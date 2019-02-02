Фрегаты ВМФ РФ получают ослепляющие системы 5П-42 "Филин"
В пресс-службе компании «Росэлектроника» сообщили СМИ о начале поставок для ВМФ РФ особых комплексов для постановки визуально-оптических помех. РИА Новости сообщает, что речь идёт о системах 5П-42 «Филин», которые способны «ослеплять» противника. Какие конкретно корабли российского Военно-морского флота оснащены комплексами «Филин»?
Это проходящий заводские испытания новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов», а также другой фрегат – уже переданный ВМФ РФ (в прошлом году) «Адмирал Горшков». Также предполагается установка «Филинов» ещё на пару фрегатов проекта 22350. Это многоцелевые корабли дальней морской зоны с полным водоизмещением около 5,4 тыс. тонн, строительством которых занимается «Северная верфь». Дальность плавания таких фрегатов составляет до 4,5 тыс. морских миль.
Если говорить о станции помех «Филин», то она позволяет в ночное время суток, а также при наступлении сумерек подавлять визуально-оптические и оптико-электронные каналы наблюдения, а также прицеливания. Фактически оружие, которое с помощью таких каналов наводится на цель, эту цель теряет. Происходит это за счёт использования принципа модуляции яркости излучения в видимой части электромагнитного спектра. Колебания яркости низкой частоты осуществляют воздействие на органы зрения, что приводит к временным их расстройствам у противника. Подчёркивается, что эти расстройства носят обратимый характер.
Противник теряет способность к прицельной стрельбе из различных видов стрелкового оружия, включая снайперское, по тем мишеням, которые прикрываются «Филином». Действия «Филина» во время испытаний – до 2 км. Сами испытуемые отметили, что у каждого пятого перед глазами появлялось белое пятно, а примерно у половины возникало головокружение, дезориентация в пространстве, тошнота.
Отмечается, что приборы ночного видения, лазерные дальномеры, системы наведения управляемых ракет «Филин» подавляет на дистанции до 5 км.
Фрегат "Адмирал Горшков"
Это проходящий заводские испытания новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов», а также другой фрегат – уже переданный ВМФ РФ (в прошлом году) «Адмирал Горшков». Также предполагается установка «Филинов» ещё на пару фрегатов проекта 22350. Это многоцелевые корабли дальней морской зоны с полным водоизмещением около 5,4 тыс. тонн, строительством которых занимается «Северная верфь». Дальность плавания таких фрегатов составляет до 4,5 тыс. морских миль.
Если говорить о станции помех «Филин», то она позволяет в ночное время суток, а также при наступлении сумерек подавлять визуально-оптические и оптико-электронные каналы наблюдения, а также прицеливания. Фактически оружие, которое с помощью таких каналов наводится на цель, эту цель теряет. Происходит это за счёт использования принципа модуляции яркости излучения в видимой части электромагнитного спектра. Колебания яркости низкой частоты осуществляют воздействие на органы зрения, что приводит к временным их расстройствам у противника. Подчёркивается, что эти расстройства носят обратимый характер.
Противник теряет способность к прицельной стрельбе из различных видов стрелкового оружия, включая снайперское, по тем мишеням, которые прикрываются «Филином». Действия «Филина» во время испытаний – до 2 км. Сами испытуемые отметили, что у каждого пятого перед глазами появлялось белое пятно, а примерно у половины возникало головокружение, дезориентация в пространстве, тошнота.
Отмечается, что приборы ночного видения, лазерные дальномеры, системы наведения управляемых ракет «Филин» подавляет на дистанции до 5 км.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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