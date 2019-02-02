Договор РСМД впал в кому в День сурка
Итак, со 2 февраля США приостанавливают свое участие в Договоре РСМД (Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), потому что "Россия нарушает Договор". Любопытно, что произошло это в День сурка — есть в этом некий скрытый символизм.
Пока что это не конец Договора, но это начало его агонии. Можно сказать, что больной впал в кому. А через полгода его ждет неминуемая кончина. При этом заявления Трампа о желании заключения нового ДРСМД, но с участием Китая, в общем, тоже несостоятельны. Китай не пойдет пока ни на какие соглашения по РСМД хотя бы потому, что нужно привлечь и Индию, а там и Пакистан, и КНДР, и, по-хорошему, и Израиль. А разве эти страны готовы к такому соглашению? Нет. Не готов и Китай. Тем более что китайские средства средней и меньшей дальности в значительной степени неядерные, и идти на ликвидацию этого оружия в рамках ядерного соглашения — зачем это делать? Трамп, может, этого не знает и не понимает, но его помощники, хотя бы некоторые, понимают четко, и это его заявление лишь попытка сыграть в показное миролюбие. Равно как и наши ответные миролюбивые заявления. Все хотят мира и готовятся защищать его любой ценой, вплоть до камня на камне...
Американцы предоставляют эти полгода "на размышления" не потому, что пытаются проявить "добрую волю" и дать нам время "вернуться к исполнению Договора", чего мы делать в любом случае не собираемся — нарушали мы его или нет, никто до сих пор ничего так и не доказал, равно как не доказано и обратное. И не собираемся еще и потому, что США свои нарушения исправлять тоже не собираются (реальные и приписываемые им, куда без этого). Просто такая полугодовая пауза прописана в самом Договоре.
Вот пунктом 2 американцы и воспользовались, прислав нам заявление об исключительных обстоятельствах. Что же теперь будет? Ну, для начала можно сказать, что в эти полгода никаких реальных шагов ни одна из сторон открыто предпринимать не будет. Договор формально еще действует, зачем открыто его нарушать (если можно продолжать делать то, что делали, или же не делать ничего, если ничего не нарушали).
А вот после, когда прекращение действия ДРСМД станет фактом, можно будет уже делать какие-то реальные открытые шаги. А пока — Россия может продолжать размещать "Искандеры-М" как со старым набором баллистических и крылатых ракет, так и с новыми пусковыми установками, рассчитанными на 4 КР вместо 2 на старой. США считают, что таких ракет у нас на вооружении уже порядка сотни, в составе "4 дивизионов". Очевидно, речь идет о 16 СПУ с 4 КР на каждой, ну и запасе ракет. Про эту пусковую можно заметить следующее — ее уже показывали более 10 лет назад, и тогда выдавали за наземную пусковую установку ПКР Club (экспортная версия КР морского базирования 3М14, на которую КР комплекса "Искандер-М" похожи, как родные сестры, что 9М728, более короткая, что более длинная 9М729). А вон оно как в итоге вышло — пригодилась в ином качестве. Да наверняка для этого и создавалась.
