Договор РСМД впал в кому в День сурка

Статья XV

1. Настоящий Договор является бессрочным.

2. Каждая из Сторон в порядке осуществления своего государственного суверенитета имеет право выйти из настоящего Договора, если она решит, что связанные с содержанием настоящего Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу ее высшие интересы. Она уведомляет другую Сторону о принятом ею решении выйти из настоящего Договора за шесть месяцев до выхода. В таком уведомлении содержится заявление об исключительных обстоятельствах, которые уведомляющая Сторона рассматривает как поставившие под угрозу ее высшие интересы.

"В разговоре с журналистом немецкого еженедельника по теме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) глава польской дипломатии отметил, что Европа в настоящее время базируется на ядерном сдерживании, гарантированном Североатлантическим альянсом. При этом он отметил, что в интересах Европы дальнейшее присутствие американских сил, в том числе ядерных", — информирует ведомство.

"На вопрос о возможности размещения ядерного оружия в Польше министр Чапутович четко подчеркнул, что "мы этого вообще не хотим". Глава польской дипломатии не исключил, что в будущем, как и сейчас, ядерное оружие будет обеспечивать мир в нашей части света. Возможные решения относительно места размещения этого вида оружия, однако, оставлены на усмотрение НАТО", — отмечает МИД Польши, напоминая, что "в настоящее время ядерное оружие находится в нескольких европейских странах".