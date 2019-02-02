СМИ и очевидцы рассказали о взрыве в небе над Кубой
Активно обсуждается взрыв в небе над западной частью Кубы. При этом точных данных о том, что конкретно явилось причиной взрыва, не приводится. По неподтверждённым данным, речь может идти о падении метеорита, или даже двух. Туристы и жители Кубы в социальных сетях размещают фотографии с обломками, которые действительно являются похожими на фрагменты объекта, прилетевшего из космоса.
Кубинская газета Granma публикует снимки тех самых обломков, которые находят люди на западе Острова Свободы. Речь идёт об обломках, обнаруженных в нескольких городах страны: Пальмарито, Дос-Эрманас, Лос-Жасмин, Эль-Куахани и др. Самый большой фрагмент, обнаруженный после взрыва в небе, имеет длину около 11 см. Проведённый экспресс-анализ показал, что фрагмент содержит такие вещества как магний, никель и силикат железа.
Из сообщения: В небе местные жители увидели огненный шар, который двигался по небу, оставляя за собой след. После этого последовал мощный взрыв.
Изучением этого явления занимается Институт геофизики и астрономии, а также Центр экологических исследований Кубы при поддержке правительства страны. Работа ведётся под эгидой Министерства науки, технологий и окружающей среды.
Одно из многочисленных видео полёта объекта:
Следует отметить, что никаких сообщений о приближении 1 февраля к Земле относительно крупных обломков того или иного небесного тела в сводках астрономических обсерваторий не приводилось.
Кубинская газета Granma публикует снимки тех самых обломков, которые находят люди на западе Острова Свободы. Речь идёт об обломках, обнаруженных в нескольких городах страны: Пальмарито, Дос-Эрманас, Лос-Жасмин, Эль-Куахани и др. Самый большой фрагмент, обнаруженный после взрыва в небе, имеет длину около 11 см. Проведённый экспресс-анализ показал, что фрагмент содержит такие вещества как магний, никель и силикат железа.
Из сообщения: В небе местные жители увидели огненный шар, который двигался по небу, оставляя за собой след. После этого последовал мощный взрыв.
Изучением этого явления занимается Институт геофизики и астрономии, а также Центр экологических исследований Кубы при поддержке правительства страны. Работа ведётся под эгидой Министерства науки, технологий и окружающей среды.
Одно из многочисленных видео полёта объекта:
Следует отметить, что никаких сообщений о приближении 1 февраля к Земле относительно крупных обломков того или иного небесного тела в сводках астрономических обсерваторий не приводилось.
- Использованы фотографии:
- Фатима Ривера Амадор (Куба)
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