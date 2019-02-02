Трамп заявил о желании расширить круг участников ДРСМД

Я надеюсь на то, что мы сумеем собрать всех в большом и красивом зале для заключения нового договора. Этот договор будет намного лучше. И я хотел бы это увидеть.

Американский президент Дональд Трамп сделал заявление о том, что после приостановки выполнения обязанностей в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности он хотел бы заключить новый договор.В своём заявлении, адресованном журналистам, президент США сказал буквально следующее:Трамп даёт понять, что собирается в ДРСМД включить и другие (помимо США и России) страны, которые занимаются определённого рода разработками ракетных вооружений. Безусловно, в первую очередь речь идёт о Китае, который в последнее время открыто провёл несколько тренировок с использованием различных модификаций своих ракетных комплексов, в том числе и версии DF-26. Ракеты этих систем относятся к ракетам средней дальности – тем самым, которые запрещены договором РСМД, заключённым в 1987 году между США и СССР (китайской программы РСМД тогда не было даже на горизонте – по крайней мере, официально).Отдельный вопрос: будет ли Трамп пытаться усаживать в тот самый «большой и красивый зал» представителей Ирана, который также ведёт разработки ракетного оружия различных классов? Если у Трампа есть такие планы, то уже другой вопрос: как на это предложение отреагирует официальный Тегеран при учёте того, что США некоторое время назад бесцеремонно вышли из «ядерной сделки», которая рядом стран готовилась годами? Каков может быть уровень доверия к Вашингтону?По словам Трампа, США не могут ставить себя в опасное положение до того момента, пока «мы все не придём к чему-то единому – к тому, с чем все будут согласны».Напомним, что с сегодняшнего дня США приостанавливают исполнение своих обязательств в рамках ДРСМД на срок полгода. При этом, как накануне заявил госсекретарь Помпео, «если за это время Россия не вернётся к исполнению ДРСМД, то США окончательно из него выйдут».А в итоге США никак не могут однозначно дать ответ на вопрос: если проблема в том, чтобы расширить число участников ДРСМД, то с какой целью понадобилось устраивать весь этот цирк с претензиями к России и заявлениями якобы о нарушениях? Повод для выхода, чтобы создать новый договор?Ранее Москва предлагала США начать широкое обсуждение возможности расширения ДРСМД за счёт привлечения новых участников. Но США эти предложения проигнорировали. Однако теперь Трамп говорит ровно о том же, что предлагалось Россией. Правда, есть один нюанс: Россия делала предложение по расширению формата ДРСМД без приостановки его действия, а Вашингтон решил сначала своё участие в договоре приостановить, а затем начать готовить «большой и красивый зал» для переговоров.