По самой этой новой пусковой можно заметить следующее. Если кто-то думает, что она предназначена только для КР, а БР комплекса "Искандер-М" на ней размещаться не должны, то есть основания предполагать, что он ошибается. КР этого комплекса имеют транспортно-пусковые контейнеры (ТПК), и не нуждаются в укрывающем их от невзгод окружающего мира "сарае" и его раздвижной крыше. Да, для снижения радиолокационной заметности "сарай" для ракет полезен, как и для маскировки, но явно он предназначен не только для этого — его бы сделали менее "капитальным". А предназначен он для укрытия в нем ракет, ТПК не имеющих, то есть баллистических ракет комплекса. Вероятно, тоже 4 штук. При этом после прекращения действия ДРСМД ничто не помешает реализовать заложенный в комплекс потенциал, как на "старых" его БР (вроде реализации не только квазибаллистической, но и баллистической траектории, позволяющей значительно нарастить дальность, пусть и в ущерб неуязвимости, но ее можно повысить иными способами), так и то, что новая пусковая позволяет создать под нее более крупные и дальнобойные БР. Да и потенциал в самих КР комплекса в любом случае имеется, правы там были американцы, обвиняя Россию в хитрости, или нет, но это так. И презентация 9М729 Минобороны, в общем, не доказала американцам ничего, в том числе потому, что самой ракеты никто и не собирался показывать, а тем более — ее внутреннее устройство. Но американцы и не хотели ничего слушать, потому это было тем более не нужно. В общем, потенциал для наращивания дальности как на парке "старых" пусковых установок комплекса, так и на "новых" — имеется, и большой. Даже если имеющиеся КР комплекса не нарушают Договор, ничто не мешает разместить на этих пусковых их морских "сестер", обладающих реальной дальностью до 2600-3500 (по разным сведениям для неядерной и ядерной версий) километров. И выполнено это может быть очень быстро.
Также ничто не помешает возобновить приостановленную некоторое время назад программу ракетного комплекса "Рубеж". Переориентировав на задачи БРСД эту ракету, заявленную и испытанную как МБР. Но не показавшую свою максимальную межконтинентальную дальность, ограничившись в ходе испытаний пусками по Куре на дальность порядка 6-6,5 тыс. км, достаточно для зачета как МБР, но недостаточно для реального межконтинентального использования. Что, учитывая иное название программы "Рубеж-Авангард", вероятно, и не было нужно этой системе — есть версия, что система разрабатывалась под подобный же планирующий крылатый боевой блок, с которым ее дальность становилась достаточно для доставки бесплатных тераватт в США. А вот с более тяжелой головной частью, снабженной мощным комплексом средств преодоления ПРО и, скажем, 4-6 боевыми неманеврирующими блоками, она вполне может быть "деклассирована" до класса БРСД. И все это может быть проделано максимум за несколько лет — это если не слишком будут торопиться.
У американцев ситуация совершенно иная. Несмотря на имеющиеся ракеты-мишени, которые формально можно отнести к БРСД, создавать на их основе боевые ракеты они не будут, они попросту не годятся для серьезного оружия серьезной ядерной державы. Так что БРСД придется создавать почти с нуля, возможно, с использованием наработок Израиля, ну и что-то свое старое придется вспоминать. На создание таких систем с дальностями до 2200 км, по оценкам, может уйти не менее 7-8 лет, а то и более. И сейчас, ввиду отсутствия под новые ракеты ядерных боевых частей, единственное, что могут выполнить пока американцы, это размещение сначала на стационарных (те самые установленные на суше пусковые модули корабельных вертикальных ПУ Мк.41, используемые в программе Европейского сегмента ПРО США), а потом на мобильных пусковых установках, неядерных морских КР типа "Томагавк". Что не принесет никакого реального эффекта, потому что этих КР более, чем достаточно, на флоте, где они обладают и большей гибкостью применения, и маневренностью, и несравнимой выживаемостью, нежели одиноко стоящие незащищенные пусковые модули на суше. Тем более что ракеты неядерные, а применение их против ПВО России, в общем, малоперспективно, особенно в тех небольших количествах, которые пока могут быть размещены на суше. Да и против сильно улучшившейся, в том числе стараниями России, китайской ПВО, в общем, тоже не очень перспективно.
Несмотря на демонстрируемое осуждение России и поддержку "миротворческих усилий" США в области РСМД, союзниками по НАТО, никто не рвется размещать у себя даже неядерные изделия. Даже такие отмороженные русофобы, готовые практически на все, как поляки, и то, в общем, не рвутся. Было сообщение о том, что якобы министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью "Шпигелю" заявил о желании разместить ядерные ракеты в Европе, но это было тут же дезавуировано польским МИД. Процитируем ТАСС:
То есть Чапутович имел в виду уж точно не какие-то крайне гипотетические в ближайшее десятилетие "ядерные ракеты наземного базирования", а он имел в виду авиабомбы В-61, хранимые в Европе. Пока что и более ничего и не получится разместить при всем желании — нет ни ракет, ни тем более боезарядов для них. И недавно начатое "производство", как его изображают в наших зачастую не очень разбирающихся в теме СМИ, боезаряда малой мощности W-76-2 (которое не является производством, а лишь варварской вивисекцией боезаряда W-76-1), вряд ли тут поможет — он предназначен не для крылатых ракет, и не для БРСД, а предназначен он для БРПЛ "Трайдент-2" D5.
