержания-то продолжаются. Интересные такие задержания. Среди менеджеров высшего звена «Газпрома».И информация гуляет о совершенно другом деле, по которому эти аресты проводят. Речь идет уже не об убийстве, а о хищении в особо крупных размерах. Называют сумму в 30 млрд. рублей.Просто списочно назовем, и всё станет ясно.Задержаны:Арашуков Рауль Такбиевич — советник гендиректора «Газпром Межрегионгаз».Арашуков Руслан Михайлович — гендиректор астраханского отделения «Газпром Газораспределение».Травинов Игорь Владимирович — гендиректор ставропольского «Газпром Межрегионгаз».Романов Николай Иванович — заместитель Травинова.Хашукоев Гузер Валерьевич — гендиректор «Газпром Межрегионгаз» в Минеральных Водах.Следствие разберется, кто воровал, кому передавал и где эти деньги в конечном счете оказывались. Можно предположить, что именно эти деньги и стали толкачом для избрания сенатором сына «уважаемого в республике человека». Но фактов у нас нет. Однако рассчитываем, что СКР достаточно серьезная организация, чтобы распутывать такие клубки.Но возникают вопросы к верхней палате нашего парламента и лично к её председателю Валентине Ивановне Матвиенко. Неужели никто в СФ не знал о тайной жизни самого молодого сенатора до избрания в Совет?Неужели служба безопасности не информировала председателя о своих сомнениях по поводу криминального прошлого Рауфа Арашукова? Неужели сама госпожа председатель не интересовалась такой головокружительной карьерой нового сенатора?Конечно, нет. Зачем это госпоже Матвиенко? У нее есть более серьезные дела.Остается только выразить надежду на то, что другими более серьезными делами теперь займутся более серьезные люди из более серьезных контор. ФСБ, СКР – очень хорошие аббревиатуры. ГП тоже хорошо звучит.