Стало известно о времени выхода САО "Лотос" на госиспытания
В ЦНИИТОЧМАШ сообщает о том, когда начнутся государственные испытания новейшей самоходки, создаваемой для нужд Воздушно-десантных сил. ИА «Интерфакс-АВН», ссылаясь на научно-исследовательский институт, пишет о том, что самоходный артиллерийский комплекс «Лотос» отправят на госиспытания в текущем году.
При этом выход «Лотоса» на госиспытания состоится после проведения всех необходимых испытаний на базе самого ЦНИИТОЧМАШ.
Самоходка «Лотос», как сообщается, имеет повышенную живучесть, обладает улучшенной эргономикой, боевыми и ходовыми характеристиками. Новый самоходный комплекс для ВДВ оснащается усовершенствованной пушкой, которая может использовать в том числе боеприпасы для ведения высокоточной стрельбы.
Основной калибр самоходного артиллерийского орудия 2С42 «Лотос» - 120-мм пушка. Она позволяет осуществлять до 8 выстрелов в минуту.
Эффективная дальность поражения при этом составляет до 13 км. Это почти на 50 процентов выше, чем у другой самоходки – «Нона». У «Лотоса» также повышенный запас хода – около пятисот км (это по топливу). Для перевода САО «Лотос» из походного в боевое положение требуется не более 30 секунд.
Максимальный угол наведения орудия составляет 80 градусов. Масса самоходки - 18 тонн. Расчёт - 4 человека.
При этом выход «Лотоса» на госиспытания состоится после проведения всех необходимых испытаний на базе самого ЦНИИТОЧМАШ.
Самоходка «Лотос», как сообщается, имеет повышенную живучесть, обладает улучшенной эргономикой, боевыми и ходовыми характеристиками. Новый самоходный комплекс для ВДВ оснащается усовершенствованной пушкой, которая может использовать в том числе боеприпасы для ведения высокоточной стрельбы.
Основной калибр самоходного артиллерийского орудия 2С42 «Лотос» - 120-мм пушка. Она позволяет осуществлять до 8 выстрелов в минуту.
Эффективная дальность поражения при этом составляет до 13 км. Это почти на 50 процентов выше, чем у другой самоходки – «Нона». У «Лотоса» также повышенный запас хода – около пятисот км (это по топливу). Для перевода САО «Лотос» из походного в боевое положение требуется не более 30 секунд.
Максимальный угол наведения орудия составляет 80 градусов. Масса самоходки - 18 тонн. Расчёт - 4 человека.
- Использованы фотографии:
- YouTube
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter