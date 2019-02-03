Образование на англосаксонский манер: серый потребитель

Современное образование неоднократно становилось главной темой обсуждения в авторской программе Никиты Михалкова «БесогонТВ». В новом выпуске, продолжающем эту тему, речь пойдёт о том, какую личность способно сформировать современное образование.В сегодняшних условиях, по мнению Михалкова, школьники, молодёжь не имеют внутреннюю структуру, которая определяет их личную точку зрения. Причиной тому является отсутствие условий, в которых может воспитываться и формироваться личность. Существовала ли личная точка зрения в советской школе, - тоже большой вопрос.И это неудивительно, если с 2007 года главным постулатом образования, который высказал бывший министр образования Андрей Фурсенко, является выращивание «квалифицированного потребителя, который будет квалифицированно пользоваться результатом творчества других». Именно с этого момента понятие воспитания было вычеркнуто из обихода, и появилась концепция «образование как сфера услуг».Современному российскому образованию, убеждён Михалков, сегодня хотят навязать англосаксонский формат, который базируется на двух вещах – доверии и эмоциях, формат, который напрочь отвергает всё то, что делало наше отечественное образование одним из лучших в мире. Согласно этой модели, можно, ничего не делая и не обладая глубокими знаниями, а заплатив, например, большую сумму денег за тренинги Томми Робинсона, за короткий период стать счастливым и богатым.Сегодняшний министр образования Ольга Васильева изо всех сил бьётся, чтобы пробить эту систему. Однако можно ли пробить эту систему, которая уже 12 лет постепенно внедряется по всей стране?