Трамп решил положить конец участию США в войнах за рубежом

Президент США Дональд Трамп выступит 5 февраля в Конгрессе с ежегодной речью «О положении страны». Во время выступления Трамп собирается заявить о намерении прекратить участие Соединенных Штатов в вооруженных конфликтах за рубежом., - сообщил журналистам представитель Белого дома в пятницу. Также он отметил, что Трамп собирается затронуть вопрос кризиса в Венесуэле, торговые сделки США, отношения с Китаем и проблему с нелегальной миграцией. Будет ли в выступлении Трампа оглашена тема выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) он не сообщил.Выступление Трампа в Конгрессе изначально было запланировано на 29 января, однако спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отказала президенту в праве выступить в стенах Конгресса и заявила, что не позволит Трампу этого сделать до тех пор, пока не будет возобновлена работа правительства. 25 января президент США подписал резолюцию о трехнедельном возобновлении финансирования деятельности федерального правительства.