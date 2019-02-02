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Стало известно о времени выхода САО "Лотос" на госиспытания

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В ЦНИИТОЧМАШ сообщает о том, когда начнутся государственные испытания новейшей самоходки, создаваемой для нужд Воздушно-десантных сил. ИА «Интерфакс-АВН», ссылаясь на научно-исследовательский институт, пишет о том, что самоходный артиллерийский комплекс «Лотос» отправят на госиспытания в текущем году.




При этом выход «Лотоса» на госиспытания состоится после проведения всех необходимых испытаний на базе самого ЦНИИТОЧМАШ.

Самоходка «Лотос», как сообщается, имеет повышенную живучесть, обладает улучшенной эргономикой, боевыми и ходовыми характеристиками. Новый самоходный комплекс для ВДВ оснащается усовершенствованной пушкой, которая может использовать в том числе боеприпасы для ведения высокоточной стрельбы.

Основной калибр самоходного артиллерийского орудия 2С42 «Лотос» - 120-мм пушка. Она позволяет осуществлять до 8 выстрелов в минуту.

Эффективная дальность поражения при этом составляет до 13 км. Это почти на 50 процентов выше, чем у другой самоходки – «Нона». У «Лотоса» также повышенный запас хода – около пятисот км (это по топливу). Для перевода САО «Лотос» из походного в боевое положение требуется не более 30 секунд.

Максимальный угол наведения орудия составляет 80 градусов. Масса самоходки - 18 тонн. Расчёт - 4 человека.
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