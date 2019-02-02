В США создадут вертолётный двигатель с новыми параметрами

В США завершился конкурс на заключение контракта, который предусматривает создание двигателя для американского вертолёта нового поколения. Стало известно, что право на осуществление такой работы получила компания General Electric, которая обошла Advanced Turbine Engine Company. Теперь GE получит более полумиллиарда долларов (517 млн) для проектирования и производства усовершенствованного турбинного двигателя для винтокрылых машин с перспективными характеристиками.Генеральный директор военного кластера компании General Electric Aviation Тони Мэтис (Tony Mathis) заявил, что разработки планируется вести на базе двигателя GE T901, который заменил Т700. Новый двигатель, по его словам, станет базовым элементом для развития программы создания новейшего американского вертолёта. В США эта программа носит название FVL - Future Vertical Lift. Отмечено, что новые двигатели от GE будут учитывать боевой опыт вертолётной техники США в Ираке и Афганистане. В частности, предусматривается режим работы на предельной мощности при высоких «забортных» температурах и низкой относительной влажности воздуха. В сообщении представителя компании говорится, что изначально двигатели для AH-64 и UH-60 были спроектированы, исходя из средней высотности применения на уровне 4 тыс. футов (около 1,2 км). Однако средняя высотность использования в боевых операциях оказалась больше. Это приводило к ускоренному износу двигателей вертолётов армии США.Какие требования выставляются для нового двигателя? Мощность – около 3 тыс. л.с. Расход топлива должен быть на четверть ниже предыдущих моделей, срок службы на 20-25 процентов выше (например, от Т700).Стоит напомнить, что менее 3-х лет назад General Electric Aviation уже получала заказ от ВВС США на совершенствование уже имеющихся двигателей. Сумма контракта тогда составила 102 млн долларов. В частности, средства были потрачены на подбор новых сплавов, обеспечивающих снижение расхода топлива двигателем. Теперь – новый контракт и новое совершенствование.