Возможно, и Россия пока тоже не будет активно запугивать европейцев новыми ракетами средней дальности, а продолжит развивать эту тему тихой сапой, но, скорее всего, будет немного иначе — размеры группировки таких ракет раздувать выше необходимого минимума пока не будут, но потенциал для решения континентальных задач без привлечения триады СЯС будет более чем достаточным. Особенно с учетом авиационных нестратегических и морских нестратегических ядерных средств.
При этом, однако, появилась информация о том, что США зато планируют размещение неядерных "Томагавков" на Гуаме. Мол, для создания угрозы Китаю. Честно говоря, в подобную глупость даже не хочется верить. Либо американские источники, распространившие подобную информацию, ее придумали, либо в высоких кругах в Вашингтоне совсем стало плохо с адекватностью. Гуам слишком далеко от Китая, чтобы даже ранее существовавшие ядерные "Томагавки" могли оттуда долететь до КНР. До китайского побережья оттуда, по самому короткому пути, 3000 км, а дальность ядерного варианта составляла 2500км. А ведь нужно не только до побережья долететь. А неядерные "Томагавки" значительно уступают в дальности. Да и зачем держать там КР, если на кораблях Тихоокеанского флота США их и так полно? И подойти на тысячу или полторы к берегу Китая они вполне в состоянии. Другой вопрос, если речь пойдет об Окинаве. От нее до китайских берегов — всего 650 км, до КНДР — 1300 км, до нашего Приморья — 1800 км. Или, скажем, о какой-то еще базе на территории "независимой" Японии, всей "незалежности" которой хватает лишь на выражение протестов России по поводу деятельности на наших Курилах и на выпрашивание этих самых островов, при этом делаются заявления, исключающие передачу даже последнего камня из гряды Хабомаи (например, про неразмещение баз США). Конечно, неядерные КР — не особенно серьезная угроза, особенно на фоне наличия флота США с ними же, но учитывать ее в этом случае уже придется в своих планах, прежде всего, китайским товарищам. И навести чего-нибудь баллистическое дополнительно на старых японских "друзей". Безопаснее японцам от этого, конечно же, не станет, но вряд ли им хватит смелости обвинить в этом их американских патронов.
Да и вообще мир без Договора РСМД, несмотря на ряд преимуществ, которые получит Россия, безопаснее все равно не станет.
Пока что это не конец Договора, но это начало его агонии. Можно сказать, что больной впал в кому. А через полгода его ждет неминуемая кончина. При этом заявления Трампа о желании заключения нового ДРСМД, но с участием Китая, в общем, тоже несостоятельны. Китай не пойдет пока ни на какие соглашения по РСМД хотя бы потому, что нужно привлечь и Индию, а там и Пакистан, и КНДР, и, по-хорошему, и Израиль. А разве эти страны готовы к такому соглашению? Нет. Не готов и Китай. Тем более что китайские средства средней и меньшей дальности в значительной степени неядерные, и идти на ликвидацию этого оружия в рамках ядерного соглашения — зачем это делать? Трамп, может, этого не знает и не понимает, но его помощники, хотя бы некоторые, понимают четко, и это его заявление лишь попытка сыграть в показное миролюбие. Равно как и наши ответные миролюбивые заявления. Все хотят мира и готовятся защищать его любой ценой, вплоть до камня на камне...
