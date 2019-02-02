Постпред Венесуэлы в ООН заявил, что США хотят колонизировать страну

С помощью колонизации Венесуэлы Трамп хочет спасти свою шкуру.

Министерство иностранных дел Венесуэлы публикует текст заявления постпреда Боливарианской Республики в ООН Самуэля Монкада. По словам венесуэльского дипломата, страна находится под угрозой американской колонизации с одновременным установлением управляемого из Вашингтона режима. Ранее советник Трампа по вопросам нацбезопасности Болтон засветил блокнот с провокационной надписью "5 тысяч военных - в Колумбию". Колумбия является соседним с Венесуэлой государством.Монкада отмечает, что Вашингтон предпринимает все меры с той целью, чтобы превратить Венесуэлу в колонию – ресурсную базу Соединённых Штатов. Отмечается, что на самом деле властям США нет никакого дела до народа Венесуэлы.В МИД латиноамериканской страны ранее обратили внимание сограждан на то, что ни в одной стране, куда в последние годы осуществляли вторжение США (или действовали чужими руками), не наступило экономическое процветание. Напоминается, что США меняли режимы в Ираке, Ливии, Йемене, а в итоге нацеливались главным образом на полезные ископаемые и географическое положение этих стран для удовлетворения своих геополитических амбиций. Люди же, испытывавшие финансовые затруднения, чаще всего сталкивались в итоге с ещё большей нищетой – многие покидали свою Родину, превращаясь в беженцев.А заявления Трампа в отношении Венесуэлы и президента Мадуро Монкада называет попытками хозяина Белого дома отвлечь американцев от его собственного неустойчивого положения и от нападок политических противников.Монкада: