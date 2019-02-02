Командующий ВМСУ заявил, что Крымский мост скоро рухнет

Да кому этот ваш мост нужен… Он сам рухнет через несколько лет, так как стоит на рубеже тектонических плит. Идти каким-то камикадзе, взрывать мост – это полный абсурд. Мосту скоро будет крышка! Идёт подмыв опор, землетрясения в Керчи каждый год по четыре-пять баллов.

Игорь Воронченко, являющийся командующий ВМС Украины, сделал заявления по поводу Крымского моста. Напомним, что ранее из Киева неоднократно звучали заявления известных политических и военных деятелей (включая секретаря СНБО Турчинова) о том, что у Украины «есть возможности по уничтожению моста через Керченский пролив». Воронченко заявил, что украинские военные корабли (катера) «никакой угрозы мосту не несли».Из заявления командующего украинскими военно-морскими силами:Но и это ещё не всё. Рассуждая о том, что мост «вот-вот сам разрушится», Воронченко заявил, что если его не разобьёт землетрясение, то «снесёт льдом». По словам моряка, который ранее был танкистом, наступят тридцатиградусные морозы, а образовавшийся лёд снесёт мост. Также Воронченко объявил, что мост могут разрушить подводные течения.Такое впечатление, что говорит это не кадровый офицер, командующий флотом, а базарная склочная торговка, которая всякий раз пытается сообщить окружающим о «сенсации».Ранее на Украине эксперты говорили о том, что якобы наблюдают движение опор Крымского моста. И это движение они каким-то образом определили по Google-картам. В ответ на это на самой Украине «экспертам» посоветовали отказаться от злоупотреблений спиртными напитками.