Американцы предоставляют эти полгода "на размышления" не потому, что пытаются проявить "добрую волю" и дать нам время "вернуться к исполнению Договора", чего мы делать в любом случае не собираемся — нарушали мы его или нет, никто до сих пор ничего так и не доказал, равно как не доказано и обратное. И не собираемся еще и потому, что США свои нарушения исправлять тоже не собираются (реальные и приписываемые им, куда без этого). Просто такая полугодовая пауза прописана в самом Договоре.
Статья XV
1. Настоящий Договор является бессрочным.
2. Каждая из Сторон в порядке осуществления своего государственного суверенитета имеет право выйти из настоящего Договора, если она решит, что связанные с содержанием настоящего Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы. Она уведомляет другую Сторону о принятом ею решении выйти из настоящего Договора за шесть месяцев до выхода. В таком уведомлении содержится заявление об исключительных обстоятельствах, которые уведомляющая Сторона рассматривает как поставившие под угрозу ее высшие интересы.
1. Настоящий Договор является бессрочным.
2. Каждая из Сторон в порядке осуществления своего государственного суверенитета имеет право выйти из настоящего Договора, если она решит, что связанные с содержанием настоящего Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы. Она уведомляет другую Сторону о принятом ею решении выйти из настоящего Договора за шесть месяцев до выхода. В таком уведомлении содержится заявление об исключительных обстоятельствах, которые уведомляющая Сторона рассматривает как поставившие под угрозу ее высшие интересы.
Вот пунктом 2 американцы и воспользовались, прислав нам заявление об исключительных обстоятельствах. Что же теперь будет? Ну, для начала можно сказать, что в эти полгода никаких реальных шагов ни одна из сторон открыто предпринимать не будет. Договор формально еще действует, зачем открыто его нарушать (если можно продолжать делать то, что делали, или же не делать ничего, если ничего не нарушали).
А вот после, когда прекращение действия ДРСМД станет фактом, можно будет уже делать какие-то реальные открытые шаги. А пока — Россия может продолжать размещать "Искандеры-М" как со старым набором баллистических и крылатых ракет, так и с новыми пусковыми установками, рассчитанными на 4 КР вместо 2 на старой. США считают, что таких ракет у нас на вооружении уже порядка сотни, в составе "4 дивизионов". Очевидно, речь идет о 16 СПУ с 4 КР на каждой, ну и запасе ракет. Про эту пусковую можно заметить следующее — ее уже показывали более 10 лет назад, и тогда выдавали за наземную пусковую установку ПКР Club (экспортная версия КР морского базирования 3М14, на которую КР комплекса "Искандер-М" похожи, как родные сестры, что 9М728, более короткая, что более длинная 9М729). А вон оно как в итоге вышло — пригодилась в ином качестве. Да наверняка для этого и создавалась.
По самой этой новой пусковой можно заметить следующее. Если кто-то думает, что она предназначена только для КР, а БР комплекса "Искандер-М" на ней размещаться не должны, то есть основания предполагать, что он ошибается. КР этого комплекса имеют транспортно-пусковые контейнеры (ТПК), и не нуждаются в укрывающем их от невзгод окружающего мира "сарае" и его раздвижной крыше. Да, для снижения радиолокационной заметности "сарай" для ракет полезен, как и для маскировки, но явно он предназначен не только для этого — его бы сделали менее "капитальным". А предназначен он для укрытия в нем ракет, ТПК не имеющих, то есть баллистических ракет комплекса. Вероятно, тоже 4 штук. При этом после прекращения действия ДРСМД ничто не помешает реализовать заложенный в комплекс потенциал, как на "старых" его БР (вроде реализации не только квазибаллистической, но и баллистической траектории, позволяющей значительно нарастить дальность, пусть и в ущерб неуязвимости, но ее можно повысить иными способами), так и то, что новая пусковая позволяет создать под нее более крупные и дальнобойные БР. Да и потенциал в самих КР комплекса в любом случае имеется, правы там были американцы, обвиняя Россию в хитрости, или нет, но это так. И презентация 9М729 Минобороны, в общем, не доказала американцам ничего, в том числе потому, что самой ракеты никто и не собирался показывать, а тем более — ее внутреннее устройство. Но американцы и не хотели ничего слушать, потому это было тем более не нужно. В общем, потенциал для наращивания дальности как на парке "старых" пусковых установок комплекса, так и на "новых" — имеется, и большой. Даже если имеющиеся КР комплекса не нарушают Договор, ничто не мешает разместить на этих пусковых их морских "сестер", обладающих реальной дальностью до 2600-3500 (по разным сведениям для неядерной и ядерной версий) километров. И выполнено это может быть очень быстро.
