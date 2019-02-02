ВВС Индии задумались о модернизации МиГ-29 российским БАРК-88

В Индии обсуждается программа глубокой модернизации стоящих на вооружении ВВС страны истребителей МиГ-29. Одно из направлений модернизации – превратить МиГ-29 в универсальную боевую машину, которая могла бы использоваться и для эффективного уничтожения различного рода наземных целей.В индийской прессе в связи с этими планами командования ВВС страны говорится о возможности повышения потенциала МиГ-29 на основе использования цифрового блока автоматического регулирования и контроля БАРК-88. Кстати, именно в Индии (на выставке Aero India-2017) этот блок и был впервые представлен российской Объединённой двигателестроительной корпорацией.Эта система позволяет существенно повысить возможности двигателя истребителя. В частности, речь идёт об увеличении ресурса горячей тяги авиационной силовой установки. Также цифровой БАРК способен повышать запас газодинамической устойчивости работы двигателя на переменных режимах, увеличить точность поддержания рабочих параметров силовой установки истребителя. Но и это ещё не всё. В Индии обратили внимание на то, что БАРК-88 позволяет снизить как объёмы, так и массу вспомогательного оборудования – электроники двигателя (РД-33) и различных электрических кабелей.блок БАРК-88 разработан специалистами компании «Климов». Фактически он заменяет аналоговые блоки, которые к настоящему моменту можно считать во многом устаревшими.Все требуемые работы по производству БАРК для двигателей истребителей МиГ-29 были завершены в 2015 году. После этого блоки установили на самолёты, которые эксплуатируются пилотажной группой «Стрижи».В Индии оценивают возможность закупки БАРК-88 у России для модернизации 64 самолётов своих ВВС. Ранее сообщалось о модернизации до версии МиГ-29UPG 65-ти боевых машин.