Также ничто не помешает возобновить приостановленную некоторое время назад программу ракетного комплекса "Рубеж". Переориентировав на задачи БРСД эту ракету, заявленную и испытанную как МБР. Но не показавшую свою максимальную межконтинентальную дальность, ограничившись в ходе испытаний пусками по Куре на дальность порядка 6-6,5 тыс. км, достаточно для зачета как МБР, но недостаточно для реального межконтинентального использования. Что, учитывая иное название программы "Рубеж-Авангард", вероятно, и не было нужно этой системе — есть версия, что система разрабатывалась под подобный же планирующий крылатый боевой блок, с которым ее дальность становилась достаточно для доставки бесплатных тераватт в США. А вот с более тяжелой головной частью, снабженной мощным комплексом средств преодоления ПРО и, скажем, 4-6 боевыми неманеврирующими блоками, она вполне может быть "деклассирована" до класса БРСД. И все это может быть проделано максимум за несколько лет — это если не слишком будут торопиться.
У американцев ситуация совершенно иная. Несмотря на имеющиеся ракеты-мишени, которые формально можно отнести к БРСД, создавать на их основе боевые ракеты они не будут, они попросту не годятся для серьезного оружия серьезной ядерной державы. Так что БРСД придется создавать почти с нуля, возможно, с использованием наработок Израиля, ну и что-то свое старое придется вспоминать. На создание таких систем с дальностями до 2200 км, по оценкам, может уйти не менее 7-8 лет, а то и более. И сейчас, ввиду отсутствия под новые ракеты ядерных боевых частей, единственное, что могут выполнить пока американцы, это размещение сначала на стационарных (те самые установленные на суше пусковые модули корабельных вертикальных ПУ Мк.41, используемые в программе Европейского сегмента ПРО США), а потом на мобильных пусковых установках, неядерных морских КР типа "Томагавк". Что не принесет никакого реального эффекта, потому что этих КР более, чем достаточно, на флоте, где они обладают и большей гибкостью применения, и маневренностью, и несравнимой выживаемостью, нежели одиноко стоящие незащищенные пусковые модули на суше. Тем более что ракеты неядерные, а применение их против ПВО России, в общем, малоперспективно, особенно в тех небольших количествах, которые пока могут быть размещены на суше. Да и против сильно улучшившейся, в том числе стараниями России, китайской ПВО, в общем, тоже не очень перспективно.
Несмотря на демонстрируемое осуждение России и поддержку "миротворческих усилий" США в области РСМД, союзниками по НАТО, никто не рвется размещать у себя даже неядерные изделия. Даже такие отмороженные русофобы, готовые практически на все, как поляки, и то, в общем, не рвутся. Было сообщение о том, что якобы министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью "Шпигелю" заявил о желании разместить ядерные ракеты в Европе, но это было тут же дезавуировано польским МИД. Процитируем ТАСС:
"В разговоре с журналистом немецкого еженедельника по теме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) глава польской дипломатии отметил, что Европа в настоящее время базируется на ядерном сдерживании, гарантированном Североатлантическим альянсом. При этом он отметил, что в интересах Европы дальнейшее присутствие американских сил, в том числе ядерных", — информирует ведомство.
"На вопрос о возможности размещения ядерного оружия в Польше министр Чапутович четко подчеркнул, что "мы этого вообще не хотим". Глава польской дипломатии не исключил, что в будущем, как и сейчас, ядерное оружие будет обеспечивать мир в нашей части света. Возможные решения относительно места размещения этого вида оружия, однако, оставлены на усмотрение НАТО", — отмечает МИД Польши, напоминая, что "в настоящее время ядерное оружие находится в нескольких европейских странах".
"На вопрос о возможности размещения ядерного оружия в Польше министр Чапутович четко подчеркнул, что "мы этого вообще не хотим". Глава польской дипломатии не исключил, что в будущем, как и сейчас, ядерное оружие будет обеспечивать мир в нашей части света. Возможные решения относительно места размещения этого вида оружия, однако, оставлены на усмотрение НАТО", — отмечает МИД Польши, напоминая, что "в настоящее время ядерное оружие находится в нескольких европейских странах".
То есть Чапутович имел в виду уж точно не какие-то крайне гипотетические в ближайшее десятилетие "ядерные ракеты наземного базирования", а он имел в виду авиабомбы В-61, хранимые в Европе. Пока что и более ничего и не получится разместить при всем желании — нет ни ракет, ни тем более боезарядов для них. И недавно начатое "производство", как его изображают в наших зачастую не очень разбирающихся в теме СМИ, боезаряда малой мощности W-76-2 (которое не является производством, а лишь варварской вивисекцией боезаряда W-76-1), вряд ли тут поможет — он предназначен не для крылатых ракет, и не для БРСД, а предназначен он для БРПЛ "Трайдент-2" D5.
Возможно, и Россия пока тоже не будет активно запугивать европейцев новыми ракетами средней дальности, а продолжит развивать эту тему тихой сапой, но, скорее всего, будет немного иначе — размеры группировки таких ракет раздувать выше необходимого минимума пока не будут, но потенциал для решения континентальных задач без привлечения триады СЯС будет более чем достаточным. Особенно с учетом авиационных нестратегических и морских нестратегических ядерных средств.
При этом, однако, появилась информация о том, что США зато планируют размещение неядерных "Томагавков" на Гуаме. Мол, для создания угрозы Китаю. Честно говоря, в подобную глупость даже не хочется верить. Либо американские источники, распространившие подобную информацию, ее придумали, либо в высоких кругах в Вашингтоне совсем стало плохо с адекватностью. Гуам слишком далеко от Китая, чтобы даже ранее существовавшие ядерные "Томагавки" могли оттуда долететь до КНР. До китайского побережья оттуда, по самому короткому пути, 3000 км, а дальность ядерного варианта составляла 2500км. А ведь нужно не только до побережья долететь. А неядерные "Томагавки" значительно уступают в дальности. Да и зачем держать там КР, если на кораблях Тихоокеанского флота США их и так полно? И подойти на тысячу или полторы к берегу Китая они вполне в состоянии. Другой вопрос, если речь пойдет об Окинаве. От нее до китайских берегов — всего 650 км, до КНДР — 1300 км, до нашего Приморья — 1800 км. Или, скажем, о какой-то еще базе на территории "независимой" Японии, всей "незалежности" которой хватает лишь на выражение протестов России по поводу деятельности на наших Курилах и на выпрашивание этих самых островов, при этом делаются заявления, исключающие передачу даже последнего камня из гряды Хабомаи (например, про неразмещение баз США). Конечно, неядерные КР — не особенно серьезная угроза, особенно на фоне наличия флота США с ними же, но учитывать ее в этом случае уже придется в своих планах, прежде всего, китайским товарищам. И навести чего-нибудь баллистическое дополнительно на старых японских "друзей". Безопаснее японцам от этого, конечно же, не станет, но вряд ли им хватит смелости обвинить в этом их американских патронов.
Да и вообще мир без Договора РСМД, несмотря на ряд преимуществ, которые получит Россия, безопаснее все равно не станет.
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
- Использованы фотографии:
- Vitaly V. Kuzmin, vitalykuzmin.net, commons.wikimedia.org
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